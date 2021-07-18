Членов партии «Лело» задержали возле парламента Грузии  

Членов партии «Лело» Григола Гегелия и Тамаза Датунашвили полицейские сегодня насильно вывели с территории, прилегающей к парламенту Грузии, где планировалось выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури по событиям 5 июля в Тбилиси.

Так как оппозиционные СМИ проводили перед парламентом акцию протеста, требуя наказать виновных в избиении журналистов 5 июля, полиция усилила меры безопасности.

Гегелия и Датунашвили требовали пропустить их в парламент. Они показали полицейским пропуска и сообщили, что практически ежедневно приходят в парламент, так как работают с депутатами фракции «Лело». В ответ на эти настойчивые требования и протесты полиция обвинила членов «Лело» в неповиновении – их насильно посадили в машину и вывезли с территории.

В начале пленарного заседания председатель партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе обратился к министру внутренних дел с требованием немедленно освободить своих однопартийцев.

Также выступление министра было сорвано из-за акции протеста, которую в зале заседаний провели оппозиционные депутаты и журналисты. На балконе для прессы журналисты вывесили два баннера с надписями «Все виновные должны быть наказаны!» и «Возьмите политическую ответственность!».