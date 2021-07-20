Самый богатый человек в мире слетал в космос на собственной ракете

Частная американская компания Blue Origin впервые в своей истории отправила человека в космос. Ракета "Нью Шепард" с частной стартовой площадки в Западном Техасе вывела в суборбитальный полёт одноименную пилотируемую капсулу с четырьмя астронавтами. Трансляция ведётся на канале компании в ютьюбе.

На борту корабля — самый богатый человек в мире, владелец Blue Origin и основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается журналом Forbes больше, чем в 200 миллиардов долларов.

Вместе с ним — 82-летняя пилот Уолли Франк. В 1961 году она была отобрана для полётов в космос, но они так и не были совершены. Франк — старейший человек, когда либо бывавший в космосе, до неё рекорд принадлежал 77-летнему астронавту НАСА Джону Гленну.

18-летний Оливер Деймен стал самым молодым астронавтом в истории. Билет ему уступил отец, голландский миллиардер Джос Деймен. Деймен-младший побил рекорд Германа Титова, державшийся с августа 1961 года. Советский космонавт тогда отправился в космос в возрасте 25 лет. В роли четвёртого пассажира выступил брат Джеффа Безоса Марк (братья тоже летали в космос впервые в истории человечества).

Через 7 минут после старта ракета, уже без отделившейся капсулы, вернулась на космодром. Предполагается её многоразовое использование. Капсула успешно приземлилась через 10 минут 20 секунд полёта. Безос вышел из корабля в ковбойской шляпе, после чего участники полёта открыли шампанское.