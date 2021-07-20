Обзор грузинской прессы

«Постоянная нестабильная, хрупкая ситуация в Грузии выгодна лишь России», – заявил в интервью газете «Квирис палитра» конституционалист, политолог Вахтанг Дзабирадзе. Эксперт считает, что увлеченные борьбой за власть правящая партия и оппозиция перестали замечать нарастающие разрушительные для государства внешние угрозы, оппоненты действуют лишь в своих интересах, всеми своими действиями доказывая, что будущее всего государства для них – второстепенный вопрос.

«В сложившейся ситуации необходимо, чтобы стороны перераспределили ответственность между собой и повели процессы в том направлении, которое будет поддерживать стабильность в стране. Если завтра провести опрос, 70% населения поддержит европейскую интеграцию. Даже поддерживающие пророссийский курс или сохраняющие нейтралитет больше тянутся к Западу, когда в стране возникают проблемы. И когда про кого-то в политическом спектре говорят, что он настроен пророссийски, он сразу же начинает отрицать это, что означает, что все политические силы учитывают настроение общества. Но между тем и оппозиция, и власти пытаются накалить обстановку, создавая поляризацию в обществе. В Грузии вообще наблюдается серьезная поляризация, даже само общество не смогло стать третьей силой. Поляризация не только в политике, но и в общественных и религиозных кругах, и в СМИ», – говорит политолог.

Вахтанг Дзабирадзе добавил, «что такая ситуация во всех сферах выгодна лишь врагу», пишет «Квирис палитра».

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«Тест Alt-Info – Какие меры должны последовать за призывом к насилию в прямом эфире?» – статью под таким заголовком публикует информационное интернет-издание netgazeti. Сейчас это телевидение остается недоступным для пользователей оператора Silknet, против которого представители Alt-Info, называющие свое СМИ источником альтернативной информации, подали жалобу в Национальную комиссию по коммуникациям. Там вопрос должны были рассмотреть 15 июля, но заседание перенесли на две недели. Дело в том, что еще до событий 5 июля ведущие канала анонсировали срыв «Марша достоинства», а в день событий выдавали радикальным группам инструкции. После этого часть общественности инициировала дискуссию о запрете вещания и призвала операторов кабельного телевидения удалить канал Alt-Info из пользовательских пакетов, сказано в статье. В Silknet утверждают, что их решение связано лишь с несоблюдением СМИ необходимых технических условий. В Alt-Info же ссылаются на принятый в 2012 году закон («Must Carry»), согласно которому операторы обязаны добавить канал во все пакеты, авторизованные комиссией вещателей.

Между тем ряд неправительственных организаций считает, что вердикт Комиссии по коммуникациям может стать тестом на демократию. Такого же мнения придерживается и профессор Государственного университета Ильи Георгий Меладзе:

«Всегда нужно ставить персональную ответственность призывающих к насилию, вне зависимости от того, использует ли это лицо телеэфир, бумагу или устное обращение на улице. Можно ведь и соцсети использовать, не так ли? Поэтому истерика вокруг запрета Alt-Info кажется необдуманной. Я в первую очередь вижу угрозу для тех СМИ, которые могут защитить свободу и ценности, дать пространство демократической оппозиции. Если правительство запретит вещание Alt-Info, уверен, последуют шаги против критических телеканалов, а повод (для этого) всегда найдут».

Кстати, по оценке ряда неправительственных организаций, Alt-Info ведет антилиберальную, анти-ЛГБТ и антизападную пропаганду, сказано в статье.

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Грузинская теннисистка Оксана Калашникова намерена подать иск в Международный спортивный арбитраж. По ее словам, она могла принять участие в Олимпийских играх в Токио, но грузинская сторона не отправила заявку на ее участие в играх. В опубликованном теннисисткой сообщении в соцсети Twitter говорится:

«Очень грустно слышать, что ты попала на Олимпийские игры в Токио, но не можешь отправиться туда, поскольку твою заявку не отправили. Участвовать в этом соревновании было моей мечтой. А теперь я просто хочу плакать. Олимпиада - особенное событие, и рейтинг пар в теннисе так же важен, как и в других видах спорта. Все страны гордятся тем, что на Олимпийских играх принимает участие как можно больше спортсменов, но, видимо, не моя страна. Я не знаю точно, кто виноват. Ни от кого не могу получить официального ответа. Они просто не отправили заявку», – цитирует слова Калашниковой грузинская служба Радио Свобода.

В произошедшем Федерация тенниса Грузии обвиняет Олимпийский комитет, представители же последнего осуждают местную федерацию за то, что та вовремя не обратилась в Международную федерацию тенниса.