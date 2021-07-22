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Экс-посол США в Грузии представлен на пост заместителя госсекретаря
Президент США Джо Байден представил кандидатуру бывшего посла США в Грузии Джона Басса на пост заместителя госсекретаря по вопросам управления. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
Джон Басс – профессиональный дипломат. Он руководил американским посольством в Тбилиси с 2009 по 2012 год. Был также послом США в Афганистане и Турции.
«Он служил в семи представительствах США за рубежом, в том числе в качестве руководителя группы по восстановлению провинции Багдад – в американском посольстве в Ираке», – сказано в пресс-релизе Белого дома.
Другие новости дня
Суд в Баку дал россиянину 10 лет за участие в карабахской войне на стороне Армении
Суд в Баку приговорил к 10 годам колонии россиянина Эдуарда Дубакова по делу об участии в военных учениях в Нагорном Карабахе на стороне Армении в качестве наемника, сообщает местное издание Report. Его обвиняли в обучении с целью терроризма (214-3.1. УК), участии в преступном сообществе (218.2) и незаконном пересечении границы Азербайджана (318.2).
Turan цитирует обвинительное заключение: в нем говорится, что Дубаков незаконно посетил Нагорный Карабах и участвовал в учениях в Кельбаджарском районе на стороне Армении в составе боевой организации VOMA. После этого 14 января 2021 года, по версии следствия, он приехал из Турции в Баку "с целью совершения провокаций", и был задержан: азербайджанские спецслужбы утверждают, что россиянин планировал совершить теракт в Баку.
Дубаков вину не признал, а в последнем слове Дубаков заявил, что находился в Карабахе по заданию властей Азербайджана. Также он заявил, что был привлечен к сотрудничеству азербайджанскими спецслужбами в 2018 году в Беларуси и посещал Карабах по их заданию. По словам Дубакова, в январе 2021 года его вызвали в Баку для выдачи денежного вознаграждения и новых зданий, но по прилету задержали.
По данным АПА, отбывать наказание Эдуард Дубаков будет в колонии общего режима. После отбытия наказания он будет выдворен за пределы Азербайджана.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской республики“.
За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
“Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Парламент Грузии вновь не смог утвердить председателя ЦИК
Список кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии вновь был вынесен сегодня на голосование, однако кандидаты и в этот раз не получили необходимой поддержки членов парламента.
В частности, за Георгия Каландаришвили проголосовали 83 депутата, 11 были против. Кандидатуру Георгия Сантуриани поддержали только четыре депутата, против были 11.
Кандидатуры Каландаришвили и Сантуриани будут вынесены на голосование и в третий раз. Председателя ЦИК в этом случае могут утвердить при поддержке 3/5 членов парламента (90 голосов).
Если главу ЦИК не утвердят и в третий раз, состоится еще одно голосование, на котором кандидата может утвердить простое большинстве членов законодательного органа (76 голосов). При этом срок полномочий руководителя избирательной администрации составит всего полгода.
Согласно новым правилам, председатель ЦИК может занимать свою должность в течение пяти лет лишь в случае, если получит поддержку 2/3 депутатов.
- Не получили необходимого количества голосов сегодня и кандидаты, выдвинутые на вакантные должности членов ЦИК.
Режиссёр открытия Олимпиады уволен за шутку о Холокосте
Режиссёр церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, комик Кэнтаро Кобаяси покинул свой пост на фоне скандала из-за появившейся в интернете записи его выступления 1998 года, в котором он шутит на тему Холокоста. Об увольнении Кобаяси накануне открытия Игр сообщил организационный комитет Олимпиады в Токио.
"Выяснилось, что в прошлом во время своих выступлений Кобаяси насмехался над трагическим эпизодом истории", - сказала глава оргкомитета Сэйко Хасимото. Сам режиссёр извинился за свои слова тридцатилетней давности. Кобаяси признал, что его высказывания были совершенно неуместными и заявил, что он раскаивается.
На появившейся недавно в Сети видеозаписи выступления Кобаяси в составе комедийного дуэта он предлагает "поиграть в Холокост" и разбрасывает нарезанных из бумаги человечков, которые олицетворяют жертв геноцида.
Несколько дней назад прошение об отставке с должности композитора церемонии открытия Олимпийских игр подал 52-летний японский музыкант Кэйго Оямада. Решение Оямады было связано с его интервью 1994 года, в котором он признавался, что во время учебы в школе издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями.
В феврале из-за сексистских высказываний свой пост покинул глава оргкомитета, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний.
Украина и Польша осудили соглашение о «Северном потоке – 2»
Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока – 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении стран, которое опубликовано на сайте МИД Украины.
21 июля стало известно, что Соединенные Штаты и Германия договорились о завершении проекта "Северный поток – 2" без введения американских санкций. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин будут добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину на 10 лет. Срок имеющегося соглашения истекает в 2024 году.
Нуланд также отметила, что США и Германия будут стремиться снизить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа. Германские власти будут добиваться санкций в отношении Москвы, если Россия будет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Украина получит от Берлина финансовую поддержку в размере 70 миллионов долларов на диверсификацию источников энергоресурсов (Украина получает за транзит около 2 миллиардов долларов). Кроме того, Германия организует "зеленый фонд" в размере одного миллиарда долларов для поддержки украинской энергобезопасности.
В заявлении Украины и Польши утверждается, что такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом.
"Мы призываем Соединенные Штаты и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", – говорится в заявлении.
По словам источников в Конгрессе США, сенаторы от обеих партий работают над способами "заставить" администрацию ввести новые санкции, сообщает "Голос Америки".
Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что это соглашение станет "знаковой геополитической победой для Путина и катастрофой для Соединенных Штатов и наших союзников". По словам источников в Конгрессе, на которые ссылается издание, Круз и еще несколько законодателей от обеих партий "пришли в ярость" из-за того, что президент Байден отказался от введения санкций, ранее утвержденных Конгрессом в отношении российского газопровода. Как сообщили источники, сенаторы "работают над тем, чтобы заставить администрацию принять санкции".
- Строительство "Северного потока – 2" началось в 2016 году. Ожидалось, что газопровод введут в эксплуатацию в конце 2019 года, но этого не произошло. Укладка труб была остановлена в декабре 2019 года более чем на год из-за санкций США.
- В начале 2021 года работу возобновили российские суда. Они, как и компании-владельцы, были внесены Вашингтоном в санкционный список. США, однако, не стали накладывать санкции на компанию-оператора "Северного потока – 2", учреждённую российским "Газпромом".
- Администрация США подчеркивала, что выступает против сооружения газопровода, считая его угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины. Взамен Вашингтон ранее предлагал Европе собственные энергоресурсы.
- При этом администрация Байдена утверждает, что помешать достройке газопровода посредством санкций было бы весьма проблематично. В частности, санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве, могли бы затронуть сотрудничество США и Германии.
30 туркменских военных погибли в автокатастрофе
По меньшей мере 30 туркменских военнослужащих погибли в автокатастрофе. Инцидент произошёл 18 июля в столице страны, однако его подробности до сих пор до конца не известны. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода.
Колонна солдат на нескольких грузовиках возвращалась из мемориального комплекса "Народная память" на западе Ашхабада, где они участвовали в жертвоприношении по случаю Курбан-байрама. При спуске с холма, где расположен мемориальный комплекс, у одного из грузовиков, по всей видимости, отказали тормоза, он вытолкнул с дороги впереди идущую машину, а затем перевернулся сам, – сообщает источник Туркменской службы РС.
По данным второго источника редакции, число погибших уже превышает 30, ещё более 20 человек госпитализированы с серьёзными травмами. Среди них – трое офицеров, уточняет Туркменская служба. Бекревинский проспект, где произошла катастрофа, до сих пор закрыт для движения и там проводятся ремонтные работы, передают очевидцы.
Власти официально катастрофу не комментируют: Туркменистан – одна из самых закрытых стран в мире. Разбившиеся военные, по всей видимости, могли участвовать в подготовке к параду в честь 30-летия независимости страны.
МИД РФ о запрете рейсов в Грузию: «Убеждены, что мера эта временная»
Прекращение прямого авиасообщения между Россией и Грузией было вынужденной мерой и носит временный характер, после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки может появиться возможность возобновления авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией. Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения», – сказал Руденко в интервью РИА Новости.
Ранее Руденко заявлял, что условия для восстановления авиасообщения, среди которых прекращение русофобской кампании и отсутствие каких-либо угроз для туристов из РФ, пока не выполнены.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на Украину
Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на Украину. Об этом журналистам заявили в Генпрокуратуре РФ.
Как пишет «Интерфакс», это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана властями РФ в ЕСПЧ. Она касается целого ряда нарушений, в том числе – гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады Крыма.
В жалобе РФ отмечает, что власти Украины ответственны «за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции».
Москва также указывает на практику подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, «преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан». Кроме того, РФ обвиняет Украину в блокировании «Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова», отметили в Генпрокуратуре.
В межгосударственной жалобе РФ также указала, что ответственность за катастрофу малазийского «Боинга» MH17 в Донбассе лежит на Украине, страна не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.
- С момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано чуть менее 30 межгосударственных жалоб.
- К настоящему моменту против России было подано четыре такие жалобы от Грузии, девять от Украины.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались 18 человек
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 18 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5636 человек.
За сутки в стране выявили 2261 новый случай коронавируса. Накануне провели 36 656 тестов: PCR-тестов – 15 952, экспресс–тестов на антиген – 20 704.
Выздоровели еще 1410 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 395 621, выздоровевших – 369 483.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,17%, за последние 14 дней составляет 5,25%, за неделю – 5,78%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8659 человек, всего использовано вакцин – 383 339.
Госдепартамент США: Инвесторы не доверяют судебной системе Грузии
Госдепартамент США назвал независимость судебной системы среди основных проблем инвесторов в Грузии. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа, где оценивается инвестиционный климат в 170 странах мира.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», авторы доклада констатируют, что условия для бизнеса в Грузии «в целом хорошие», однако судам инвесторы не доверяют.
«Независимость судебной системы Грузии и политическое влияние на судебную систему остаются проблематичными. Опасения относительно беспристрастности процесса назначения судей и способности судов обеспечивать качественные результаты по-прежнему влияют на доверие инвесторов к судебной системе», – говорится в части доклада, посвященной Грузии.
Как указывают в Госдепартаменте, проблема «ощущается все острее» – многие ставят под сомнение способность грузинских судов «выносить решения по коммерческим спорам независимо, своевременно и компетентным образом». При этом некоторые такие дела остаются в судебной системе годами.
Другие компании, согласно отчету, «жалуются на неэффективные процессы принятия решений на муниципальном уровне, недостатки в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности, отсутствие эффективной антимонопольной политики, обвинения в политическом вмешательстве, выборочное применение законов и нормативных актов, в том числе коммерческих законов, и трудности с разрешением споры о правах собственности».
«Правительство Грузии продолжает работать над решением этих проблем, и, несмотря на эти сохраняющиеся проблемы, Грузия занимает высокое место в регионе как хорошее место для ведения бизнеса», — подчеркивается в докладе.
В Госдепартаменте также отмечают, что «железная дорога Баку-Тбилиси-Карс улучшила перспективы транзита в Грузии, и правительство искало пути расширения торговли». Одной из таких возможностей считался проект строительства глубоководного порта в Западной Грузии, строительство которого на данный момент находится под вопросом.
Москва и Сухуми ведут переговоры о поставках электроэнергии для майнинга
Власти самопровозглашенной республики Абхазия ведут переговоры с Москвой о поставках электроэнергии для майнинга криптовалют. Об этом на брифинге рассказала глава абхазского министерства экономики, вице-премьер Кристина Озган.
Как пишет «Апсныпресс», планируется организация поставок электроэнергии из РФ с разделением учета потребления от Единого оператора передающих и распределительных сетей РУП «Черноморэнерго». По словам Озган, предусматривается создание точек размещения оборудования для добычи криптовалют с учетом пропускной способности и мощностей подстанций на условиях минимизации нагрузок на сети.
«Такая схема проработана. У нас были представители российской стороны, которые изучали техническую схему поставок. На данный момент нам направлен проект договора, который мы прорабатываем», – сказала Озган.
Она отметила, что в этом вопросе главным аспектом остается тариф за электроэнергию, поставляемую из РФ.
По словам Озган, абхазская сторона также обратилась в Правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность выравнивания условий закупки электроэнергии и оплаты услуг по её передаче: в Сухуми говорят, что стоимость поставок электроэнергии в Абхазию и условия её передачи в 2 раза выше, чем в отношении республик Северного Кавказа и Южной Осетии.
Руководитель Минэкономики также заявила, что в третьем квартале текущего года абхазское правительство примет решение по расчету тарифов на электроэнергию на 2022 год и последующие годы в целях доведения уровня тарифов до экономически обоснованного в течение 5 лет.
- Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Дефицит электроэнергии приводит к веерным отключениям и к авариям в энергосистеме.
За сутки в Абхазии выявлен 171 новый случай инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 518 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 171 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 188 человек. Состояние 61 человека оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 33, состояние 14 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 431 человек. Зарегистрировано 284 летальных случая. Выздоровели 16 552 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Литва сможет задерживать негегальных мигрантов на полгода
Президент Литвы признал, что закон имеет недочёты с точки зрения прав человека
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к закону о правовом положении иностранцев, инициированному из-за кризиса с нелегальными мигрантами, пишет Delfi.
Поправки сокращают сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища до десяти дней и лишают навсегда просителей убежища права обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.
Кроме того, просителя убежища могут задержать на срок до шести месяцев и ограничить в праве покидать место поселения, если он прибыл в Литву незаконно в условиях военного положения и чрезвычайной ситуации.
Науседа признал, что документ имеет недочёты с точки зрения прав человека. При этом, по словам президента, лучше иметь такой закон, чем не иметь нормативного документа на фоне чрезвычайной ситуации с мигрантами на литовско-белорусской границе.
- Летом Литва сообщила о резком увеличении числа беженцев, которые бегут в ЕС через белорусскую территорию. Большинство мигрантов приехали в Минск из Турции и Ирака. Агентство Евросоюза по пограничной охране Frontex разместило миссию на литовско-белорусской границе.
- Евросоюз утверждает, что структуры, которые участвуют в организации потоков мигрантов и переправке нелегалов, пользуются покровительством белорусских властей. По мнению литовского правительства, Минск использует беженцев как средство политического давления на ЕС из-за введённых санкций против режима Александра Лукашенко.
- По словам Лукашенко, если ЕС вводит санкции, он не имеет права требовать защищать его интересы.
Президенты США и Украины встретятся в Белом доме 30 августа
Президент США Джо Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа.
Как говорится в заявлении администрации Байдена, визит подтвердит, что Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России в Донбассе и аннексированном Крыму.
В свою очередь Зеленский написал в твиттере, что рассчитывает на содержательную встречу с Байденом. По словам украинского лидера, он рассчитывает обсудить установление мира в Донбассе и вопросы реинтеграции Крыма.
О том что президенты США и Украины планируют встречу стало известно в начале июня. Тогда же Байден подтвердил свою позицию о поддержке суверенитета Украины.
В интервью американским СМИ Зеленский отмечал, что хотел бы встретиться с Байденом и обсудить строительство газопровода «Северный поток - 2» до российско-американского саммита. Он прошел в Женеве 16 июня.
Минобороны Грузии предупреждает о перемещении военной техники
Минобороны Грузии распространило заявление о перемещении военной техники, участвующей в многонациональных учениях «Agile Spirit 2021» (Проворный дух), на дорогах на западе и на юге страны.
Учения пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа. Уже начался подготовительный этап, который подразумевает переброску личного состава и военной техники Грузии и стран-партнеров, участвующих в учениях, в районы учений - Сенаки, Орфоло и Вазиани.
В учениях впервые будет задействована бронетехника грузинского производства «Дидгори воин» и «Дидгори Медевак».
Переброска военной техники из Сенаки в Орфоло планируется завтра, 22 июля. Военные колонны грузинской бронетехники будут перемещаться по магистрали Сенаки-Леселидзе и Хашури-Ахалцихе-Вале, в связи с чем движение на этих дорогах будет ограничено.
«Минобороны приносит извинения гражданам за помехи участникам движения на отдельных участках автомагистрали», - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, личный состав и военная техника из разных стран, участвующих в учениях, прибывают в Грузию по воздушным и морским путям. По информации Минобороны, в порт Поти из порта Констанца (Румыния) на грузовом корабле OBIRIX уже доставили бронированные «Хаммеры» (HMMWV) и различную технику логистической поддержки, принадлежащие 173-й воздушно-пехотной бригаде и 18-й бригаде военной полиции (HMMWV) армии США, передает агентство «Новости-Грузия».
США и Германия договорились по «Северному потоку - 2»
Соединенные Штаты и Германия договорились о завершении проекта «Северный поток-2» без введения американских санкций. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Подробности соглашения объявят позднее. Нуланд сообщила о части из них.
По словам замгоссекретаря, Вашингтон и Берлин будут добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину на 10 лет. Срок имеющегося соглашения истекает в 2024 году.
Нуланд отметила, что США и Германия будут стремиться снизить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа. Кроме того, германские власти будут добиваться санкций в отношении Москвы, если Россия будет использовать энергоресурсы для давления на другие страны.
Украина получит от Берлина и Вашингтона финансовую поддержку на диверсификацию источников энергоресурсов.
- Строительство «Северного потока – 2» началось в 2016 году. Ожидалось, что газопровод введут в эксплуатацию в конце 2019 года, но этого не произошло. Укладка труб была остановлена в декабре 2019 года более чем на год из-за угрозы санкций США.
- В начале 2021 года работу возобновили российские суда. Они, как и компании-владельцы, были внесены Вашингтоном в санкционный список. США, однако, не стали накладывать санкции на компанию-оператора «Северного потока – 2», учрежденную российским «Газпромом».
- Администрация США подчеркивала, что выступает против сооружения газопровода, считая его угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины. Взамен Вашингтон ранее предлагал Европе собственные энергоресурсы.
- При этом Вашингтон отмечал, что помешать достройке газопровода посредством санкций было бы весьма проблематично. В частности, санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве, могли бы затронуть сотрудничество США и Германии.
Мелия и Хоштария рассматриваются в качестве кандидатов на пост мэра Тбилиси и председателя сакребуло
Ника Мелия и Элене Хоштария рассматриваются в качестве кандидатов на пост мэра Тбилиси и председателя сакребуло, - сообщил председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
«У нас есть все предпосылки, чтобы в течение нескольких дней согласовать решения по кандидатам в мэры Тбилиси и в других ключевых городах и районах страны», - отметил политик.
«Надеюсь, что все это прояснится через несколько дней, прежде всего, это вопрос Тбилиси. И фамилии, которые вы назвали (Мелия-Хоштария), вполне легитимно являются предметом обсуждения в этой дискуссии. Я не буду предвосхищать события, какова будет окончательная оценка и конфигурация, это будет озвучено через несколько дней», - цитирует Бокерия Общественный вещатель.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
СМИ: «Грузинская мечта» выдвинет кандидатуру Олимпийского чемпиона на пост мэра Гори
Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинет кандидатуру Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ладо (Владимира) Хинчегашвили на пост мэра Гори, сообщает телеканал «Формула» со ссылкой на незваные собственные источники. По данным телекомпании, кандидатура Хинчегашвили обсуждалась на заседании политсовета партии и была поддержана.
Хинчегашвили, как и его семья, родом из Гори. В «Грузинской мечте» не подтвердили, но и не опровергли слухи о кандидатуре Хинчегашвили. Там отметили, что рассматриваются несколько вариантов, а окончательный ответ станет известен на следующей неделе.
Ладо Хинчегашвили – олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016) в весовой категории до 57 кг и серебряный призер Игр в Лондоне (2012) в категории до 55 кг. Также Хинчегашвили стал победителем на чемпионате мира в 2015 году и получил три высших награды на континентальных первенствах.
Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
Давид Санакоев: «С каких пор Илия II начал влиять на указы Анатолия Бибилова?»
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов своим указом о помиловании Зазы Гахеладзе фактически укрепил позиции Илии Второго в Грузии, считает депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев.
«Администрация Президента Южной Осетии сообщила, что Гахеладзе был помилован по просьбе Патриарха Кирилла. Но забыла сообщить, что Патриарх Кирилл обратился к Анатолию Бибилову по просьбе Илии Второго, грузинского патриарха и одного из главных идеологов уничтожения Южной Осетии», – пишет Санакоев в социальной сети Facebook.
По его словам, обращение Илии Второго было размещено на сайте грузинской патриархии и цитировалось в СМИ, а помилованный Анатолием Бибиловым Заза Гахеладзе в каждом интервью также благодарил грузинского патриарха за свое освобождение.
«В этой связи у меня как осетина, гражданина Южной Осетии и депутата парламента возникло два вопроса.
Первый вопрос. Почему в Южной Осетии президентом совершаются политические публичные действия с подачи Илии Второго?
Второй вопрос. Почему президент Анатолий Бибилов своим указом о помиловании фактически укрепил позиции Илии Второго в Грузии? На мой взгляд, это полностью противоречит национальным интересам Южной Осетии», – отмечает Санакоев.
Депутат считает, что обмен Зазы Гахеладзе на Вадима Гобозова можно было провести «и без работы на престиж Илии Второго».
«В конце концов, предыдущие обмены мы ведь без его участия проводили. С каких пор Илия Второй начал влиять на указы президента Южной Осетии, что вообще происходит?» – пишет Санакоев.
Сегодня же заявление на тему помилования Гахеладзе распространил югоосетинский Комитет госбезопасности. Там говорят, что «прозападно ориентированные силы в Грузии предпринимают попытки дискредитировать руководство Южной Осетии и принизить роль Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в вопросе выдачи указанного осужденного».
В ведомстве говорят, что либеральные НПО, НКО, а также СГБ Грузии заявили, что освобождение Гахеладзе является результатом работы грузинского правительства, задействовавшего т.н. «международные механизмы», опровергнув информацию о произошедшем обмене заключенными.
«При этом ситуацию с Гобозовым В.А. они комментировать отказались. Очевидно, что урегулирование конфликтных ситуаций и разногласий не входит в сферу интересов официального Тбилиси, получающего значительные финансовые ресурсы от своих западных кураторов за реализацию заокеанских инициатив», – сказано в сообщении.
Югоосетинский КГБ расценивает подобные заявления как «провокационные, не способствующие стабилизации обстановки».
«Полагаем, что указанная реакция Грузии будет впредь учитываться югоосетинской стороной при принятии решений о возможном досрочном освобождении грузинских граждан, осужденных в РЮО за различные уголовные преступления», – говорится в сообщении.
- 34-летнего гражданина Грузии Зазу Гахеладзе, задержанного в прошлом году, 14 июля освободили из цхинвальской тюрьмы. Гахеладзе был приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконное пересечение государственной границы».
- По версии Цхинвали, в ответ на обращение Патриарха Кирилла, югоосетинский лидер Анатолий Бибилов дал поручение проработать вопрос обмена гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на Вадима Гобозова – учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. В Цхинвали говорят, что Гобозов «был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом». Гобозов был передан югоосетинской стороне 13 июля, однако в Тбилиси до сих пор отрицают, что обменяли его на Гахеладзе.
Представитель Путина признал право Украины вступить в ЕС и НАТО
Высокопоставленный представитель российских властей – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, который курирует тему российско-украинских отношений, – в интервью французскому изданию Politique International призвал Украину и страны Запада "перевернуть страницу" в отношениях с Россией и признать существующий в аннексированном Крыму статус-кво. В то же время он сказал, что Украина имеет право вступать во внешнеполитические союзы без оглядки на мнение России.
Весной нынешнего года, когда Киев и страны Запада были обеспокоены наращиванием российских войск в Крыму и у границ с Украиной, Козак заявлял, что возможное наступление Украины на позиции сепаратистов в Донбассе станет разрушительным для украинского государства. Многие комментаторы расценили его слова как угрозу вторжением российских войск. В интервью французскому изданию Козак заявил, что имеет в виду под разрушительными последствиями "не внешнее вмешательство, а внутриполитическую ситуацию на Украине". На вопрос о российском военном вмешательстве Козак ответил уклончиво: по его словам, к обострению ситуации в Донбассе "безучастными не будет не только Россия, но и все мировое сообщество".
Козак также призвал власти Украины вести прямые переговоры с руководством так называемых "ДНР" и "ЛНР" о воплощении в жизнь Минских соглашений. При этом он допустил, что эти соглашения могут и измениться - если обе стороны с этим согласятся. По словам Козака, "позиция Москвы в отношении ДНР и ЛНР остается неизменной", то есть Россия официально не признаёт сепаратистские образования. Представитель Кремля сказал, что Россия оказывает сепаратистам только гуманитарную помощь, и отверг обвинения в оказании военной поддержки.
На вопрос о Крыме Козак сказал, что его обсуждение "сегодня неуместно", а саму аннексию Россией Крыма необходимо рассматривать с позиций "историзма" как свершившийся факт. "Многие проблемы лечит время", – заявил он.
Говоря о возможном вступлении Украины в ЕС и НАТО, Козак сказал, что это вряд ли произойдёт "в обозримом будущем". При этом он заявил: "В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях, – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным".
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно давал понять, что гипотетическое вступление Украины в НАТО – это красная черта для Москвы. Обосновывая аннексию Крыма, в 2014 году он, в частности, заявлял, что Россия не могла допустить создания в Севастополе базы НАТО. В недавней статье "Об историческом единстве русского и украинского народов" Путин заявлял о неприемлемости "военного освоения" территории Украины и её превращения в плацдарм для противостояния России. Означают ли слова Козака некое изменение официальной российской позиции – пока неясно, другие российские представители их не комментировали.
В Politique International опубликованы также интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" Денисом Пушилиным. Их тексты пока не опубликованы в Сети. Согласно пересказу ТАСС, Зеленский в интервью призывает страны ЕС и НАТО принять Украину в свои ряды, а Пушилин отрицает российское военное присутствие в Донбассе и говорит о "праве на самоопределение".
Военные учения НАТО Agile Spirit пройдут в Грузии в десятый раз
В июле Грузия в десятый раз примет многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit – «Проворный дух».
Девиз учений – «Сила в партнерстве». В летних учениях, которые пройдут на пяти тренировочных базах, примут участие 15 стран членов и партнеров Альянса.
Как пишет «Новости-Грузия», учения начинаются 26 июля и продлятся до 6 августа. В Грузию по воздуху и по морю уже начал прибывать личный состав и военная техника из разных стран, участвующих в учениях.
По данным министерства обороны Грузии, грузовой корабль OBIRIX уже привез в порт Поти бронированные внедорожники («Хаммеры»HMMWV), принадлежащие 173-й воздушно-пехотной бригаде США и 18-й бригаде военной полиции, а также оборудование для материально-технического обеспечения. Груз доставили из порта Констанца в Румынии.
Американские военные прибудут в Грузию для участия в учениях по воздуху и будут дислоцированы в местах проведения учений — Сенаки, Орфоло и Вазиани.
- Учения Agile Spirit проводятся с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В 2020 году из-за пандемии коронавируса учение не проводились.
За Макроном могли следить при помощи программы Pegasus
В списке телефонных номеров, владельцы которых могли быть целью слежки посредством шпионской программы Pegasus, журналисты обнаружили номера по меньшей мере 14 глав государств и правительств, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщают авторы недавно опубликованного расследования о слежке за политиками, журналистами и активистами через Pegasus – организация Forbidden Stories и несколько СМИ, в том числе Washington Post и The Guardian.
Как пишет Le Monde, номер Макрона появился в списке телефонных номеров, составленном спецслужбами Марокко в качестве возможных целей для взлома при помощи Pegasus. В списке также более 10 министров французского правительства.
При этом неизвестно, был ли действительно взломан телефон Макрона и других внесённых в списки, составленные клиентами разработчика Pegasus, израильской компании NSO, – их около 50 тысяч. По словам главы Forbidden Stories Лонара Ришара, список свидетельствует об интересе спецслужб к людям, включённым в него, но сам по себе не подтверждает факт взлома.
Официальный представитель президента Франции заявил, что если изложенные журналистами факты подтвердятся, то "они, очевидно, очень серьезны".
Кроме Макрона в списке также президент ЮАР Сирил Рамафоса, король Марокко Мухаммед VI, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Ранее сообщалось о подтверждённом факте слежки, в частности, за венгерскими и азербайджанскими журналистами, а также родственниками убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Pegasus – программа, разработанная для целей борьбы с терроризмом и организованной преступностью, её могут использовать только государственные органы. Она способна получить доступ к данным смартфонов людей, за которыми осуществляется слежка.
Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском городе Брисбен
Летние Олимпийские игры 2032 года примет город Брисбен – столица австралийского штата Квинсленд. Решение об этом принял в среду Международный олимпийский комитет, утвердив рекомендацию своего исполнительного комитета.
Кандидатура Брисбена была единственной, вынесенной на голосование. Международный олимпийский комитет недавно изменил правила избрания столиц Олимпийских игр – члены исполкома выбирают один город из числа городов, подавших заявки. Таким образом, ушло в прошлое соперничество между городами-кандидатами вплоть до момента финального голосования.
Избрание Брисбена означает, что Австралия станет вторым после США государством, три разных города которого примут Олимпийские игры.
До открытия Олимпиады в Токио, перенесённой на нынешний год с 2020-го из-за эпидемии коронавирусной инфекции, остаётся два дня. Олимпиада открывается на мрачном фоне – в столице Японии из-за роста числа заражённых коронавирусом введено чрезвычайное положение, и Игры должны будут пройти без зрителей. Кроме того, зафиксирован ряд случаев заражения среди спортсменов. Чилийская спортсменка – член сборной страны по тхэквондо, а также нидерландский скейтбордист из-за положительных тестов на коронавирус уже заявили, что не смогут участвовать в Играх. Организаторы подвергаются критике за решение провести Олимпиаду в таких условиях.
Накануне МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр. Он будет звучать "Быстрее, выше, сильнее – вместе". Обновление девиза произошло впервые за 127 лет. Инициатором изменения выступил глава МОК Томас Бах. Он назвал решение эпохальным событием. По словам Баха, слово "вместе" поможет выразить потребность в солидарности во всём мире. Предыдущий девиз "Быстрее, выше, сильнее!" был утверждён в 1894 году, за два года до начала первых современных Олимпийских игр в Афинах.
В Марнеули мужчина убил бывшую жену и её отца, ранил еще двоих членов семьи
Двойное убийство произошло в селе Земо Сарали Марнеульского муниципалитета Грузии (регион Квемо Картли).
По информации МВД Грузии, обвиняемый Э.А. 1992 года рождения из огнестрельного оружия застрелил бывшую жену и её отца. Он также ранил мать и брата бывшей жены. В МВД говорят, что убийство произошло на почве существовавшего в прошлом конфликта.
Скрывшегося с места происшествия Э.А. правоохранители задержали по горячим следам.
Он обвиняется в умышленном убийстве двух или более членов семьи при отягчающих обстоятельствах, а также в попытке умышленного убийства двух или более членов семьи при отягчающих обстоятельствах, что карается лишением свободы сроком от 16 до 20 лет либо бессрочным заключением.
Раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказали соответствующую медицинскую помощь. Их жизни опасность не угрожает.
Позже в МВД сообщили о задержании еще двух человек. По информации ведомства, после произошедшего убийства они пришли в дом обвиняемого. Один из них лопатой нанес повреждения отцу предполагаемого убийцы, второй повредил автомобили, принадлежащие семье обвиняемого. Расследование ведется по статьям 117 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 187 (Повреждение или уничтожение вещи) Уголовного кодекса Грузии.
Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале вновь вышел из строя
В Гудаутском ковидном госпитале из-за перепадов электроэнергии вновь вышел из строя компьютерный томограф. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия.
К диагностике оборудования завтра приступят специалисты из Беларуси, которые были вызваны в Абхазию по поручению главы Минздрава.
«По той же причине в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя рентген-аппарат. Иностранные специалисты также осмотрят оборудование и дадут свое заключение», – сказано в сообщении.
Не работает и мобильный переносной рентген-аппарат в Сухумской инфекционной больнице.
«Белорусские инженеры также завтра приступят к осмотру аппарата, но уже сейчас называют причиной выхода рентген-аппарата из строя рост заболеваемости коронавирусной инфекции и увеличившуяся из-за этого нагрузку на оборудование», – заявили в Минздраве.
Отметим, что компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале выходил из строя уже несколько раз.
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