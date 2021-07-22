Что скрывалось в парадной тифлисского «Лондона»?

Грузинские реставраторы обнаружили ранее неизвестную настенную роспись в здании бывшей гостиницы «Лондон». Под слоем краски, как оказалось, скрывались грузинские пейзажи – тематика довольно нетипичная для тифлисских парадных XIX века.
До сих пор стены подъезда бывшей гостиницы «Лондон» выглядели как типичные стены домов советской эпохи – со следами сорванных бумажных объявлений и попыток самовыражения в стиле «здесь был … ». То, что под этой «советской классикой», скорее всего, должна была скрываться декоративная роспись, они догадывались, говорит Лела Ниношвили, реставратор настенной росписи. Впрочем, увидев вместо характерных для оформления того периода амуров, цветов и узоров грузинские пейзажи, они действительно удивились:
«Это вправду оказалось сюрпризом. Во-первых, сами по себе композиции (интересны). А во-вторых, четко видно, что это грузинские пейзажи, а мы ими не избалованы (…) Сделана ли (эта роспись) при (строительстве) здания или нарисована позже, – установить это мы пока целью не ставим. В будущем, конечно, мы этим займемся, это входит и в наши интересы, мы обязательно проведем это исследование, но на этом этапе для нас главное – полностью «открыть» рисунок. Около 80% верхнего регистра уже очищены, а нижний, ввиду того что он покрыт более твердым (слоем), требует больше времени, и поэтому процесс идет медленнее».
На одном из пейзажей открывается вид на храм. За ним – горный кряж. Какая именно местность может быть изображена на рисунках – еще предстоит изучить искусствоведам, говорит Лела Ниношвили. В то же время Цира Элисашвили, представляющая НПО «Тбилиси Амкари», предполагает, что это может быть Мцхета и монастырский комплекс Самтавро. Она также обращает внимание на то, что грузинская тематика для оформления парадных использовалась очень редко:
«В Тбилиси 1768 зданий, носящих статус памятника. Можно сказать, что столько же парадных имеют настенную роспись. Но на сегодняшний день она выявлена лишь в 50-ти из них. Этот процесс еще впереди, т.е. потенциально есть около 1700 зданий, где наверняка скрывается роспись. Я потому и называю эту цифру, что, когда много рисунков будет «открыто», (ситуация) может измениться, но из тех, что уже выявлены, – грузинская тематика встречается редко. Эти адреса можно сосчитать по пальцам одной руки».
Закрашенная настенная роспись в тбилисских парадных – явление не единичное. Таким образом, объясняет Цира Элисашвили, советская власть боролась с «буржуазными пережитками прошлого»: не только в лице людей, составляющих элиту, но даже архитектуры:
«Какой бы маленькой, узкой не была парадная, в свое время заказчик и архитектор рассматривали ее, как первое место встречи. И, конечно, это место – с точки зрения приветствия, эстетики, социального слоя – отправляло определенное послание человеку, входящему туда. Вот это мы потеряли. И взамен получили подъезды, везде покрашенные в два цвета – начиная с корпусов и заканчивая памятниками культурного наследия».
Реставрация «Лондона» проходит в рамках проекта Фонда развития Тбилиси. Фондом был разработан туристический маршрут, включающий десять исторических парадных столицы. Говорит глава фонда Леван Джгаркава:
«Здание (бывшего «Лондона») принадлежит жильцам, это частная собственность. Реставрация проводится, чтобы в рамках туристического маршрута подъезд был открыт (для посетителей) (…) Работы, предположительно, должны завершиться до конца года. Приблизительная стоимость составляет 450 тысяч лари».
По словам директора фонда, реставрационные работы во всех десяти парадных должны завершиться к концу 2021-го. Цира Элисашвили обращает внимание на специфику реставрации подобных объектов, в частности, настенной росписи. Ею, как говорит она, должны заниматься мастера высочайшего класса, как в случае с «Лондоном». Впрочем, на деле так происходит не всегда. За реставрацию настенной росписи берутся строительные организации с низкой квалификацией в этой конкретной области. А заказчик – городские власти – отдают им в ходе тендеров предпочтение, потому что те предлагают свои услуги по более выгодным ценам, нежели специалисты более высокого класса.
«Есть несколько случаев, когда они за счет того, что предложили меньшую сумму, выигрывали тендеры. Что нас там ждет – большой вопрос. И как это можно контролировать, я не знаю. В этом случае закон не на стороне культурного наследия. Это закон о закупках, в рамках которого город закупает стройматериал и (платит) за реставрационные работы по одному принципу. А по этому принципу большее количество баллов получают (организации), указавшие более низкую цену. А низкая цена в это время означает, что (это мастера) с низкой квалификацией».
Гостиница «Лондон», находящаяся на улице Атонели, открылась в 1875 году и почти сразу стала одной из самых популярных в столице. Она упоминается в записках десятков путешественников, а ее гостями, среди прочих, были композитор Петр Чайковский, норвежский писатель Кнут Гамсун и вице-король Индии, позже – министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон.