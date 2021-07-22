Что скрывалось в парадной тифлисского «Лондона»?

Грузинские реставраторы обнаружили ранее неизвестную настенную роспись в здании бывшей гостиницы «Лондон». Под слоем краски, как оказалось, скрывались грузинские пейзажи – тематика довольно нетипичная для тифлисских парадных XIX века.

До сих пор стены подъезда бывшей гостиницы «Лондон» выглядели как типичные стены домов советской эпохи – со следами сорванных бумажных объявлений и попыток самовыражения в стиле «здесь был … ». То, что под этой «советской классикой», скорее всего, должна была скрываться декоративная роспись, они догадывались, говорит Лела Ниношвили, реставратор настенной росписи. Впрочем, увидев вместо характерных для оформления того периода амуров, цветов и узоров грузинские пейзажи, они действительно удивились:

«Это вправду оказалось сюрпризом. Во-первых, сами по себе композиции (интересны). А во-вторых, четко видно, что это грузинские пейзажи, а мы ими не избалованы (…) Сделана ли (эта роспись) при (строительстве) здания или нарисована позже, – установить это мы пока целью не ставим. В будущем, конечно, мы этим займемся, это входит и в наши интересы, мы обязательно проведем это исследование, но на этом этапе для нас главное – полностью «открыть» рисунок. Около 80% верхнего регистра уже очищены, а нижний, ввиду того что он покрыт более твердым (слоем), требует больше времени, и поэтому процесс идет медленнее».

На одном из пейзажей открывается вид на храм. За ним – горный кряж. Какая именно местность может быть изображена на рисунках – еще предстоит изучить искусствоведам, говорит Лела Ниношвили. В то же время Цира Элисашвили, представляющая НПО «Тбилиси Амкари», предполагает, что это может быть Мцхета и монастырский комплекс Самтавро. Она также обращает внимание на то, что грузинская тематика для оформления парадных использовалась очень редко:

«В Тбилиси 1768 зданий, носящих статус памятника. Можно сказать, что столько же парадных имеют настенную роспись. Но на сегодняшний день она выявлена лишь в 50-ти из них. Этот процесс еще впереди, т.е. потенциально есть около 1700 зданий, где наверняка скрывается роспись. Я потому и называю эту цифру, что, когда много рисунков будет «открыто», (ситуация) может измениться, но из тех, что уже выявлены, – грузинская тематика встречается редко. Эти адреса можно сосчитать по пальцам одной руки».