Министр культуры Грузии отняла микрофон у журналистки оппозиционного канала

Министр культуры Грузии Тея Цулукиани отняла микрофон у журналистки оппозиционного телеканала «Мтавари» Эммы Гогохия. Это произошло на открытии отремонтированного здания театра в Сенаки (регион Самегрело). Работы профинансировал благотворительный фонд «Карту», который принадлежит основателю правящей партии и миллиардеру Бидзине Иванишвили.

Министр подчеркнула, что не собирается возвращать микрофон. Более того, по словам Цулукиани, теперь на все мероприятия и презентации «Грузинской мечты» она будет ходить с микрофоном телекомпании «Мтавари». Через несколько минут после неожиданной реакции министра, Эмму Гогохия вывела из зала администрация театра.

А Тея Цулукиани посвятила случившемуся пост на своей странице в фейсбуке:

«Сегодня этим микрофоном я открываю чудесно отремонтированный фондом «Карту» Сенакский театр. Это символично. «Формуле» или «Глав-каналу» («Мтавари») придется назначить в регионе такого журналиста, который, после того, как нападет на уже вошедшего в зал респондента (который до этого ответил на вопросы в фойе), сумеет не дать кому-то так же легко себя разоружить. Не верну :)))) С этих пор с помощью этого микрофона я буду возвещать вам о сделанных делах».

Видео интервью, после которого Цулукиани забрала микрофон, опубликовал телеканал «Мтавари». Из него становится ясно, что Цулукиани не различает лого «Мтавари» от лого телекомпании «Формула». Она также говорит, обращаясь к корреспонденту: «А ну-ка скажи, «Да здравствует Бидзина!». Под конец Цулукиани просит поаплодировать Эмме Гогохия и восклицает: «Теперь я журналист, а не Эмма».

Следует отметить, что корреспондент пыталась получить от Цулукиани комментарий по поводу жалобы женщин-депутатов от оппозиции на насилие со стороны депутатов-мужчин от оппозиции. Имеется в виду инцидент в парламенте 18 июля, когда депутат Шалва Папуашвили силой оттащил от трибуны депутата от «Единого национального движения» Тину Бокучава.