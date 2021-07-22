Обзор абхазской прессы

«Уже и парламент не выдержал и рекомендовал ужесточение карантинных мер. Не знаю, поддержит ли исполнительная власть эту рекомендацию, но однозначно, что, если поддержит, многие будут недовольны этим решением», – пишет в своем блоге на сайте «Асаркьа» Надежда Венедиктова.

Между тем, по ее словам, люди сами виноваты в нарастающем разгуле ковида – большая часть населения не соблюдает никаких карантинных мер и не собирается!

«Уже открывают новый ковид-госпиталь – это вам о чем-нибудь говорит? Уже много наших сограждан умерло – и это ни о чем вам не говорит? В то время как врачи и медсестры уже много месяцев выбиваются из сил, пытаясь вытащить тяжелобольных, вы не можете надеть маску, когда заходите в общественное место? Если и дальше вы будете так бессовестно и безответственно беспечны, вы загоните ситуацию и всех нас в жесткий угол, из которого можно будет выбраться лишь с большими жертвами. Горько признать, что в целом мы оказались неспособны к общественной солидарности в такой опасный момент».

Она отметила, что власть не блещет ответственностью и пускает все на самотек, опаздывая реагировать и, по сути, идя на поводу у безответственной части общества.

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В недоумении от того, что государством не проводятся профилактические меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, политолог, член совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. Сайт chp-apsny.org публикует ее статью под заголовком «Неестественный отбор».

Она отметила, что при существующих угрозах, связанных с высокими показателями летальности среди заболевших и ростом количества людей с тяжелым протеканием болезни, а также учитывая ограниченные людские, финансовые и технические ресурсы в системе здравоохранения и в государстве в целом, логично было бы сделать приоритетом №1 обеспечение реально действующих профилактических мер.

«Речь не идет о закрытии границ или о полном запрете на работу системы общепита и всего того, что может существенным образом ударить по бюджету. Речь идет о противоэпидемиологических мерах, ставших во всем мире элементарными».

По ее словам, предотвращение нарушений запрета на проведение свадеб и массовых ритуальных обрядов должно стать прямой обязанностью глав администраций, за недобросовестное исполнение которой главы должны нести персональную ответственность.

«Не можете заставить простых людей нести ответственность, начните с чиновников разного уровня. Обяжите глав администраций городов строго следить за тем, чтобы были закрыты свадебные залы, а рестораны и кафе обслуживали бы клиентов только на улице, с соблюдением принципа социального дистанцирования… Пока мы не будем делать все, что необходимо, и, тем более, все, что в наших силах для защиты людей от коронавирусной инфекции, будет происходить неестественный отбор, за который несет ответственность в первую очередь государство», – заключила политолог.

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Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг высказал мнение о легализации майнинга на своей странице в Facebook: «Была бы моя воля, отдельным законом запретил бы правительству даже всуе заикаться о легализации майнинга. Сейчас, говорят они, он будет функционировать за счет поставок российской электроэнергии на «условиях минимизации нагрузок на сети». Ну-ну… Мы уже в курсе, что означает в вашей интерпретации «минимизация». После прошлой этой самой взятой на контроль «минимизации» – ну когда правительство клятвенно обещало 600 миллионов за легализованный майнинг в казну принести, и получили увесистый шиш, а затем «Черноморэнерго» гордо заявляло, что не дало ни одного разрешительного документа, – нас до сих пор лихорадит. А сейчас, видимо, решено добить окончательно. Так, чтобы все рухнуло до последней лампочки Ильича. Ну а потом кто-то придет и «подарит» нам свет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия