Ах, Канны, Канны…

Завершился Каннский фестиваль, и в который раз я не попал на него и не прошелся по набережной Круазет. Обидно, конечно, но, видимо, такая у меня судьба – не попадать на каннские фестивали.

Отмечу, что на другие кинофестивали я тоже не попадаю, но за них мне не так обидно. Недавно меня приглашали на наш, местный фестиваль короткометражных любительских неигровых фильмов в одну далекую деревню, но туда уже я сам не поехал. Оказалось, что дорога, проживание и пропитание за мой счет. Да еще и за гостевое участие я тоже должен был что-то платить, и, обдумав, я отказался.

На фестивали я не езжу, зато подробно читаю рецензии и, по мере поступления, смотрю фильмы-лауреаты.

В этом году меня очень разочаровал «Оскар». Фильмы были не на мой вкус. Даже эмоциональный фильм «Отец» я не смог досмотреть, потому что тема деменции для меня очень болезненная. И ничем новым она меня не поразит, а лишний раз смотреть на признаки этой, пока еще неизлечимой болезни я не в силах. К счастью, я не профессиональный кинокритик, который обязан смотреть все, что блестит. Я простой зритель-любитель, но кое-что в киноискусстве понимаю, чай не лаптем щи хлебаю, а серебряной ложкой с княжеским вензелем.

Лауреатом «Оскара» стал фильм «Земля кочевников», где участвует, пожалуй, самая сильная на сегодняшний день актриса Френсис Макдорманд. Она совершено изумительная и высокопрофессиональная исполнительница, и во всех ролях потрясающая. Но сам фильм… не знаю, абсолютно нединамичный, полудокументальный, однообразный… наконец, просто скучный. Я в кино хожу для экшна, для драйва, для загадок, для, наконец – красивой любовной истории. И, самое главное, для сказки. А тут я увидел, как женщина моего возраста разъезжает по стране, живет в машине, встречается с разными случайными людьми, которые действительно живут на улице, ведет абсолютно бытовые разговоры, и … ничего не происходит. Вот если бы я на своей развалюхе проехал по стране, говорил со случайными прохожими, бомжами, пастухами, зеваками, снял бы об этом фильм и послал бы на кинофестиваль, было бы это кому-нибудь интересно? Вряд ли. Хотя я, конечно, не Френсис Макдорманд.

Бог с ним, с «Оскаром». Свалим все на пандемию и на некоторый застой в киноискусстве. Сейчас я хочу пару теплых слов сказать про Каннский фестиваль.

Фестиваль в Каннах считается одним из самых значительных и авторитетных кинофестивалей. Он активно существует с 1946 года, и его председателями в свое время были известные всему миру люди – Жан Кокто, Жорж Сименон, Андре Моруа, Лукино Висконти и многие другие, имена которых у всех на слуху и чье творчество по сей день скрашивает наше нехитрое существование.

За время своего существования Каннский фестиваль награждал главной наградой – «Золотой пальмовой ветвью» – те картины, которые для нас стали культовыми и которые я иногда пересматриваю. Пересматриваю, и нахожу новые элементы для восторгов и восхищений: «Летят журавли», «Сладкая жизнь», «Апокалипсис сегодня», «Жестяной барабан», «Криминальное чтиво» «Андеграунд»… это все победители Каннского фестиваля, и это все фильмы ХХ века, и это правда Великое Кино.

Потом настал век ХХI, и что-то изменилось. Какие-то другие ценности стали выходить на первое место. Стали побеждать картины, которые часто вызывают у меня недоумение и легенькое раздражение. К примеру, в 2004 году председатель жюри Квентин Тарантино выпендрился и дал приз документальной ленте Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», очень тенденциозной, я бы даже сказал, насквозь фальшивой ленте, которая странным образом выстрелила в тот год. Сейчас все это смотрится очень наивно и беспомощно. Но в тот далекий 2004 год картина получила главный приз. При всем моем негативном отношении к Джорджу Бушу-младшему, по-моему, режиссер просто передергивал факты, чтобы сыграть на раздувании несуществующего скандала.

И вот на днях объявили новых лауреатов. Скажу только про главную картину: «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм Джулии Дюкорно «Титан».

Я заинтересовался сюжетом, дабы понять, что сегодня покупается в Каннах. Что покупается и что награждается главным призов. Фильм пока в прокат не вышел, так что посмотреть его я не смог, поэтому решил занять себя прочтением содержания фильма. Прочел. Потом еще раз перечитал, и еще, и еще раз. Ознакомился с рецензиями разных кинокритиков, которые сидели на Каннском фестивале и смотрели картину.

И стало мне страшно.

Коротенько про сюжет: девочка попадает в автомобильную катастрофу, после чего ей в голову вставляют титановую пластинку. Проходит 15 лет, девочка выросла и занимается благородным делом – танцует в стрип-клубе. Людей она не любит, единственная ее страсть – техника. В фильме есть сцена секса героини с автомобилем, после чего она (героиня, а не автомобиль) беременеет. Гормонально-бензиновый взрыв в теле героини, которую зовут Алекса, спровоцирует волну беспричинной агрессии. Она начинает, как говорится, мочить людей. По поводу и без. Как в корейских боевиках, в ход идет все, что попадется ей под руку, – от спиц до табуреток. По ходу дела она превращается в парня и т.д.

Больше спойлерить не буду, желающие сами пойдут и посмотрят эту картину. Скажу только, что я на этот фильм не ходок. Не ходок и не смотрок. Это будет как раз тот небезызвестный вариант, когда «Пастернака не читал, но осуждаю». Ну, ни в каком варианте мне не хочется смотреть фильм, где агрессивный натурализм перехлестывает через край. Постмодерн, конечно, вещь занимательная, но должен быть какой-то предел. Я вспомнил предыдущий фильм этого режиссера, назывался он «Сырое». Фильм про то, как в одной ветеринарной школе есть традиция – проводить ритуал поедания сырого мяса. Молодая вегетарианка, пересилив себя, проходит это испытание и понимает, что не может сопротивляться растущему желанию есть сырое мясо. И потом всякие натуралистические сцены. Я не досмотрел тот фильм, меня элементарно стало тошнить, в прямом смысле этого слова. Я все спрашивал, а зачем это снимать? Что тут такого ценного, чем бы хотелось поделиться с миром? Но ответа у меня не было. Кстати, тот фильм тоже получил свой приз на Канне, только не главный, а приз ФИПРЕССИ.

Я много рецензий прочитал про новый фильм мадам Дюкорно. Самые оголтелые критики, которым нравится все, что не может понравиться человеку с нормальной психикой, даже они с опаской писали про эту картину. Хаять не хаяли, все-таки решение Каннского фестиваля – это как ленинские тезисы, на уровне догмы. Против него никто ничего не говорит, дабы не прослыть ортодоксом. Но и восторга я у них не вычитал. И я порадовался за них, за критиков, значит, все-таки осталось в них что-то разумное, доброе, вечное.

Так что не буду смотреть я никакого «Титана», а пойду пересмотрю «Кубанских казаков» и в очередной раз погрущу о том, что какую страну мы, черти, развалили!

Шутка.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции