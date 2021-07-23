Кто привезет золото из Токио?

В Токио стартовали XXXII летние Олимпийские игры 2020. Церемония открытия прошла при пустых трибунах из-за пандемии, которая и стала поводом переноса Олимпиады на 2021-й год, хотя приставку 2020 все же было решено оставить. От Грузии в соревнованиях примут участие 35 спортсменов. За последние годы – это одна из сильнейших сборных, утверждают представители местной спортивной общественности.

«Наша красивая команда готова к церемонии, настроение очень хорошее, радостное», – сказала за несколько минут до начала церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр Нино Салуквадзе. Самая титулованная олимпийская спортсменка Грузии, выступающая в стрельбе из пистолета, и победитель предыдущей Олимпиады (2016 в Рио-де-Жанейро) тяжелоатлет Лаша Талахадзе открыли летние игры в Токио в качестве знаменосцев.

«Несмотря на то, что мы столкнулись со сложностями в подготовке и Олимпиада была отложена на один год, мы все равно мобилизованы. Мы не пропустили ни одной тренировки, ни одного дня. Готовы бороться до последнего, команда готова порадовать своих болельщиков, и я желаю удачи всей команде», – сказала Салуквадзе в интервью, опубликованном на страничке Олимпийского комитета Грузии в соцсети Facebook.

Спортсменка выступит в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров 25 июля. До того, 24-го, за звание олимпийских чемпионов поборются дзюдоист Лухум Чхвимиани (он выступает в категории до 60-ти килограмм), теннисист Николоз Басилашвили, пловец в вольном стиле Ираклий Ревишвили (на 400 метров), боксер Эскерхан Мадиев (до 69-ти кг) и Сандро Базадзе в фехтовании на саблях. Всего от Грузии на Олимпийских играх выступят 35 атлетов в 11 видах спорта, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели.

«На прошлых Олимпийских играх у нас было 40 спортсменов. На нынешних Грузию представляет меньше атлетов. Ведь была пандемия, проблемы, связанные с этим, потому сейчас спортсменов меньше. Но эти ребята по своим качествам практически превышают тот состав, который участвовал в прошлой Олимпиаде. Исходя из этого, ожидания действительно большие. У нас есть Талахадзе (Лаша Талахадзе – тяжелая атлетика), Тушишвили (Гурам Тушишвили – дзюдо), Чхвимиани (Лухум Чхвимиани – дзюдо), Липартелиани (Варлам Липартелиани – дзюдо), Григалашвили (Тато Григалашвили – дзюдо), вообще, много чемпионов мира и Европы. Я не буду перечислять всех, но скажу: 11 видов спорта – это очень много. Не стану называть и имена тех, от кого мы ждем золото, знайте, все борются за первое место», – говорит Шота Хабарели и отмечает: завтра показательный день.

Для грузинской делегации Олимпийские игры откроются выступлениями в дзюдо. Первым на татами выйдет Лухум Чхвимиани, и его победа может стать мотивацией для остальных спортсменов, считает Хабарели. Успехов от спортсмена ждет журналист грузинской службы Радио Свобода Отар Маглакелидзе. Вообще, все семь дзюдоистов, представленных в сборной, – явные претенденты на медали, однако не стоит забывать, что Олимпиада проходит на родине этого вида спорта, говорит журналист:

«Это создаст дополнительные трудности для наших спортсменов, но, думаю, они многого смогут добиться на этих играх. Вообще, я думаю, эта Олимпиада станет для Грузии рекордной по количеству медалей. Например, Лаша Талахадзе поехал в Токио в ранге действующего олимпийского чемпиона, четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы будет сражаться только против себя самого для установления новых рекордов. Как минимум два золота ждем от наших дзюдоистов и борцов. Несмотря на то, что для троих из четырех борцов в греко-римском стиле это будет первая Олимпиада, я жду сюрпризов от Лаши Гобадзе и Рамаза Зоидзе, последний - чемпион мира и Европы. Впервые выступает и каратист Гогита Аркания, он – отличный спортсмен и будет бороться за медаль. Среди испытанных атлетов – фехтовальщик Сандро Базадзе, теннисист Николоз Басилашвили, гимнастка Саломе Пажава. Вообще, у нас сейчас такая команда, что сюрпризов стоит ждать даже от тех, кого не рассматриваем в качестве кандидатов на получение медалей».

«Все наши спортсмены готовы к борьбе, и все желают получить медали», – обратился к грузинским болельщикам с церемонии открытия Олимпийских игр глава грузинского Олимпийского комитета Лери Хабелов. Атлеты чувствуют себя хорошо, сообщают в организации, предупреждая вопросы об их здоровье. Ведь еще до открытия Олимпиады COVID-19 был обнаружен у десятков спортсменов, но среди них нет ни одного представителя грузинской сборной, сообщает Шота Хабарели:

«До отбытия наши спортсмены прошли все необходимые процедуры. Там, в Токио, они каждый день проходят ПЦР-тесты. И в Японии передают, что принимают все меры, чтобы инфекция не распространялась в олимпийской деревне. Мы отправили с нашими ребятами довольно большой медицинский персонал, надеюсь, что болезнь не коснется наших спортсменов».

Закрытие летних Олимпийских игр в Токио намечено на 8 августа. Но для грузинской сборной соревнования завершатся 6 августа выступлениями борца вольного стиля Элизбара Одикадзе и каратиста Гогиты Аркания.