Грузия получила от Литвы 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Грузия получила в подарок от Литвы 15 тысяч доз вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает посольство Литвы в Грузию.

Сегодня, 24 июля, в Тбилисском международном аэропорту груз встречали замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили и заместитель посла Литвы в Грузии Саулюс Валайнис.

По решению правительства Литвы, 200 тысяч доз вакцины от COVID-19 были распределены между тремя странами-участницами Восточного партнерства - Грузией, Украиной и Молдовой.

«Я уверен, что друзья всегда должны помогать друг другу. Это небольшой подарок, но Литва передала его вам от всей души. Сила и единство – когда-то эта надпись была на литовских монетах. Давайте будем вместе, давайте дружить и в будущем. Мы желаем Грузии успехов в борьбе с нашим общим врагом - вирусом», - сказал Валайнис.

По информации агентства «Новости-Грузия», сегодня же в страну поступило полмиллиона доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Эта партия была подарена грузинской стороне по решению правительства США.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта и на первом этапе охватывала только сотрудников медицинских учреждений. Массовый характер национальная компания приобрела 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. В целом число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 23 июля достигло 391 781. Это более 10,5% от всего населения Грузии.