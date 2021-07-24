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В России повторен максимальный за время пандемии COVID-19 показатель смертности
В России повторен максимальный показатель смертности за все время пандемии COVID-19. По состоянию на утро субботы, 24 июля, за сутки от болезни скончались 799 человек, свидетельствует официальная статистика. Такой показатель за день достигается во второй раз за полтора года: первый был 16 июля.
За день коронавирус диагностирован у 23 947 человек. Общее число случаев, о которых сообщили власти, с начала пандемии достигло 6 102 469. На этой неделе издания «Медиазона», «Холод» и «Медуза» предположили, что эта статистика может быть занижена примерно в пять раз.
По официальным данным оперативного штаба, за время пандемии умерли 153 095 человек. Многие демографы считают, что эта оценка занижена в разы: только за 2020 год в стране умерло почти на 400 тысяч человек больше, чем предсказывала статистика. Федеральные и региональные власти неоднократно ловились на манипуляциях со статистикой, ведущих, в итоге, к существенному занижению числа больных и умерших от COVID-19.
Другие новости дня
Сделать прививку от коронавируса в Грузии можно в порядке живой очереди
Пройти вакцинацию от коронавируса китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac в Грузии можно и без предварительной записи, в порядке живой очереди во всех медицинских учреждениях, где делают эти прививки. Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии.
«На данном этапе желающие сделать привиться Sinopharm и Sinovac без регистрации могут воспользоваться сервисом вакцинации во всех тех учреждения, где происходит администрирование этих вакцин, в том числе, Sinopharm – в 122 учреждениях 133 бригадами и Sinovac – в 109 учреждениях 116 бригадами», - сказано в заявлении.
Как отмечают в NCDC, с расширением программы вакцинации в будущем эта услуга будет доступна и в других пунктах вакцинации.
Тот, для кого удобнее предварительно записаться на визит, должны воспользоваться услугами сайта Минздрава Грузии или же позвонить на горячую линию 1522.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта и на первом этапе охватывала только сотрудников медицинских учреждений. Массовый характер национальная компания приобрела 5 июля - после того, как стране поставили 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Наряду с ними в стране использовались вакцины AstraZeneca и Pfizer, но в сравнительно небольших количествах. В целом число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 24 июля достигло 391 781. Это более 10,5% от всего населения Грузии.
За сутки на Северном Кавказе умерли 74 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 74 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 285.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 28 человек, в Дагестане - 15, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии по семеро, в Чечне - пятеро, в Кабардино-Балкарии - четверо, в Калмыкии и Северной Осетии - по трое, в Ингушетии и Адыгее зафиксировано по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 559 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Ингушетии и Адыгее.
- Ставропольский край + 293 (62 429 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 252 (57 228)
- Дагестан + 205 (40 301)
- Чечня + 123 (15 095)
- Калмыкия + 115 (23 995)
- Кабардино-Балкария + 82 (26 400)
- Карачаево-Черкесия + 57 (21 983)
- Северная Осетия + 54 (18 324)
- Ингушетия + 52 (17 248)
- Адыгея + 52 (15 962)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 298 919 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 24 июля, выявлено 6 102 469 заболевших коронавирусом.
Мэрия Тбилиси обещает оштрафовать лиц, расклеивших плакаты с Саакашвили
В мэрии Тбилиси заявляют, что плакаты с надписями «Нет нацам! Нет злу!» были расклеены на улицах столицы незаконно и грозят нарушителям санкциями.
Плакаты с надписями «Нет нацам! Нет злу!» стали появляться на улицах Тбилиси накануне. Главными адресатами политической антирекламы стали менеджеры нескольких грузинских телеканалов. Их изобразили под радугой рядом с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и руководителями нескольких НПО.
«Распространяется информация о том, что на разных улицах группы граждан самовольно расклеили плакаты и обезобразили внешний вид города, что является незаконным действием. Снятие указанных плакатов обеспечит «Тбилсервис групп». Что касается штрафов за нарушение законодательства, муниципальная инспекция мэрии Тбилиси будет действовать в рамках закона», - говорится в заявлении мэрии.
До сих пор неясно, кто является заказчиком рекламы. В оппозиции не сомневаются в том, что баннеры расклеили по инициативе правящей «Грузинской мечты». В партии власти до сих пор комментариев по этому поводу не делали, сообщают «Новости-Грузия».
- Предвыборные плакаты в Грузии разрешается размещать только в специально отведенных местах и на временных конструкциях. Согласно Избирательному кодексу Грузии, агитационные материалы и политическая реклама могут вывешиваться на зданиях, сооружениях и других объектах в случае согласия их собственников или владельцев. Вместе с тем, их запрещено размещать на культовых сооружениях, зданиях и сооружениях культурного наследия, в интерьере и экстерьере зданий органов государственной власти, местного самоуправления, судов, прокуратуры и так далее.
Сандро Базадзе занял четвертое место на Олимпиаде в Токио
Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе завершил выступление на Олимпиаде в Токио без медали. В схватке за бронзовую медаль Сандро Базадзе уступил представителю Южной Кореи Киму 15:11 и занял четвертое место на Олимпийских играх.
Базадзе выиграл первые два противостояния с египетскими фехтовальщиками, в четвертьфинале в напряженной схватке одолел главного фаворита турнира Сангука Охи из Кореи.
Однако в полуфинале грузинский спортсмен встретился с венгром Аароном Шилаги, которому уступил 13:15 после сомнительных решений судей, передает Общественный вещатель Грузии.
- На Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета.
- Правительство Грузии выплатит каждому своему спортсмену, ставшему чемпионом Игр, по 1 миллиону лари (318,5 тысячи долларов)
Лейбористская партия Грузии примет участие в выборах в самоуправление самостоятельно
«Лейбористская партия, как единственная непокорная, принципиальная и надежная партия, будет участвовать в этих выборах независимо», - заявил представитель партии Георгий Гугава. По его словам, у партии будут свои кандидаты в мэры и мажоритарные депутаты.
«Лейбористская партия - единственная, которая не подчинилась власти, и не вошла в парламент Иванишвили. Поэтому мы остались единственной принципиальной силой, мы будем участвовать в этих выборах самостоятельно, у нас будут свои кандидаты. Мы не сможем сотрудничать с политическими силами, которые, к сожалению, вошли в парламент и не собираются выходит оттуда», - сказал Георгий Гугава.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
Телеканал «Дождь» получил угрозы от имени «Мужского государства»
Российский независимый телеканал «Дождь» получил угрозы от имени представителей так называемого «Мужского государства» - ультраконсервативного сетевого сообщества, декларирующего идеи патриархата. Об этом рассказали в фейсбуке ведущие канала Анна Монгайт и Мария Борзунова.
В тексте от имени представителя движения, который получил канал через телеграм, журналистам предложено извиниться перед «Мужским государством», прекратить любые передачи о ЛГБТ и правах женщин и не выпускать об этом материалы. Борзунова опубликовала скриншот с персональной угрозой ее семье.
13 июля телеканал «Дождь» уже обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело из-за угроз Монгайт от имени «Мужского государства». Ведущая программы «Женщины сверху» получила их после интервью с лесбийской парой, снявшейся на обложку российской версии журнала Elle.
- 23 июля в канале МГ в телеграме появился список из нескольких журналистов «Дождя». Они были названы людьми, «навязывающими народу содомию и извращение».
- Россия находится на 150 месте в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ». Среди прочего организация отмечает низкую активность государства при расследовании преследований журналистов.
Сенат США потребовал освободить двух осуждённых в России американцев
Сенат Конгресса США в пятницу принял резолюции с требованием освободить двух осужденных в России американцев – Пола Уилана и Тревора Рида. Проекты резолюций были представлены Комитету по международным делам представителями Демократической и Республиканской партий. Об этом сообщается на странице сенатора от Мичигана Дебби Стабенау.
51-летний Уилан осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж, а 30-летний Тревор Рид - на девять лет лишения свободы за применение насилия против полицейских. Свою вину оба не признали. Представители российской власти неоднократно намекали на возможность обменять их на осужденных в США россиян.
В обоих случаях российские власти не предоставили убедительных доказательств их виновности, отмечается в резолюциях. В документах правительство США призывается к более активным действиям для освобождения американцев. Аналогичную резолюцию в июле приняла Палата представителей Конгресса.
- На резолюции Сената ответило в фейсбуке российское посольство в США. В тексте заявляется, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются с негуманным обращением внутри страны.
- Вопрос об освобождении обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.
Россия возобновит полеты на курорты Египта через 6 лет после запрета
Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта, по пять перелетов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Решение об этом принято в пятницу, - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Египет долгое время был одним из самых популярных туристических направлений из России, но в 2015 году все рейсы в него были закрыты после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа», в котором погибли 224 человека. Причиной катастрофы был назван теракт, ответственность взяло на себя египетское крыло запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы в Каир, чартеры по-прежнему были запрещены. Указ о запрете был отменен в июле президентом Владимиром Путиным. Заявки на рейсы на курорты подала 231 авиакомпания.
В Грузию прибыли американские военные, участвующие в учениях «Agile Spirit 2021»
По информации Минобороны Грузии, продолжается подготовка к многонациональным военным учениям «Agile Spirit 2021». После доставки в порт Поти американской техники, задействованной в учениях, в международный аэропорт Тбилиси воздушным путем были доставлены вертолеты, а также и военнослужащие США, участвующие в «Agile Spirit 2021».
По данным Минобороны, вертолеты типа Black Hawk HH-60 были переброшены из Германии с военного аэродрома Rammstein. В период проведения учений вертолеты будут задействованы в компоненте медицинской эвакуации.
«Учения пройдут с 26 июля по 6 августа. Целью учений является повышение оперативной совместимости между подразделениями Альянса и стран-партнеров, улучшение и усиление оперативных возможностей в планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие многонациональной готовности и сотрудничества в области безопасности», - заявили в Минобороны Грузии.
Саблист Сандро Базадзе вышел в полуфинал Токио-2020
Фехтовальщик-саблист Сандро Базадзе вышел в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.
В 1/4 финала Базадзе в напряженной схватке победил лидера мирового рейтинга Сангука Охи из Кореи со счетом 15:12.
Напомним, что в первой схватке Сандро Базадзе одолел египтянина Мохаба Самера 15:10, а во второй - опять-таки египтянина Зиада Эльсила 15:12.
- На Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета.
- Правительство Грузии выплатит каждому своему спортсмену, ставшему чемпионом Игр, по 1 миллиону лари (318,5 тысячи долларов)
Бывший президент Киргизии заподозрен в организации массовых беспорядков
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заподозрен в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года. По версии следствия, он пытался захватить власть сразу после освобождения протестующими против результатов парламентских выборов из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. По предъявленной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы, это шестое уголовное дело, открытое против него.
По версии следствия, Атамбаев вступил в сговор с бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым и другими высокопоставленными чиновниками, и «подогрел негативный и агрессивный настрой» в толпе своих сторонников, протестующих 9 октября на площади в центре Бишкека. Это, считает следствие, привело к массовым дракам, перешедшим в беспорядки, с применением огнестрельного оружия, камней и осколков тротуарной плитки.
В ходе этих событий автомобиль Атамбаева был обстрелян, было заявлено, что на него совершено покушение. Рядом с митингом его сторонников был обстрелян и автомобиль бывшего премьер-министра Сапара Исакова, который был освобожден из СИЗО вместе с Атамбаевым.
В тот же день в Бишкеке был введен режим чрезвычайного положения, объявлен комендантский час, в город была введена бронетехника. Атамбаев был задержан 10 октября. Адвокат бывшего президента утверждает, что на самом деле на акцию сторонников политика было совершено нападение, - передает Киргизская служба Радио Свобода.
- Алмазбек Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 годы. В июне 2020 года он был осужден на 11 лет лишения свободы по делу о незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета. 30 ноября 2020 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций и направил дело на пересмотр в районный суд Бишкека.
- Против Атамбаева возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации массовых беспорядков, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, о незаконной выдаче паспортов и о коррупции.
- В октябре 2020 года после парламентских выборов в Киргизии начались массовые протесты. Они привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова, после смены власти в стране была изменена конституция, давшая новому президенту больше полномочий.
Спортсмены из России завоевали первую медаль на Олимпиаде
Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Это первая медаль команды на турнире.
Галашина лидировала перед последним выстрелом, но он стал худшим в ее серии, и она уступила лидерство китаянке Цянь Ян, поставившей олимпийский рекорд. Бронзовую награду получила швейцарка Нина Кристен.
24-летняя Галашина до этого не выигрывала награды в индивидуальной стрельбе на международных турнирах, она чемпионка Европы в смешанной команде и бронзовый призер командной стрельбы среди юниоров.
По состоянию на утро субботы Китай лидирует в медальном зачете с двумя первыми золотыми медалями, третье золото дня - у Ирана.
- Российские спортсмены на турнире представляют сборную Олимпийского комитета страны. Россия дисквалифицирована с международных соревнований до конца 2022 года. Вместо национального флага спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета, вместо гимна в случае побед будет играть фрагмент из концерта Чайковского.
За сутки в Абхазии выявлено 145 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 550 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 145 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 192 человека. Состояние 63 человек оценивается как тяжелое, 54 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 45, состояние 10 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ проходят лечение 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 925 человек. Зарегистрировано 285 летальных случаев. Выздоровели 16 750 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 2 617 новых случаев, скончались девять пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявлено 2 617 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 43,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 6,03%, за последние две недели – 5,55%, а за последнюю неделю – 6,15%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 400 698.
Более 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 485. В Аджарии выявили 236 случаев заражения, в Имерети – 220, в Квемо Картли – 153, в Кахети – 152, в Шида Картли – 123, в Самегрело и Земо Сванети – 111, в Мцхета-Мтианети – 45, в Самцхе-Джавахети – 44, в Гурии – 31, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 665.
Выздоровели 869 человек, их общее число выросло до 371 434.
На данный момент в Грузии 23 573 активных случая коронавируса. Из них 4 963 пациентов (более 21%) проходят лечение в больницах. Состояние 956 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 210 человек. 1 564 гражданина (более 6,6% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 17 046 лечатся на дому.
В карантинных пространствах размещен 51 человек, в самоизоляции остаются более 15,6 тысячи. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 24 июля достигло 398 454. Это более 10,7% от всего населения Грузии.
Омбудсмен Грузии осудила съемку журналистами несовершеннолетних детей премьера
Народный защитник Грузии Нино Ломджария прокомментировала жалобы на журналистов, озвученные пресс-службой премьера Ираклия Гарибашвили, заявив о недопустимости нарушения прав несовершеннолетних детей государственных служащих, передают «Новости-Грузия».
«Насколько бы объективные и справедливые претензии не существовали по отношению к конкретному публичному лицу, во время освещения событий или же выражения протеста обязательно должны быть защищены интересы несовершеннолетних членов их семей.
Вмешательство в частную и семейную жизнь детей, освещение деталей повседневной жизни без их согласия, что выходит за рамки объективного интереса, является недопустимым и не входит в обязанности государственных должностных лиц и их семей.
Соответственно, призываю представителей СМИ действовать, соблюдая стандарты журналисткой этики, и уважать неприкосновенность личной жизни детей во время поиска информации и работы над вопросом», - написала Ломджария в Facebook.
В пятницу глава пресс-службы премьер-министра Нино Гиоргобиани разместила в социальной сети видео, на котором, по ее словам, съемочная группа телеканала «Пирвели» пытается взять интервью у несовершеннолетних детей Гарибашвили, когда те гостили в Кахетии у родителей премьера.
Гиоргобиани подчеркнула, что журналисты не только задавали вопросы, но и преследовали сыновей политика в возрасте 6 и 11 лет. Кроме того, по ее словам, они производили «скрытую съемку двора дома».
Грузия получила от Литвы 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Грузия получила в подарок от Литвы 15 тысяч доз вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает посольство Литвы в Грузию.
Сегодня, 24 июля, в Тбилисском международном аэропорту груз встречали замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили и заместитель посла Литвы в Грузии Саулюс Валайнис.
По решению правительства Литвы, 200 тысяч доз вакцины от COVID-19 были распределены между тремя странами-участницами Восточного партнерства - Грузией, Украиной и Молдовой.
«Я уверен, что друзья всегда должны помогать друг другу. Это небольшой подарок, но Литва передала его вам от всей души. Сила и единство – когда-то эта надпись была на литовских монетах. Давайте будем вместе, давайте дружить и в будущем. Мы желаем Грузии успехов в борьбе с нашим общим врагом - вирусом», - сказал Валайнис.
По информации агентства «Новости-Грузия», сегодня же в страну поступило полмиллиона доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Эта партия была подарена грузинской стороне по решению правительства США.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта и на первом этапе охватывала только сотрудников медицинских учреждений. Массовый характер национальная компания приобрела 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. В целом число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 23 июля достигло 391 781. Это более 10,5% от всего населения Грузии.
«Нацдвижение» выдвинуло кандидатом на пост мэра Тбилиси Нику Мелия
«Пришло время победы грузинского народа, время вашей победы. Да, Тбилиси находится на передовой линии нашей борьбы в референдуме, посредством которого мы должны вернуть Грузию», - заявил на презентации председатель «Национального движения» Ника Мелия.
По словам Мелия, он будет кандидатом в мэры Тбилиси на выборах в органы местного самоуправления, Элене Хоштария - кандидатом на пост председателя Сакребуло, а лидер «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе будет кандидатом в вице-мэры.
«Сегодня я гораздо лучше понимаю, что такое несправедливость. Сегодня, как никогда, я верю, что мы сможем защитить всех граждан Грузии от несправедливости. Пришло время победы грузинского народа, время вашей победы. Да, Тбилиси находится на передовой линии нашей борьбы в референдуме за возвращение Грузии. На референдуме, на котором каждый гражданин должен отказаться от олигархии, коррупции, жадности, безразличия и непрофессионализма. Победа Тбилиси - это победа Грузии, а победа Грузии - это победа Тбилиси. Пришло время мэру Тбилиси гордо ходить по улицам столицы, и чтобы он мог громко сказать, что я служу Тбилиси, Тбилиси, который больше, чем политика. Тбилиси для меня гораздо больше, чем политика», - заявил Ника Мелия.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
Российскую футбольную сборную возглавит тренер «Ростова» Карпин
Тренер футбольной команды «Ростов» Валерий Карпин возглавит сборную России. Команда осталась без тренера после увольнения в начале июля Станислава Черчесова.
Контракт с Карповым заключен до 31 декабря с возможностью продления. Документ будет подписан в понедельник, 26 июля, но его условия уже согласованы.
В течение полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».
«Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», - приводит слова Карпина Российский футбольный союз.
Валерий Карпин родился в 1969 году в Нарве. С детства посещал футбольную школу, входил в состав детской сборной Эстонской ССР. В 17 лет играл в таллинском клубе «Спорт», который входил во вторую лигу Советского Союза. После армии в 1989 году играл за воронежский «Факел», затем перешел в московский «Спартак».
В 1990-е годы играл за испанские «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». С 1992 по 2003 год выступал за сборную России. В составе команды он забил 17 голов.
В 2008 году Карпин стал тренером московского «Спартака». Затем он тренировал испанскую «Мальорку» и армавирский клуб «Торпедо». В 2017 году был назначен главным тренером «Ростова».
Предшественник Карпина Станислав Черчесов был отправлен в отставку после неудачного выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу. На турнире команда заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф.
Разведка США допустила скорое падение афганского правительства
Афганское правительство рискует пасть всего через шесть месяцев под натиском террористической группировки «Талибан»*. К такому выводу пришла американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны после вывода оттуда войск США и их союзников. Об этом сообщает Reuters.
По словам афганских и американских чиновников, у армии Афганистана просто нет выбора, кроме как сосредоточиться лишь на обороне ключевых городов и оттянуть для этого силы из других районов. В противном случае, то есть при утрате некоторых административных центров, в стране может наступить глубокий раскол.
Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли допустил, что страна в скором времени может перейти под полный контроль талибов, которые уже сейчас, по некоторым данным, контролируют от 70 до 90 процентов Афганистана.
Генерал морской пехоты Кеннет Маккензи, возглавляющий Центральное командование США, которое курирует американские силы в Афганистане и оказывает поддержку афганским войскам, сказал, что афганцы с самого начала стояли перед выбором – какие именно районы защищать. «Невозможно оборонять сразу все. Если вы пытаетесь успеть везде, то не успеваете нигде», – сказал он.
Генерал высказал озабоченность тем, что афганские силы порой допускают ошибки, когда пытаются удержать позиции, не имеющие стратегической ценности. Среди них, по его мнению – уязвимые для нападения контрольно-пропускные пункты в отдаленных уголках страны, а также места, находящиеся в заведомо враждебном окружении.
Бывший сотрудник Пентагона, ныне работающий в RAND Corporation, заявил на условиях анонимности, что такое ошибочное военное планирование является результатом «сакрального» отношения к территории как таковой. По его словам, такой подход «приведет к еще большим потерям» на фронте.
Неназванный афганский чиновник сказал агентству, что реорганизация местных войск потребует в некоторых случаях строительства новых укреплений и комбинаций сил. Другая проблема – перестроить тактику боя таким образом, чтобы ни одна из этнических групп Афганистана не почувствовала себя обделённой, а это может произойти, если следовать парадигме защиты ключевых городов, объяснил он.
На днях МВД Афганистана обвинило талибов в проведении рейдов и убийстве по меньшей мере 100 гражданских лиц в результате нападений в южной провинции Кандагар вблизи границы с Пакистаном.
Талибы устанавливают на контролируемых территориях жесткий режим «исламского права», среди прочего серьезно ограничивая права женщин: им полагается носить одежду, полностью скрывающую лица и тела, а также запрещается выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника-мужчины.
Талибы начали быстрое наступление с тех пор, как в апреле президент США Джо Байден объявил о выводе из Афганистана всех американских военных к началу сентября. Все чаще звучат опасения, что поддерживаемое Западом правительство в Кабуле может потерпеть крах.
* Группировка «Талибан» признана террористической на территории Российской Федерации
«Грузинская мечта» призвала оппозицию к обсуждению нарушений на выборах 2020 года
Правящая партия «Грузинская мечта» призвала оппозицию принять участие в рассмотрении и утверждении заключения комиссии по расследованию нарушений, допущенных на парламентских выборах осенью 2020 года, сообщают «Новости-Грузия».
Следственная комиссия была создана в законодательном органе страны 17 февраля по инициативе партии власти в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации результатов голосования. Свое заключение группа, состоящая преимущественно из представителей ГМ, должна представить в ходе пленарного заседания в понедельник, 26 июля.
«Призываем все оппозиционные партии присутствовать на пленарном заседании и принять участие в заключительном рассмотрении. Если вы считаете, что у многомесячного саботажа парламента, который нанес ущерб интересам страны, были легитимные основания, то не уходите от дискуссии и попытайтесь доказать вашу правду. Неучастие в заседании будет расценено, как попытка избежать дискуссии и уйти от ответственности», - отмечено в заявлении, распространенном партией сегодня, 23 июля.
На прошлой неделе парламент Грузии поддержал вопрос продления полномочий временной следственной комиссии еще на месяц. По словам председателя комиссии, члена «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе, это стало необходимо из-за большого объема материалов. В частности, для разъяснений и пояснений в парламент были приглашены около 40 лиц. Кроме того, по решению комиссии, на проблемных участках были повторно пересчитаны голоса избирателей, а процесс пересчета транслировался в прямом эфире.
Ранее в ГМ обещали, что, если полученные результаты не совпадут с цифрами ЦИК Грузии, в стране будут назначены новые парламентские выборы. По сути, на сегодняшний день инициатива правящей партии не имеет смысла. 19 апреля между «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США было подписано политическое соглашение, которое предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.
Как и полгода назад, в настоящее время большая часть депутатов от оппозиции бойкотирует работу парламента и отказывается присутствовать на заседаниях законодательного органа.
Сборная Грузии приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
Сборная Грузии сегодня, 23 июля, приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. От Грузии на торжественное мероприятие отправили 15 человек – девять спортсменов и шесть официальных лиц.
С учетом принципа гендерного равенства, у каждой команды было по два знаменосца – мужчина и женщина. Знаменосцами грузинской команды стали тяжелоатлет Лаша Талахадзе, олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро, четырехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и держатель трех действующих мировых рекордов, а также Нино Салуквадзе, выступающая за сборную в стрельбе из пистолета. 52-летняя спортсменка – одна из трех женщин в истории, выступивших на восьми Олимпийских играх подряд. Олимпиада в Токио для нее девятая по счету.
На Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета. Уже 24 июля, во второй день Олимпиады, борьбу за медали начнут пятеро их них.
Правительство Грузии выплатит каждому своему спортсмену, ставшему чемпионом Игр, по 1 миллиону лари (318,5 тысячи долларов), сообщают «Новости-Грузия».
Девизом сборной Грузии в этом году стал слоган «Лучше, чем в Рио». Тем самым команда отмечает, что рассчитывает улучшить свой результат на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Тогда Грузия заняла 38-е место по количеству медалей, завоевав 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы в тяжелой атлетике, дзюдо и борьбе.
В Токио открылись летние Олимпийские игры 2020 года
В Токио торжественно открылись летние Олимпийские игры 2020 года.
Олимпиада, которую многие характеризуют как столкнувшуюся с самыми большими проблемами в современной олимпийской истории, начинается на год позже, чем планировалось. Её проведение перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
За этот год пандемия не закончилась, и Олимпийские игры столкнулись с беспрецедентными ограничениями. Соревнования пройдут, за рядом исключений, без зрителей, делегации стран-участников сокращены, спортсменов регулярно тестируют на коронавирус, а некоторые из них уже были вынуждены отказаться от планов участия в Играх, поскольку у них выявили вирус.
Кроме того, скандалы сотрясали команду организаторов Олимпиады. По разным поводам, главным образом из-за сделанных в прошлом спорных высказываний, в отставку были вынуждены уйти глава её оргкомитета и ряд других официальных лиц. Всего за несколько дней до начала Игр был вынужден уйти главный режиссёр церемонии открытия комик Кэнтаро Кобаяси - из-за появившейся в интернете записи его выступления 1998 года, в котором он шутит на тему Холокоста.
По опросам, большинство жителей Японии выступает против проведения Олимпиады в сложившейся обстановке. У олимпийского стадиона в Токио во время церемонии открытия проходит акция протеста.
Российская олимпийская сборная находится под санкциями Международного антидопингового агентства (WADA) и будет выступать без флага и гимна России, официально как команда Олимпийского комитета России. Несмотря на запрет флага, МОК согласовал форму российских олимпийцев с крупными вставками белого, синего и красного цветов. А вот слова "Россия" на форме, которой российская делегация будет пользоваться в Токио, нет. Флаг ОКР (белое полотнище с пятью олимпийскими кольцами и тремя языками пламени в цветах флага России) на церемонии открытия несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. После возможных побед российских олимпийцев вместо гимна будет исполняться фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.
Первый канал, который в России транслирует церемонию из Токио, не показал во время парада атлетов выход сборной Украины. Трансляцию незадолго до её выхода на стадион прервали на рекламу. "Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", - заявили РБК в пресс-службе Первого канала.
Всего в состязаниях примут участие около 11 тысяч спортсменов, представляющих 204 национальных олимпийских комитета. Выступит и сборная спортсменов-беженцев - под олимпийским флагом. Всего будет разыграно 339 комплектов олимпийских наград в 41 виде спорта, в том числе новых олимпийских видах, таких как карате, скалолазание и скейтборд.
На церемонию открытия допустили около 1000 человек, главным образом высокопоставленных представителей стран-участниц Игр. Из мировых лидеров, кроме императора Японии Нарухито, присутствует президент Франции Эммануэль Макрон. США представляет первая леди Джилл Байден.
В ходе церемонии открытия минутой молчания почтили память умерших от COVID-19 и "всех, кто не сможет принять участие в Играх". Отдельно были упомянуты израильские спортсмены, ставшие жертвой теракта во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене - это первое подобное упоминание в ходе церемоний открытия.
Российского журналиста Илью Азара не пустили в Грузию
Российский журналист, корреспондент «Новой газеты» Илья Азар сообщил, что его не пустили в Грузию. Как пишет СОВА, об этом он написал на своей страничке в соцсети Facebook.
Журналист утверждает, что ему не объяснили причин отказа во въезде. При этом он опубликовал фото соответствующего документа. На нем галочкой отмечен пункт: «Не удовлетворяет прочие требования, установленные законодательством Грузии».
На вопрос РИА Новости о том, летел ли журналист в Грузию по редакционному заданию, в пресс-службе издания ответили: «Да, в командировку».
- 28 мая 2020 года Илья Азар был арестован на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждены три уголовных дела. В тот же день в Москве началась серия одиночных пикетов в поддержку Азара, которая продолжалась до 1 июня. Их участников задерживали.
В Тбилиси от конго-крымской геморрагической лихорадки скончалась женщина
49-летняя женщина скончалась от конго-крымской геморрагической лихорадки в Тбилисской инфекционной больнице. Факт в клинике подтвердили региональному изданию «Самхретис карибче».
Пациентка – жительница края Самцхе-Джавахети на юге Грузии. Два дня назад ее доставили в столичную больницу в критическом состоянии, пишет «Новости-Грузия».
«Ее состояние было тяжелейшим. Пациентку поместили в реанимацию, но спасти ее не удалось, настолько глубоко уже зашли процессы», – сказали в больнице.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. Болезнь широко распространена и вызывается передаваемым клещами вирусом (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
В число переносчиков вируса ККГЛ входит широкий ряд диких и домашних животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы.
Вирус ККГЛ передается людям либо при укусах клещей, либо при контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время и непосредственно после забоя. Большинство случаев заражения происходит у людей, занятых в промышленном животноводстве, таких как сельскохозяйственные рабочие, работники скотобоен и ветеринары.
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