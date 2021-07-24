Сборная Грузии осталась без медали в первый день летней Олимпиады

Грузинские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды в стартовый день летних Олимпийских игр в Токио, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В первый день Олимпийских игр в Токио разыгрывалось 11 комплектов наград. Сборная Грузии была представлена спортсменами в пяти видах спорта. Выступали фехтовальщик Сандро Базадзе, теннисист Николоз Басилашвили, дзюдоист Лухум Чхвимиани (60 кг), боксер Эскерхан Мадиев (69 кг) и пловец Ираклий Ревишвили.

Ближе всего к призовой ступени пьедестала был Сандро Базадзе. Грузинский фехтовальщик одержал три победы – одолел египтян Мохаба Самера (15:10) и Зиада Эльсила (15:12), а в 1/4 финала победил лидера мирового рейтинга Сангука Охи из Кореи со счетом 15:12.

В поединке за выход в финал Базадзе уступил венгерскому фехтовальщику, двукратному олимпийскому чемпиону Арону Силадьи (13:15), а в поединке за третье место проиграл южнокорейскому спортсмену Киму Джону Хвану со счетом 11:15.

Дзюдоист Лухум Чхвимиани одержал победу над азербайджанцем Караматом Гусейновым, но в четвертьфинале уступил японцу Наохиса Такато. Затем Чхвимиани проиграл в утешительном полуфинале спортсмену из Южной Кореи Киму Вон Джину.

Ираклий Ревишвили преодолел 400-метровую дистанцию за 3 минуты 57 секунд и показал третий результат в четверке, однако этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.

Николоз Басилашвили сегодня обыграл испанского теннисиста Роберто Карбальеса-Баэна (6:3; 6:2). В 1/16 финала первая ракетка Грузии встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Боксер Эскерхан Мадиев сегодня также одержал свою первую победу. Он обыграл члена сборной Азербайджана, серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — Лоренсо Сотомайора и вышел в четвертьфинал, который состоится 27 июля.

На Олимпиаде в Токио 25 июля выступят четыре грузинских спортсмена: Нино Салуквадзе (стрельба из пневматического пистолета, 10 м), Важа Маргвелашвили (дзюдо, до 66 кг), Саломе Пажава (художественная гимнастика) и Татьяна Левицкая-Шуквани (дзюдо, до 52 кг).