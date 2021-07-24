COVID-19 в Абхазии: 136 новых случаев, 4 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 385 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 183 пациента. Состояние 61 человека оценивается как тяжелое, 67 пациентаов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 67 и 76 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 51, 15 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.

В Гагрской ЦРБ умерла женщина 89 лет.

В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 79 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 061 человек. Зарегистрировано 289 летальных случаев. Выздоровели 16 763 человека.