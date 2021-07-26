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Четыре грузинских заповедника внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
В список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО внесены четыре грузинских заповедника – Колхидский национальный парк, Национальный парк Мтирала, охраняемые территории Кобулети и охраняемые территории Кинтриши. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Это – важнейшее событие не только для страны, но и для всего региона», – отметил глава грузинского правительства.
Указанные территории, по его словам, являются важнейшей частью эко-региона Кавказа и Черноморского бассейна.
О решении ЮНЕСКО говорится и в Twitter-аккаунте организации.
«Тропические леса и болота Колхети внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Браво!» – говорится в сообщении.
В списке Всемирного природного наследия ЮНЕСКО сейчас более 200 памятников природы.
Другие новости дня
Парламентская комиссия не нашла серьезных погрешностей на парламентских выборах в Грузии
Во время проведения парламентских выборов 2020 года были выявлены некоторые погрешности, которые не оказали влияния на окончательный результат голосования. Таковы выводы, к которым пришла созданная в парламенте по инициативе правящей партии временная комиссия по расследованию возможных нарушений на выборах.
Следственная комиссия была создана «Грузинской мечтой» 17 февраля в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов, сообщают «Новости-Грузия».
Сегодня на внеочередном пленарном заседании заключение комиссии объявил ее председатель Гиви Миканадзе. «В результате проведенной комиссией работы было установлено, что парламентские выборы прошли в конкурентной среде, с полным соблюдением основных свобод и законодательства. При этом во время проведения выборов были выявлены некоторые погрешности, которые не оказали влияние на окончательный результат выборов. Соответственно, опубликованные Центральной избирательной комиссией данные итоговых протоколов, полностью отражают свободную волю избирателей», - заявил Миканадзе.
По его информации, следственная комиссия провела 16 рабочих встреч, опросила 38 человек, связанных с избирательными процессами и «запросила важную информацию» из 22 разных ведомств.
«В целом количество несбалансированных бюллетеней составило 0,16%. Комиссия установила, что разница была настолько мизерной, что не могла иметь никакого существенного влияния на результаты. Эта разницы фиксировалась в сотых процентах - в 0,01% – 0,02% как по избытку, так и по дефициту», - отметил Миканадзе.
Глава следственной комиссии заметил, что никто из оппозиционных партий не представил хотя бы одно доказательство того, что выборы были сфальсифицированы или были совершены определенные манипуляции. Представители оппозиции не только не приняли участие в работе комиссии, но даже не присутствовали на заседаниях, упрекнул коллег Миканадзе.
Между тем представление документа и в этот раз проходило практически без присутствия оппозиции. В зале заседаний не было большей части оппозиционных депутатов – «Единое национальное движение» и «Лело» объявили бойкот заседаниям парламента, если на них не рассматриваются вопросы, затрагивающие соглашение между правящей партией и оппозицией.
«Сегодня комиссия уже завершила работу на эту тему. Тема выносится на рассмотрение, в зале находятся только три представителя оппозиции, из «Национального движения» никого, и нет никого, кто мог бы поспорить с вами. То есть, никто не будет с вами спорить на ту тему, с помощью которой они хотели устроить беспорядки и течение шести месяцев, до подписания соглашения, они трясли свою страну», - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
- Ранее правящая партия обещала, что комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии на 1%, в стране будут назначены новые парламентские выборы. Согласно результатам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были разделили между собой восемь оппозиционных партий.
Абхазский парламент решил не обращаться к Совету Федерации и Госдуме РФ
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия решил не обращаться к Совету Федерации и Госдуме РФ. Запросить помощь у Москвы по борьбе с коронавирусом коллегам предложил депутат Лаша Ашуба.
«Учитывая отношения дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между нашими народами и государствами, а также то, что Абхазия оказалась в сложной эпидситуации, я считаю целесообразным обратиться к Федеральному Собранию РФ с просьбой оказать Абхазии содействие», – сказал он.
В тексте обращения говорилось, что абхазский парламент, учитывая ухудшившуюся эпидемиологическую обстановку и рост количества инфицированных коронавирусной инфекцией, просит Совет Федерации и Госдуму РФ оказать содействие в:
- вакцинации населения Абхазии вакцинами российского производства;
- командировании вахтовым методом квалифицированных медработников России для помощи врачам Абхазии;
- приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, включенных в протоколы лечения новой коронавирусной инфекции.
Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба назвал нецелесообразным подобное обращение к законодательной ветви власти РФ, обратив внимание на политические и технические аспекты его пунктов. По его словам, решение вопросов, отраженных в тексте обращения, находится в компетенции исполнительной ветви власти. Кроме того, он отметил, что срок полномочий российских депутатов подходит к концу.
За постановление, предложенное Лашой Ашуба, проголосовали 9 депутатов, против – 10, два депутата воздержались, пишет «Апсныпресс».
- Ранее депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алхас Джинджолия заявил, что абхазским властям, по неофициальным данным, Москва отказала в обеспечении вакциной «Спутник V».
Премьер Индии почтил память грузинской царицы-мученицы Кетеван
Премьер-министр Индии Нарендра Моди почтил память грузинской царицы-мученицы Кетеван и поблагодарил индийский штат Гоа за сохранение её мощей. Об этом пишут индийские СМИ.
По словам Нарендры Моди, передача священных мощей царицы Кетеван была интересным и эмоциональным событием для Грузии, которое придает новые силы индийско-грузинской дружбе.
Мощи средневековой царицы Кетеван в начале июля доставил в Тбилиси министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Лев Лещенко был в Грузии, но уже покинул страну – МВД
Приближенный к российской политической элите российский певец Лев Лещенко посещал Грузию, он уже покинул страну. Об этом агентству «Интерпрессньюс» заявили в Министерстве внутренних дел Грузии.
«Что касается его въезда на территорию Грузии, он прошел паспортный контроль беспрепятственно, так как (в системе) не было зафиксировано, что он посещал оккупированные территории Грузии», – отметили в ведомстве.
Лещенко посещал Сухуми в 2013 году в пятую годовщину признания Россией независимости Абхазии . Подобные визиты запрещены законом «Об оккупированных территориях», принятым Грузией после августовской войны 2008 года. Иностранным гражданам разрешено проезжать на неконтролируемые грузинскими властями территории Абхазии и Южной Осетии лишь через зугдидский (через Ингурский мост) и горийский (Эргнети) муниципалитеты. В других случаях им грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет.
Информацию о том, что Лещенко отдыхает в Грузии, распространил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия. Он утверждал, что Лещенко отдыхает в гостинице, принадлежащей миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.
- Приезд в Грузию российских политиков и представителей шоу-бизнеса неоднократно становился причиной протестов. Последний такой случай произошел 31 марта 2021 года, когда известный журналист Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, несмотря на то, что в Грузии действовали строгие ковид-ограничения и рестораны по вечерам были закрыты.
- Тогда до трехсот активистов устроили шумную акцию под окнами гостиницы, где остановился Познер и его гости. Поводом для возмущения стали высказывания известного журналиста об Абхазии: сказал, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии». На фоне протестов утром 1 апреля Познер и его спутники покинули Тбилиси тем же чартерным рейсом, на котором прибыли в страну.
- Комментируя этот инцидент, спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что протесты из-за приезда Познера в Грузию говорят об опасности этой страны для россиян.
Кадыров подарил Mercedes популярному блогеру из Дагестана Хасбику
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes популярному блогеру из Дагестана Хасбулле Магомедову, более известному по имени Хасбик.
18-летний дагестанский инстаграмщик стал популярным в соцсетях благодаря нестандартной внешности: его рост составляет 93 сантиметра, а вес 18 килограммов. Видео с ним становятся вирусными.
Хасбик после встречи с Кадыровым выложил в сториз в своем инстаграме несколько снимков, на одном из которых хвастался подаренным ему в Грозном Mercedes 53 GLE, примерная стоимость которого начинается от 6 млн рублей.
Близкий к Кадырову инстаграм-аккаунт выложил в сториз на своей странице совместное фото главы региона с Хасбиком, написав, что тот "не забрасывает спорт и продолжает тренироваться".
Речь идет о бое с участием Хасбика в сегменте поп-ММА, где на ринг выходят непрофессиональные спортсмены. Чаще всего речь идет о блогерах, медийных лицах и т.п.
Бой Хасбика с певцом из Таджикистана Абдурозиком организовать изначально обещал чеченский блогер Асхаб Тамаев. Но несколько недель назад, по словам Тамаева, у него случился конфликт с Хасбиком: последний якобы потребовал гонорар в 20 млн рублей, вместо обещанных ему изначально 7 млн.
- Ранее сообщалось, что Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев попал в ДТП в Грозном, серьезно повредив свой Mercedes-Benz. Этот тот самый автомобиль, который спортсмену подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Глава Чечни наградил трёх спортсменов автомобилями Mercedes-Benz GL-класса на 18 миллионов рублей. По его словам, деньги на подарок дал Фонд имени Ахмата Кадырова.
Вору в законе Дато Краснодарскому дали восемь лет строгого режима
Краснодарский краевой суд признал 37-летнего Давида Джангидзе в «занятии высшего положения в преступной иерархии». Он известен в криминальном мире как «Дато Краснодарский».
Джангидзе приговорили к восьми годам колонии строгого режима. В суде отметили, что это первый в регионе приговор вору в законе.
«Показания об обстоятельствах приобретения Джангидзе высшего положения в преступной иерархии дали как свидетели, являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, так и представители уголовной среды – лица, осужденные за совершение преступлений», – сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Помимо срока, Джангидзе назначен штраф в размере одного миллиона рублей.
Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, во время следствия Джангидзе находился в СИЗО-1 Краснодара. В суд дело поступило в конце марта, разбирательство растянулось на около 50 заседаний.
Джангидзе родился в Таганроге Ростовской области, сообщает портал «Прайм Крайм». Впервые он был осужден в 2002 году на три года условно за грабеж, «коронован» в июне 2013 года.
Его задержали в Москве в марте 2014 года по обвинению в вымогательстве, но спустя несколько месяцев освободили за отсутствием доказательств вины.
В феврале 2015 года Джангидзе отбыл 15 суток административного ареста за конфликт с инспекторами ДПС в Краснодаре.
В марте 2018 года был осужден на три года за хранение наркотиков, отбывал срок в исправительной колонии № 1 в Кургане. После освобождения прибыл в Краснодар, где был задержан по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
- Ранее сообщалось, что в Северной Осетии скончался старейший в России вор в законе Эльбрус Гогичаев, более известный как Абуз.
- Савёловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца самопровозглашенной республики Абхазия Каху Газзаева. Он признал его соучастником убийства в июле 2009 года вора в законе Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик.
- В конце марта в суд было передано дело Кобы Краснодарского. В криминальных кругах он «отвечал» за Кубань, Адыгею и Ростовскую область.
Рашид Нургалиев прибыл в Цхинвали на переговоры с югоосетинскими властями
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев посещает Цхинвали. Гостя из Москвы принял президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.
Бибилов отметил, что Нургалиев сделал очень многое для Южной Осетии, что не может не вызвать чувства благодарности у всего народа.
«Проекты, которые вы сопровождали, всегда были обречены на успех. Мы вам за это очень благодарны. И также сегодня ваш приезд связан с развитием двусторонних отношений, в первую очередь по линии министерства внутренних дел двух государств, по разработке дальнейших планов, проведению резервных линий электропередач, что является стратегически важным для Южной Осетии», – заявил Бибилов.
Анатолий Бибилов также отметил, что проблем на сегодняшний день немало, но власти при содействии российской стороны делают все возможное, чтобы создать условия для комфортного проживания на территории Южной Осетии.
«Здесь необходимо также отметить решение о повышении заработной платы гражданам республики, которое было принято на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Все это не может не радовать, так как способствует нормализации обстановки в республике в целом», – сказал он.
При этом Бибилов подчеркнул, что открытым остается вопрос повышения заработной платы «людям в погонах».
«В эту категорию входят граждане, которые работают в Комитете госбезопасности, Таможенной службе, МЧС, прокуратуре и в ряде других структур, зарплата которых не соответствует уровню заработной платы по Северо-Кавказскому Федеральному округу», – заявил Анатолий Бибилов, попросив взять на контроль этот вопрос.
Бибилов также обратил внимание на ситуацию вокруг пандемии коронавируса, отметив, что это вызвало немало проблем и унесло жизни многих людей.
«Буквально вчера мы проводили в последний путь видного политического деятеля Бориса Елиозовича Чочиева, который не смог перенести болезнь. Коронавирус – это вызов, против которого мы должны выстоять», – отметил он.
Вместе с тем югоосетинский президент подчеркнул, что на данный момент у каждого жителя Южной Осетии есть возможность пройти вакцинацию российским «Спутник V».
Рашид Нургалиев, в свою очередь, заявил, что между российской и югоосетинской сторонами будет подписано «соглашение, которое поможет заниматься обменом информации, работать по лицам, пресекать преступления». Он также акцентировал внимание на проблеме, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
«На сегодняшний день в Российской Федерации идет полным ходом вакцинация против коронавирусной инфекции для коллективной иммунизации. К сожалению, нужно объективно отметить, что действительно есть большие потери. Мы всей делегацией приносим соболезнования в связи с утратой Бориса Елиозовича Чочиева. Это человек, который в непростые времена высказывался очень профессионально, и, отстаивая интересы Южной Осетии, был весьма компетентен», – добавил Нургалиев.
Сегодня же Анатолий Бибилов и Рашид Нургалиев возложили цветы к мемориалу Защитникам Отечества.
Журналисты белорусской службы Радио Свобода вышли из изолятора
Корреспонденты белорусской службы Радио Свобода освобождены после 10 суток ареста. Инна Студзинская и Олег Груздилович вышли из изолятора на Окрестина в Минске. Журналисты сообщили, что они остаются подозреваемыми по неустановленному уголовному делу.
В знак протеста Студзинская девять дней держала голодовку, Груздилович голодал три дня.
23 июля из изолятора выпустили ещё одного журналиста Радио Свобода Алеся Дащинского.
Всех троих задержали 16 июля, после обыска в минском бюро медиакорпорации.
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай называл преследование журналистов циничной попыткой белорусских властей взять под контроль все, что видят и слышат люди.
26 июля в Минске также был освобожден журналист телеканала "Белсат" Игорь Ильяш. Он провёл в изоляторе 10 дней. Ильяша подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Ни одному из журналистов официально не предъявлено обвинений.
Аккредитация Студзинской, Груздиловича и Дащинского была аннулирована в прошлом году, вскоре после президентских выборов. Победителем Центризбирком признал Александра Лукашенко. Оппозиция с этим не согласилась. В стране начались протесты. На них милиция и спецслужбы неоднократно задерживали репортёров, освещавших акции по заданиям редакций. На фоне протестов белорусские власти закрыли независимые СМИ и более 50 неправительственных организаций.
США и Евросоюз не признали Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против Минска введено несколько пакетов международных санкций.
У вернувшихся из Грузии израильтян выявили штамм «Дельта плюс»
Среди израильтян, возвращающихся из-за границы, участились случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс».
Как сообщили в Минздраве Израиля, к сегодняшнему утру в Израиле выявлены 12 носителей штамма «Дельта плюс». В большинстве случаев новый штамм обнаружен у израильтян, прилетевших из Грузии.
«Израильским медикам пока неизвестно, является ли эта разновидность вируса более заразной, чем дельта-штамм, уже широко распространенный в стране, но министерство здравоохранения заверяет, что отслеживает его на территории страны и пытается определить степень его опасности», – пишет Девятый канал Израиля.
С 23 июля Израиль внес Грузию в «оранжевый список», а с 30 июля внесет в «красный». Для поездки в Грузию израильтянам будет необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям.
1.5-часовые споры в абхазском парламенте завершились принятием повестки дня
После полуторачасовых споров депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли повестку дня заседания сессии.
Как пишет «Апсныпресс», первоначально анонсировались к рассмотрению два вопроса, касающихся экстренных, неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также обращения к Аслану Бжания «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящем негативный характер для общества и государства».
Группа депутатов предложила альтернативный вариант проекта постановления о неотложных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Озвучил это предложение депутат Лаша Ашуба. Он также предложил принять обращение парламента к Совету Федерации и Государственной Думе РФ с просьбой о содействии в вакцинации населения Абхазии.
Полемика развернулась вокруг включения в повестку вопроса, касающегося положения дел в энергетической отрасли. Депутат Батал Табагуа призвал коллег ограничиться рассмотрением ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой.
«Некоторые депутаты сказали, что без других вопросов, вопрос ковида им не интересен. Я расследованием сейчас заниматься не собираюсь. Я пришёл на заседание сессии, чтобы рассмотреть вопрос, касающийся мер по предотвращению распространения коронавируса. Вопрос ковида я поддерживаю, а все остальное нет», – отметил он.
По мнению части депутатов, в том числе Гарри Кокая и Михаила Сангулия, меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции связаны и с вопросом стабильного обеспечения электричеством тех медучреждений, где систематически выходят из строя аппараты компьютерной томографии и рентгена, где без электричества невозможна работа аппаратов ИВЛ и прочее.
Спикер парламента Валерий Кварчия обвинил Табагуа в том, что он и еще несколько депутатов намеренно срывают проведение заседаний сессии. Как пишут СМИ, вопрос о ситуации в энергетике в повестке остался.
Сегодня же депутат Валерий Агрба предложил перенести парламентские каникулы на март 2022 года – в связи с тем, что ситуация в Абхазии сложная, могут понадобиться решения парламента и созыв внеочередной сессии.
«Парламент заканчивает свои полномочия в 2022 году. Многие присутствующие здесь депутаты планируют проводить свои избирательные кампании по выборам в седьмой созыв. Этот отпуск можно будет использовать к этому времени для выдвижения в новый созыв», – сказал Агрба, но его предложение не набрало достаточного количества голосов для включения в повестку дня.
Лаша Шавдатуашвили принес Грузии второе серебро Олимпиады в Токио
Грузинский дзюдоист, уроженец Гори Лаша Шавдатуашвили принес Грузии вторую серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.
В финале Олимпиады в весовой категории до 73 кг грузинский спортсмен уступил японцу Сёхэй Оно.
Лаша Шавдатуашвили стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, который занял призовые места на трех Олимпиадах подряд: он выиграл золото в Лондоне в 2012 году, бронзу – в Рио в 2016 году и серебро в Токио.
Накануне первую медаль грузинской сборной принес еще один дзюдоист – Важа Маргвелашвили выиграл серебро в весовой категории до 66 кг.
Дзюдоист Лаша Шавдатуашвили вышел в финал Олимпиады в Токио
Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 73 кг. В полуфинале грузин победил представителя Южной Кореи Ан Чангрима, а в финале сразится с Сёхэй Оно из Японии.
Шавдатуашвили уже выигрывал олимпийское золото (в 2012 году в Лондоне), а в 2016 году, в Рио-де-Жанейро получил бронзовую медаль.
Накануне первую медаль грузинской сборной принес еще один дзюдоист – Важа Маргвелашвили выиграл серебро в весовой категории до 66 кг.
В Южной Осетии выявили максимальное с начала года число случаев COVID-19
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 63 новых случая коронавируса, сообщила руководитель Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева. Это – максимальный показатель с начала текущего года.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 3521 человек, 13 человек сняты с учета», – сказала Кочиева.
В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии (РММЦ) за прошедшие сутки госпитализированы семь больных с COVID-19.
«В «красной зоне» медцентра по данным на утра 26 июля проходят лечение 95 человек. Из них в палате интенсивной терапии находится один пациент», – заявила агентству «Рес» главврач больницы Индира Биченова.
По информации югоосетинских властей, число выявленных случаев коронавируса составляет 4100, выздоровели 3579 человек. В Цхинвали скрывают статистику по числу жителей, погибших за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В Тунисе президент уволил премьера и приостановил работу парламента
В Тунисе президент Каис Саид отправил в отставку премьер-министра Хишама аль-Мешиши и приостановил работу парламента.
В телеобращении 25 июля Саид сказал, что берёт властные полномочия на себя вместе с новым премьером. По информации ряда СМИ, к зданию парламента прибыла военная техника.
Часами ранее в столице и других городах Туниса прошли крупные уличные протесты с требованием распустить парламент и уволить членов правительства. Собравшиеся выражали недовольство тем, как чиновники решают проблему с распространением коронавирусной инфекции.
В ходе воскресных протестов были столкновения с силами безопасности. Они использовали слезоточивый газ в ответ на попытки взять штурмом несколько полицейских управлений.
Президент Саид подчёркивает, что объявленные им крайние меры призваны спасти страну, и что он действует в рамках конституции. Но его оппоненты, в частности, спикер парламента Рашид аль-Ганнуши называют действия президента переворотом. Аль-Ганнуши призвал сторонников возглавляемой им исламистской партии "Ан-Нахда" также выходить с протестами на улицы.
Тунис многие считают единственной примером демократического успеха после событий так называемой "арабской весны" - массовых антиправительственных выступлений, начавшихся в 2011-м году именно с Туниса и позднее охвативших другие государства на севере Африки и Ближнем Востоке. "Ан-Нахда" на протяжении 10 лет оставалась наиболее преуспевающей политической силой Туниса. Но в ходе воскресных протестов недовольство было направлено, прежде всего, на эту партию.
На Олимпиаде в Токио за сутки 16 новых случаев коронавируса
Организаторы летней Олимпиады в Токио сообщили в понедельник, что с начала июля тесты на коронавирус показали положительный результат у более чем 150 человек, имеющих отношение к соревнованиям.
За последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев. Среди непосредственно самих атлетов коронавирусом в течение нынешнего месяца выявлен у 19 человек, некоторые из них ранее были размещены в Олимпийской деревне. В дальнейших этих спортсменов перевели в специальные карантинные отели.
Олимпиада-2020 в японской столице, проведение которой перенесли на год из-за пандемии коронавируса, открылась 23 июля. Международные состязания проходят в условиях действия чрезвычайного положения в Токио и трёх соседних префектурах. Зрителям как из числа зарубежных болельщиков, так и самих японцев на трибунах присутствовать запретили.
Согласно опросам, многие граждане Японии выступали за отмену Игр, опасаясь, что они будут способствовать росту заболеваемости COVID-19. Организаторы называют безопасность и меры по охране здоровья своим главным приоритетом. Reuters пишет о том, что премьер-министр Ёсихидэ Суга на фоне ситуации с Олимпиадой имеет слабую политическую поддержку в преддверии намеченных на этот год выборов.
Самолет «Белавиа» совершил экстренную посадку в Домодедово
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", летевший из Минска в Анталью, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово. Это следует из данных сервиса FlightRadar24. Как сообщают "Известия", у самолета оказался неисправен датчик температуры масла в двигателе.
Речь идет о рейсе BRU9215, он вылетел из Минска в 9.35 по местному времени. Ранее СМИ сообщили, что самолет Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью. По их данным, борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка.
- 5 июня Европейский союз закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС. Это решение было принято после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, которые были на борту. В ЕС считают, что самолет принудили к посадке под ложным предлогом, чтобы арестовать Протасевича - известного критика режима Александра Лукашенко.
Премьер Грузии обещает не вводить локдаун на фоне роста числа случаев COVID-19
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не намерены объявлять в стране локдаун или вводить серьезные ограничения экономической деятельности.
Выступая сегодня на заседании правительства, Гарибашвили сказал, что страна не выдержит очередного закрытия, а ограничения нанесут вред восстанавливающейся после кризиса экономике и приведут к новым долгам.
Чтобы избежать долгов и нового падения экономики Гарибашвили призвал жителей Грузии вакцинироваться, – пишет «Новости-Грузия».
«В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы, более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны», – сказал Гарибашвили.
Премьер пояснил, что очередной локдаун вынудит правительство взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, выплачивать который придется гражданам.
Гарибашвили заявил, что «впервые в период пандемии в Грузии зафиксирован экономический рост в 12% за первые 6 месяцев, и это позволило нам в этом году не занять ни одного лари».
По словам премьер-министра, это позволило правительству увеличить бюджет более чем на миллиард.
«Мы все открыли. Вот уже несколько месяцев экономика растет очень быстрыми темпами. У нас беспрецедентный рост во всем мире. Мы ожидаем 45% в апреле, 25% в мае и 18% в июне.
Практически за первые 6 месяцев у нас есть рост на 12%, что позволило нам не взять ни одного лари в кредит в этом году. Более того, мы смогли увеличить наш бюджет более чем на миллиард. Министр финансов уже представил скорректированный бюджет. Это позволило нам профинансировать ряд программ для нашего населения», – заявил премьер.
Гарибашвили попросил граждан Грузии «полагаться на ученых и науку и верить в них, а не в тысячи лжи и сплетен, распространяемых через Facebook». Он подчеркнул, что среди вакцинированных практически не бывает случаев смерти от коронавируса.
Глава правительства поручил Минздраву постепенно обеспечить вакцинами каждое село, чтобы люди могли сделать прививку на месте.
Гарибашвили также связал резкий рост новых случаев коронавируса с акциями протеста, которые проходили в Грузии. По его словам, после акций показатель инфицирования увеличился вдвое. Премьер-министр призвал граждан к осторожности.
«Прямым результатом безответственных акций, проходимых в течение нескольких дней, является увеличение количества инфицирования в два раза. Мы, конечно, призываем население проявить внимательность, осторожность, с ответственностью относится к активностям в связи с любыми собраниями», – сказал Гарибашвили.
Премьер снова поблагодарил США за предоставление Грузии полумиллиона доз вакцины Pfizer. Он отметил, что сейчас в Грузии доступны 2 миллиона доз вакцин – это 1,5 миллионов китайской вакцины и полмиллиона доз вакцины Pfizer.
По словам Гарибашвили, Грузия купит еще миллион доз вакцины Pfizer у производителя. Вакцина будет поступать в страну поэтапно.
«В целом, у нас будет три миллиона доз вакцин. Два миллиона уже на месте. 1 миллион поступит в страну через месяц, максимум через полтора месяца, поэтапно, каждые выходные…Хочу еще раз призвать всех сделать прививку, защитить собственную жизнь, собственное здоровье и при этом здоровье наших родителей, детей, родных», – сказал Гарибашвили.
В Грузии по последним данным вакцинировались 402 765 человек (это не больше 11% населения), из них две полные дозы получили 139 289 граждан.
COVID-19 в Грузии: 1264 новых случая, 26 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 26 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5714 человек.
За сутки в стране выявили 1264 новых случая коронавируса. Накануне провели 19 375 тестов: PCR-тестов – 9568, экспресс–тестов на антиген – 9807.
Выздоровели еще 1665 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 404 023, выздоровевших – 374 753.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,52%, за последние 14 дней составляет 5,73%, за неделю – 6,44%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1572 человек, всего использовано вакцин – 404 339.
Гендиректор «Мтавари» утверждает, что певец Лев Лещенко отдыхает в Грузии
Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия утверждает, что приближенный к российской политической элите певец Лев Лещенко отдыхает в Грузии – в гостинице, принадлежащей миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.
По словам Гварамия, певца принимают на самом высоком уровне, несмотря на то что по закону Лещенко не должен посещать Грузию из-за своих выступлений с концертами в Абхазии.
Как пишет сайт «Новости-Грузия», оппозиционной телекомпании пока не удалось заснять кадры, которые бы подтвердили, что Лев Лещенко находится на черноморском побережье Грузии. Однако «Мтавари» утверждает со ссылкой на свои источники, что принять гостя из Москвы поручили депутату парламента от «Мечты» Беке Одишария и Лексо Тамазашвили – это брат жены премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
«Эти люди принимают человека, который в Абхазии, на абхазском языке пел, поздравляя с независимостью… Выпустите господина Лещенко из номера, сколько можно держать его взаперти, мы все равно сумеем его заснять», – возмутился Гварамия.
Приезд в Грузию российских политиков и представителей шоу-бизнеса неоднократно становился причиной протестов. Последний такой случай произошел 31 марта 2021 года, когда известный журналист Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, несмотря на то, что в Грузии действовали строгие ковид-ограничения и рестораны по вечерам были закрыты.
Тогда до трехсот активистов устроили шумную акцию под окнами гостиницы, где остановился Познер и его гости. Поводом для возмущения стали высказывания известного журналиста об Абхазии: сказал, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии». На фоне протестов утром 1 апреля Познер и его спутники покинули Тбилиси тем же чартерным рейсом, на котором прибыли в страну.
Комментируя этот инцидент, спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что протесты из-за приезда Познера в Грузию говорят об опасности этой страны для россиян.
Николоз Басилашвили вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио
Теннисист Николоз Басилашвили вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. Во втором круге грузинский спортсмен выиграл у итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6-4, 3-6, 6-4. Отметим, что в третьем сете Басилашвили уступал сопернику со счетом 1-3, но смог одержать победу.
В 1/8 финала соперником Басилашвили будет представитель Германии Александр Зверев, посеянный на турнире под четвертым номером.
Зверев – пятый номер мирового рейтинга, Басилашвили сегодня занимает 41-ю позицию.
Накануне дзюдоист Важа Маргвелашвили принес Грузии первую медаль Олимпиады в Токио.
Абхазские политики обменялись обвинениями в преддверии заседания парламента
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня намерены рассмотреть вопросы, касающиеся экстренных, неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также направить абхазскому президенту Аслану Бжания обращение «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящем негативный характер для общества и государства».
Накануне провластные политические партии и организации выступили с обращением, в котором говорится, что оппозиционеры пытаются использовать сложную эпидемиологическую ситуацию «в узкогрупповых целях для дестабилизации общества и государства».
«Очень несерьезно выглядят участившиеся публикации и заявления, в которых как известные, так и анонимные комментаторы пытаются внушить нашим гражданам, что именно такие действия некоторых депутатов побудили руководство страны взяться за решение проблем. Неужели кто-то может подумать, что решение о направлении российского военизированного медицинского подразделения в Абхазию может быть принято за несколько дней? Этот вопрос, как и тема поставки очередной партии вакцины Спутник-V, решается руководством Республики Абхазия системно, благодаря долгой и кропотливой работе и взаимодействию в рамках ранее достигнутых договоренностей с Российской Федерацией. Такие вопросы, к сожалению, не решаются по прихоти и обращениям некоторых депутатов парламента, о чем они, депутаты, конечно же знают, но все же предпочитают этого не замечать», – сказано в обращении.
Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба в ответ заявил, что организации и партии, подписавшие обращение, в последние годы «занимались дестабилизацией ситуации в Абхазии в своих узкогрупповых интересах, что в итоге привело к государственному перевороту в начале 2020 года». Оппозиционер говорит, что Абхазия стоит на грани катастрофы.
«Ситуация критическая практически во всех направлениях жизнедеятельности страны. Вопрос касается сохранения жизни наших граждан», – говорит Ардзинба.
Он призвал провластные организации «не запугивать абхазский народ» и не «защищать президента от оппозиции».
- 16 июля заседание абхазского парламента не состоялось. За принятие предложенной повестки дня проголосовали 12 депутатов, 9 против, остальные депутаты не стали голосовать.
Журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова намерена покинуть Россию
Пострадавшей журналистке угрожали статьёй о нападении на сотрудника полиции
Журналистка "Ленты.ру" Анастасия Завьялова заявила о намерении уехать из России. Она объяснила это состоянием здоровья вследствие избиения полицейскими и опасениями повторения таких инцидентов.
Анастасия Завьялова была задержана в ночь на 18 июля на Чистых прудах, когда пыталась заснять полицейских, провожающих маленькую девочку в автозак. Чуть ранее отец ребёнка был задержан полицией за появление на улице в пьяном виде.
"Как вы знаете, недавно меня избили менты. Теперь я падаю в обмороки, боюсь ходить по улицам и плохо сплю. Поэтому я приняла решение уехать из России», — написала Завьялова на своей странице в Twitter.
Как рассказывала свидетельница инцидента, корреспондент "Медиазоны" Полина Глухова, один из полицейских толкнул Анастасию, когда она попыталась заснять его нагрудный знак — он его закрывал. Такое описание событий приводит издание "Инсайдер" (The Insider).
Как сообщала ранее "Лента.ру", при задержании сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой о стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении. Позже стало известно, что Завьялову доставили в Боткинскую больницу, оказали необходимую помощь и вернули в отделение полиции.
Пострадавшая журналистка рассказала, что ей угрожали завести дело по статье о нападении на сотрудника полиции.
Редакция "Ленты.ру" заявила, что "намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента".
Экс-супруга Ротенберга заявила о захвате ее виллы «радикальными чеченскими террористами»
Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга, Наталья, сообщила о «захвате» виллы Shoshana, расположенной на Лазурном берегу в округе Ницца. Она пожаловалась в полицию, и, как пишет газета Nice Matin, там подтвердили получение жалобы.
О случившемся она рассказала еще на прошлой неделе в своем инстаграме. «10 июля произошел захват моей виллы во Франции радикальными террористами из Чечни. Силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу», - заявила она и в доказательство опубликовала несколько видеозаписей, сделанных на территории виллы.
Ротенберг утверждает, что захват виллы заказали «крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность». Она заявила, что знает имена заказчиков и сумму, заплаченную за захват. Также, по ее словам, полицейские отказались вмешиваться в происходящее.
Телеканал France 3 сообщил, что в ночь на 11 июля на виллу проникли около 30 вооруженных человек и выгнали находившихся там людей. Когда туда приехала Наталья Ротенберг, она не смогла попасть внутрь. Источник телеканала, знакомый с ситуацией, сказал, что на вилле остались ее личные вещи и две собаки. France 3 утверждает, что виллу захватили сотрудники службы безопасности компании SCI Villa Shoshana, которой владеет Аркадий Ротенберг, и действовали они по приказу российского миллиардера.
Официально представители компании SCI Villa Shoshana заявили France 3, что силового вторжения на территорию виллы не было, сейчас территория пустует. В компании назвали клеветой комментарии Натальи Ротенберг, сделанные в инстаграме.
В беседе с газетой Nice Matin адвокат главы SCI Villa Shoshana Софи Жонке сказала, что вилла принадлежит компании, а бывшая жена Ротенберга «живет в Армении и решила арендовать виллу, которая в настоящее время ей не принадлежит».
- Аркадий и Наталья Ротенберг поженились в 2005 году, а развелись спустя восемь лет. После этого Наталья Ротенберг обратилась в британский суд с иском, чтобы отсудить у бизнесмена финансовую компенсацию. По российским и британским законам, она имела право на 50% совместно нажитой собственности, но в итоге, писал The Bell, решила ограничиться недвижимостью и другим имуществом для личного пользования.
- Высокий суд Лондона постановил, что бывшая супруга миллиардера должна получить 40% виллы Shoshana в Ницце, а их общая дочь - оставшиеся 60% (сыну достались активы в Германии). Компания SCI Villa Shoshana до сих пор не выполнила решение суда.
- Источник журнала Forbes в окружении Натальи Ротенберг рассказал, что в 2019 году она также не могла попасть на виллу, но в итоге она обратилась в суд и добилась того, чтобы ее пустили внутрь. После случившегося сейчас, говорит источник, Наталья «в шоке и тяжело переживает поступок бывшего супруга», поскольку считала, что они остались в дружеских отношениях.
- После скандала, вызванного фильмом Навального о «дворце Путина», Аркадий Ротенберг заявил, что настоящий владелец роскошной виллы - он.
Два турецких солдата убиты в Сирии при нападении на их бронетранспортер
Министерство обороны Турции сообщило о гибели двух солдат при нападении на их бронетранспортер. Еще два солдата ранены. Инцидент произошел на в провинции Алеппо на территории, подконтрольной войскам Турции.
Минобороны Турции называет нападавших «террористами», но не уточняет какую именно вооруженную группировку они представляют. Турецкие войска нанесли ответный удар, говорится в сообщении военного ведомства.
Турция начала свою первую боевую операцию на территории Сирии в 2016 году. Целью операции было оттеснить войска исламских экстремистов от границы с Турцией.
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