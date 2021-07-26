Страх и вакцинация

Кроме геев в наше время в Грузии ожесточенно спорят еще на одну тему – вакцинации против коронавируса.

Отношение к вакцинации – один из показателей того, насколько неглубок и слабо распространен в Грузии религиозный фанатизм. На фоне поповских проповедей об ужасах, которые ждут вакцинированных еретиков, на сайтах, где регистрируются желающие сделать прививку, – не протолкнуться… В виртуальной очереди за дозой «Пфайзера» стоит более 150 000 человек, сайт не выдерживает нагрузки и периодически падает.

Все вполне по-грузински: говорить о «матери-церкви», о грузинском православии и великой духовности – это всегда пожалуйста, но, когда дело касается здоровья или права на передвижение по миру, – про духовность сразу забывают… Своя рубашка ближе к телу.

Примерно такая же история произошла вокруг биометрических паспортов и удостоверений личности, которые, как известно, тоже управляются напрямую Сатаной. Сколько было призывов не брать дьявольские документы, но практицизм оказался сильнее мракобесия. Народец снова показал свое естество – можно сколько угодно преклоняться перед церковью и патриархом, но повседневной жизни это мешать не должно.

Как говорил один великий идеолог православия, «мухи отдельно, котлеты отдельно».

Но по поводу корона-вакцинации не все так однозначно. Сейчас буду делать каминг-аут: я не собираюсь делать прививку – ни европейскую, ни американскую, ни тем более китайскую. Буду тянуть до последнего – пока вакцинацию не сделают обязательной или не понадобится справка для поездки за рубеж.

Я не религиозный фанатик и не антиваксер. Более того, любой антивакцинизм считаю проявлением дикости и надругательством над здравым смыслом, и вообще, не могу представить себе, как родители могут выпускать на улицу непривитых детей. На каждом шагу их подстерегают не просто неприятности, а смертельные риски.

Случайный прокол на ноге, на который даже никто не обратил внимания, – и через пару недель судороги, температура 41-42 градуса, напряжение мышц, которое ломает кости и рвет сухожилия, – ну, здравствуй, столбняк… Между прочим, летальность – 50%.

Примеров ужасных мучений, которые могут поджидать непривитых детей, – очень много, не хотелось бы никого пугать…

Но корона-вакцину делать не буду. Только потому, что не доверяю препаратам, которым несколько месяцев от роду. Которые были созданы медицинскими концернами под чудовищным общественным давлением – у нас локдаун, экономика остановлена, миллионы безработных, срочно давайте вакцину, да побыстрее.

Вполне возможно, что созданные различными странами и компаниями вакцины действительно идеальны. А может быть и нет. Кто может сказать наверняка, какими могут быть последствия вакцины, которая существует всего полгода?

Я знаю все ответы врачей и ученых на этот счет. В мире нет ни одной вакцины, у которой побочные последствия проявлялись бы позднее, чем через два месяца. В общем, если вы привились и в течение двух месяцев вас не скрючило, значит, все в порядке. Так оно было всегда.

Ключевое слово – «было». Кто может гарантировать, что и сейчас будет то, что было? Всегда что-то происходит в первый раз – может быть, прививка от коронавируса будет первым исключением в медицинской науке? Медицина – не математика, точных формул не выдает.

Еще один аргумент: вакцинация от коронавируса готовилась многие годы, соответственно, ее нельзя назвать совсем уж новой. Очень может быть, что так оно и было, но кто знает, какой ценой обошлось ускорение процесса до нескольких месяцев? И потом – коронавирус он ведь тоже разный бывает.

(дельта-штамм)

Все просто и понятно: я доверяю вакцинам, которые создали десятки лет назад, которые по дороге до сегодняшнего дня убили сотни человек, которые неоднократно были усовершенствованы. К примеру, вакцина от столбняка была создана аж в 1890 году, и кто знает, сколько у нее было побочных эффектов, которые устранялись по мере проявления.

Вы уверены, что через два года корона-вакцина не даст каких-либо тяжелых негативных последствий? Почему? Потому что раньше так было? Ну, раньше… Мало ли что. Раньше вместо вселенной была маленькая точка в бесконечном пустом пространстве, а сейчас…

Кроме того, скептицизм в отношении вакцинации подогревает и относительно низкая смертность. Люди недостаточно боятся корону, потому что не видят в ней такой уж страшной опасности. Поэтому правительствам во всем мире приходится упрашивать своих граждан соблюдать меры безопасности, но все без толку. Во всем мире, на всех континентах и во всех странах народонаселение игнорирует нормы безопасности, не носит маски, не соблюдает дистанцию. И даже желание вакцинироваться – это не столько медицинский фактор, сколько общественный – к примеру, в Грузии активно вакцинируются те, кому надо ехать за рубеж.

Без страха борьба с пандемией обречена на неудачу. Хотите знать, что есть настоящий страх перед настоящей, убийственной инфекцией?

Когда мне было лет 10, одна моя дальняя родственница, которую я даже не видел, девочка 16 лет, умерла от бешенства. Ее поцарапала бродячая кошка, но царапина была настолько незначительной, что она не обратила внимания, а родители попросту не заметили.

После ее смерти случилось нечто невероятное. На ее похороны, как водится, пришли сотни человек, но НИ ОДИН не посмел войти во двор. Это был какой-то сюрреализм: на похоронах вокруг двора сотни человек, а во дворе пусто.

Среди тех, кто не вошел во двор, были разные люди – как суеверные сельчане, так и вполне себе образованные горожане, которые прекрасно знали: бешенство не переходит через предметы, через бытовой контакт с зараженным, не переходит по воздуху и передается только и исключительно посредством контакта слюны животного с открытой раной.

Все это знали, но у всех в голове крутилась предательская мыслишка – а вдруг? А что если? И предпочли перестраховаться там, где опасности не было даже в теории. Вот это – страх. Настоящий, глубинный, иррациональный. Который бывает при столкновении с чем-то настолько ужасным, что даже представить себе невозможно.

А вот корона такой страх не вызывает. Будь у нее летальность хотя бы в 10% от бешенства – никого бы уговаривать не пришлось: никто бы и носа на улицу не высовывал без противогаза и толстых резиновых перчаток.

Люди не слишком боятся короны и не считают ее такой опасной, чтобы оправдать возможные негативные последствия вакцинации.

Страх – всему голова. А тут его нет.

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