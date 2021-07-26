Обыкновенный ковид. В Южной Осетии плато объявлено долгим

В Южной Осетии похоронили умершего от коронавируса Бориса Чочиева, одного из самых известных политиков. Ни у кого из первых лиц республики, стоявших у гроба, маски на лице не было. Тем временем сегодня Югосетпотребнадзор сообщил, что в минувшую пятницу из 332 тестов на коронавирус 63 оказались положительными.

Сегодня потребнадзор Южной Осетии сообщил данные по заболеванию коронавирусом, зафиксированные за пятницу. Как сообщила ИА «РЕС» в понедельник глава ведомства Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 332 проб 63 показали положительный результат.

По словам вице-спикера парламента, заведующего отделением интенсивной терапии в «красной зоне», врача анестезиолога-реаниматолога Александра Плиева, по состоянию на утро 26 июля в ковид-госпитале проходят лечение 95 человек. Из них в палате интенсивной терапии находится один пациент:

«В реанимации один больной, и тот инфарктный. С ним случился инфаркт, когда он уже находился в «красной зоне». Он не тяжелый, просто находится под наблюдением в палате интенсивной терапии. В целом я не могу сказать, что у нас тяжелая ситуация. Во всяком случае, сейчас нет того, что у нас было в ноябре-декабре прошлого года, когда в реанимации по двенадцать-пятнадцать тяжелейших больных лежали под ИВЛ. Сейчас на ИВЛ нет ни одного. С другой стороны, и Северная Осетия нам активно помогает, большое ей спасибо. В первую волну североосетинские госпитали практически не принимали наших больных, а сейчас они стали доступны для тех наших людей, у кого есть российское гражданство.

– Из тех ваших, кто лечится в Северной Осетии, есть тяжелые?

– По моей информации, на сегодняшний день только двое, и трое граждан Южной Осетии скончались от ковида и его последствий с начала второй волны.

– Ваши прогнозы на эту волну.

– Мы практически на плато находимся. С небольшими снижениями и подъемами, но идем по плато – это тридцать-сорок заболевших в сутки. Я думаю, это надолго. В принципе, население уже научилось с этим жить, паники нет, хотя люди, конечно, болеют. Активно болеют».

По словам Александра Плиева, вакцинация идет все еще медленно, хотя в последнее время количество посещений пункта вакцинации увеличилось. Количество привившихся перевалило уже за восемьсот, это с начала мая, когда в республику завезли первую партию вакцин – одну тысячу доз препарата «Спутник V».

По словам Александра Плиева, на днях в Южную Осетию будет доставлена вторая партия российской вакцины – одна тысяча доз «Спутник V» и одна тысяча доз вакцины «Спутник Лайт». Теперь, по словам Александра Плиева, прививают и переболевших, если у них уровень антител меньше пяти.

По наблюдениям сопредседателя общественного движения «Союз Алания-Россия» Роланда Келехсаева, в эту волну, как и в предыдущую, люди отказываются ограничивать себя в посещении людных мест и, за редким исключением, не желают носить душные маски. Власти, конечно, вводят ограничения на массовые мероприятия, грозят санкциями, но эти ограничения носят формальный характер – их никто или почти никто не соблюдает и никто не требует их соблюдения. Говорит Роланд Келехсаев:

«Вчера хоронили Бориса Чочиева – видного государственного деятеля, скончавшегося от последствий ковида. У гроба стояли первые лица государства, в том числе члены оперативного штаба по противодействую пандемии, – и все без масок! Понимаете, это те самые люди, которые подписывают требования о соблюдении масочного режима и социального дистанцирования. Это они призывают ограничить похоронные и свадебные обряды, грозят штрафами за несоблюдение правил. И на виду у всей республики стоят без масок, вплотную друг к другу. Наверное, коль уж государственная комиссия взялась за похороны Бориса Илиозовича, можно было продемонстрировать обществу, как сводить риски к минимуму. А пока государственные мужи во главе с президентом нам подают другой пример: ничего не соблюдайте, будь что будет! И люди ему следуют. Поэтому, скорее всего, мы будем переживать эту волну по принципу – каждый отвечает сам за себя».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия