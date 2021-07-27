Обзор грузинской прессы

Большая часть оппозиции до сих пор воздерживается от объединения вокруг идеи выдвинуть единого кандидата в мэры Тбилиси, лидера «Единого национального движения» Нику Мелия. Представители «Гирчи» считают, что всем оппозиционным партиям следует выдвигать собственных кандидатов, пишет газета «Резонанси». Позиция «Лело» по данному вопросу станет известна уже через несколько дней. А в «Стратегии Агмашенебели» находятся в ожидании итогов своих исследований, после чего и сообщат о своем решении, говорит представитель этого объединения Паата Манджгаладзе:

«Вообще, хорошо, что часть оппозиции назвала единого кандидата, но ведь необходимо существование и других кандидатов. Для «Стратегии Агмашенебели» самое главное – 43-процентный референдум. Соответственно, для проведения полноценной кампании необходимо назвать кандидата, который получит самые высокие результаты».

Схожего мнения придерживается и лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия:

«Я не считаю правильной стратегией выходить с единым кандидатом против Кахи Каладзе. Лучше пусть все представят своих кандидатов, чтобы второй тур казался реальной перспективой. Если же будет только два кандидата, то кто-то из них победит в первом же туре. А на данном этапе мы знаем, что фаворит – Каха Каладзе».

Впрочем, такого не произойдет, говорит член партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» Бердия Сичинава:

«У нас будут кандидаты в мэры во всех муниципалитетах, будут представители сакребуло, первые номера в списках. Мы хорошо продумали, кого выдвигать кандидатом в том или ином муниципалитете, провели консультации», – сказал в интервью «Резонанси» Сичинава.

Что касается сроков, то все кандидаты должны быть зарегистрированы не позднее 30-ти дней до начала голосования.

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Грузия все еще без золотых медалей. Сегодня получить звание чемпиона летних Олимпийских игр в Токио не удалось одному из главных претендентов на золото – дзюдоисту Тато Григалашвили, пишет информационное интернет-агентство sportall. В четвертьфинале он проиграл монголу Саиду Моллаи. В борьбе же за бронзовую медаль он уступил бельгийцу Маттиасу Кассе. Итак, на счету грузинской сборной пока лишь две серебряные медали. Последним грузинским призером проходящей Олимпиады стал дзюдоист Лаша Шавдатуашвили:

«Я рад, что сумел получить медаль. Касательно финала, конечно, очень обидно – я был близко к чемпионству. Но это спорт. Я очень рад своей награде и поздравляю Грузию, болельщиков, свою семью и всех, кто причастен к этому успеху», – сказал Шавдатуашвили.

Занять призовые места пока не удалось нескольким грузинским дзюдоистам, боксерам, теннисисту Николозу Басилашвили и фехтовальщику Сандро Базадзе. Последний, кстати, не признает своего поражения в полуфинале, в котором он встретился с венгром Аароном Шилаги. Дело в том, что одно очко, набранное им в 27-м розыгрыше, засчитали его венгерскому сопернику. Базадзе вступил в спор с судьями, однако не смог добиться справедливости, пишет sportall. Сегодня на своей страничке в соцсети Facebook он написал:

«Я вернусь, бесстыдники. В первую очередь спасибо каждому грузину за поддержку! Вы дали мне сил не вешать нос, и я этого не сделаю никогда. Я грузинский боец, и мы побеждаем в битвах... Моя карьера полна несправедливостей и препятствий. Скажу прямо – эти Олимпийские игры принадлежали мне (победа), все это видели и знают».

Что касается предстоящих выступлений, завтра в играх от Грузии будут участвовать дзюдоист Лаша Бекаури и теннисист Николоз Басилашвили.

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Информационное интернет-агентство netgazeti публикует интервью некоей Саломе Сидамонидзе под заголовком «История девушки, дважды заразившейся ковидом». Респондент издания впервые заболела ковидом в конце октября 2020 года. Вирус с симптомами, схожими с гриппом, был обнаружен сначала у матери и брата, затем и у самой Саломе. Болела она два дня, говорит девушка, явных симптомов не было, лишь головная боль. После выздоровления жизнь продолжилась в обычном режиме, соблюдала правила, носила маску, однако все же посещала места массового скопления, поскольку думала, что определенный период будет в безопасности. Второе инфицирование произошло уже в июне текущего года:

«Начался кашель, была общая слабость. Чувствовала себя как во время простуды. Пришла в клинику, сделала PCR-тест, который подтвердил инфицирование. Я позвонила в 112 и сказала, что хочу перевестись в ковид-гостиницу. Где-то через час я уже была там. Чувствовала слабость два дня. Болели ноги, горло, голова, кашель, как во время простуды. В этот раз заболевание длилось дольше. Даже сейчас я испытываю слабость. В первый раз голова и суставы болели только два дня. Сейчас чувствую себя стабильно, но слабость сохраняется. В полдень хочется лечь, отдохнуть, уснуть. Нет желания ходить пешком, а я очень люблю пешие прогулки. А еще начались головокружения. В первый раз ничего такого не происходило. Никогда, наверное, себя не прощу за это. 26-го числа я была зарегистрирована на прививку препаратом Sinovac. Но потом оказалась под влиянием окружающих, мол, не нужен Sinovac, скоро привезут Pfizer, лучше подождать».

Свой поступок девушка называет глупым и призывает всех окружающих: «не теряйте время в ожидании определенной вакцины».