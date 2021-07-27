Дом князя Инал-ипа

Дом абхазского князя Александра Константиновича Инал-ипа – это один из важных элементов Сухума. Этот памятник архитектуры рассказывает не только об истории самого города, но еще бережно хранит истории людей, живших тут на протяжении последних 120 лет. Несмотря на то, что Сухум – это весьма маленький городок, здесь до сих пор есть здания начала прошлого века, о которых известно не так уж и много. Например, одноэтажный особняк из красного и желтого кирпича на улице Пушкина. Этот памятник архитектуры известен как дом князя А. К. Инал-ипа. Проходя мимо него, ни за что не подумаешь, что здесь может кто-то жить. Не потому, что он заброшен и разваливается, здесь просто всегда тихо и по вечерам в окнах не горит свет. Поэтому невольно удивляешься, как безлюдный дом так хорошо сохранился. Но, оказывается, дом не пустует. Стоит нажать на кнопку ловко прячущегося звонка, как в ответ тут же звучит «Иду-у-у!» Дверь открывает улыбчивая седоволосая дама – это хозяйка дома, Ирина Ивановна Марр. Выслушав объяснение причины, по которой ее беспокоят, она тут же приглашает в гости.

Попав внутрь особняка, сложно поверить глазам. На стенах висят картины в старых красивых рамах, высокие деревянные шкафы заполнены книгами и расписной посудой, а по углам стоят кружевные торшеры и необычной формы столики. Записать свой голос Ирина Ивановна не дает, жалуясь на его хриплость, но усаживает в обитое красным бархатом кресло и дает ручку с бумагой, чтобы можно было зафиксировать детали истории.

Построил этот дом князь Александр Константинович Инал-ипа. Он был весьма богатым молодым человеком и в конце XIX века приобрел два участка земли на Ольгинской улице (ныне это улица Пушкина). В 1900 году на одном из них был возведен одноэтажный дом по проекту архитектора В. И. Ивановского. Именно здесь поселился князь вместе со своей женой, актрисой из Петербурга Анной Шуваловой. Но семейное счастье пары продлилось недолго. В 1907 году из-за своих политических взглядов князь был отравлен. Анна держала за собой дом и пустующий участок рядом до 1924 года, а затем продала: доктор Езекил Фишков купил участок земли, где к 1929 году возвел двухэтажный дом в стиле конструктивизма, а Рифету Карал-оглы достался дом.

Так, история дома сплелась с историей сначала семьи Карал-оглы, а позже и Марров. Рифет Карал-оглы был дедушкой Ирины Марр по маминой линии. В 1937 году всех мужчин семьи Карал-оглы репрессировали, а оставшихся женщин и детей выгнали, дав на сборы всего два часа. В доме по жестокой иронии судьбы разместилось НКВД. Когда умер Сталин, члены семьи Карал-оглы стали судиться с советским государством. И примерно к 1959 году дом полностью вернули семье Ирины Ивановны. Нынешняя хозяйка дома родилась в 1953 году. Ее отцом был Иван Марр, внучатый племянник советского академика Николая Марра. С детства Ирина Ивановна любила музыку и, еще учась в школе, поступила в музыкальное училище. Журналист Елена Заводская брала уроки игры на фортепьяно у Ирины Марр. Вот как она вспоминает то время: «Я училась в музыкальной школе, и педагогом у меня была Ирина Ивановна Маар. Мне было лет десять, когда я ходила к ней на занятия в этот дом. У меня остались на всю жизнь прекрасные впечатления. Несколько раз в неделю я занималась музыкой. Дом казался мне необычным, с высоченными потолками, люстрами и лепниной на потолке, с картинами на стенах. Мы занимались в огромном и хорошо освещенном зале с большими окнами. Фортепиано стояло у окна под картиной и звучало как-то особенно, наверное, была хорошая акустика. Однажды в доме был какой-то семейный праздник, и меня угостили огромным куском вкуснейшего торта. Уже после войны я встретила Ирину Ивановну, и она удивила меня своей прекрасной памятью. Она вспомнила и меня, и маму, которая приводила меня на занятия, и даже тот факт, что в конце наших с ней занятий я принесла ей букет ландышей, которые она очень любила. Я всю жизнь называла этот прекрасный особняк в центре Сухума "домом Марров"».

В 1971 году Ирина Марр поступила в Московский государственный университет на факультет журналистики. После учебы Москва не отпустила девушку: сначала три года она работала в Институте русского языка Академии наук, потом преподавала этику и эстетку в Станкостроительном институте, а затем совершенно случайно попала в шоу-бизнес и стала заниматься организацией концертов и раскруткой звезд российской эстрады. Ирина Ивановна вернулась в родной дом несколько лет назад и теперь живет тут вместе со своей тетей.

С улицы этот дом может показаться маленьким, но это впечатление намеренно обманчиво. Здесь семь комнат, не считая кухни, двух ванных комнат, просторного застекленного коридора и подсобного помещения. А еще есть зеленый двор. Как подчеркивает Ирина Марр, здесь никто никогда не делал перепланировки, все осталось так, как было задумано архитектором. Единственное, что пришлось поменять, – это деревянную дверь. Она сгнила со временем, и в 1990-е годы ее заменили на железную, но до сих пор хозяйка хранит витые решетки от старой парадной двери.