Июльская стихия в Абхазии: ураган, потом – наводнение

Удушливая жара, которую сменяют потопы в результате интенсивных ливней, – картина, характерная для нынешнего июля в Северном полушарии. Большинство винит в этих природных катаклизмах глобальное потепление. «Наводнение века» в Германии и соседних странах Западной Европы в середине месяца, унесшее около двух сотен жизней, кадры которого шокировали многих телезрителей и интернет-пользователей в Абхазии, одновременно напомнили им истину: «Если вы думаете, что это где-то далеко и нас не коснется, то напрасно».

Тем более что вечером в воскресенье 4 июля Абхазия уже пережила сильный удар стихии, когда на нее обрушился шквалистый ветер, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев, большая часть республики лишилась на время электроэнергии и водоснабжения. Кое-где восстанавливали электросети и приводили дороги в порядок двое суток. К счастью, сообщали тогда СМИ, ураган не унес человеческих жизней. Но это как сказать… Ведь к жертвам разгулявшейся тогда стихии можно отнести и нескольких российских туристов, которые, несмотря на все запреты и предупреждения, отправились плавать в штормящее море, были смыты с берега волнами реки Бзыбь в ее устье…

Кстати, среди многих текстов в СМИ и соцсетях, где авторы возмущались безответственностью и безрассудностью этих людей, попались два, написанных, по-видимому, их близкими, где в противовес этому утверждалось, что утонувший в море пытался якобы спасти там другого купальщика, а мать, которая отправилась на берег разбушевавшейся реки с тремя маленькими детьми, по жизни была очень любящей и заботливой. Ну, вот такая защитная психологическая реакция…

В пятницу 23 июля абхазский блогер Роин Агрба, которого многие в республике называют «народным синоптиком» (он на основе собственного анализа перемещения воздушных масс привык делать в соцсетях прогнозы резких изменений погоды), предрек проливные дожди с далеко идущими последствиями. Но тогда тревога оказалась в общем-то ложной: дожди действительно прошли, но ущерба не принесли. В те дни стихия ударила по региону на границе Грузии и Турции, а также по большому Сочи. Так, во время разлива реки Мацеста 24 июля погибло три человека: рано утром они оказались запертыми в автомобиле, когда их настиг поток воды на неогороженном мосту через реку и сбросил вниз.

На Абхазию же стихия обрушилась в ночь на вторник 27 июля. Причем еще накануне пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики сообщила:

«Согласно поступившей информации от российских коллег по линии межведомственного обмена и подтвержденной синоптиками, в ночь с 26 на 27 июля при прохождении атмосферного фронта над территорией Абхазии возможно усиление ветра в порывах до 14-16 метров в секунду, ночью и в течение завтрашнего дня пройдут сильные проливные дожди, возможно образование смерчей в морской акватории Абхазии и подъем уровня воды в горных реках. Исходя из вышеизложенного, МЧС республики настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности при непогоде во избежание непредсказуемых последствий».

Все это, к сожалению, воплотилось в реальность, с тем только уточнением, что пострадали не все регионы Абхазии, а, так сказать, выборочно.

Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Уровень воды в реках поднялся почти до двух метров. Затопило не менее 350 домов, откуда были эвакуированы люди, подтопило АЗС. Кроме того, в Гудауте унесло в море пять автомобилей туристов, припаркованных вблизи береговой линии, и еще две машины местных жителей течением унесло в море.

В столице Абхазии наводнение вызвало выход из берегов рек Басла и Кяласур и подтопление жилых домов. Пострадали не менее 30 домов. Однако эвакуация людей не понадобилась. В районе Верхнего Кяласура смыло водопроводные трубы, которые там не так давно уложили.

В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тоумыш на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе села Тамыш.

В результате стихии были обесточены две насосные станции в Кяласуре. Гулрыпшская насосная станция снабжает весь Гулрыпшский район, Агудзеру, близлежащие села и часть Синопа. Насосы не сгорели, потому что вовремя были отключены, сейчас ведутся работы по сушке насосов.

Вследствие наводнений пляжная зона Сухума была захламлена мусором, ветками и грязью, которые принесли реки, и МУП «Благоустройство» занялось ее очисткой.

Мощные ливни в ночь на 27 июля привели к обрыву линий электропередач, были повалены опоры высоковольтных линий «Бзыбь-220». РУП «Черноморэнерго» приступило к восстановительным работам на линиях в селе Джгярда Очамчырского района, селах Гумиста и Яштхуа Сухумского района, селах Хыпста и Звандрипш и в районе поселка «Дружба» в Гудаутском районе.

Пользователи социальных сетей выложили фото и видео, на которых запечатлен разгул стихии. Небольшие речушки, не представлявшие в прошлом угрозу, в ночь на 27-е превратились в бурные потоки, которые несли камни вперемешку с ветками деревьев.

Вчера и сегодня в репортажах обоих абхазских телеканалов было много шокирующих кадров, показывающих, как люди преодолевали последствия наводнения. Запомнились затопленные чуть не по крышу автомобили, человек, стоявший в своем доме по горло в воде… На канале «Абаза-ТВ» дал, в частности, интервью абхазский общественно-политический деятель Нугзар Агрба, поведавший об ущербе, который нанесла стихия его огороду в селе Багмаран Гулрыпшского района, где он в свое время купил дом.

Напомним, что Нугзар Агрба часто выступает в роли эксперта по внутриполитическим вопросам, давая комментарии «Эху Кавказа». И многие наши беседы по телефону начинались нынешними весной и летом с его рассказа о том, что он находится в этом селе и работает на своем участке. Примечательно, что он вырос в городе, но увлекся крестьянским трудом, по его словам, в прошлом году, после начала пандемии. Сегодня, позвонив Нугзару Нуриевичу, я первым делом выразил ему сочувствие в связи с тем, что стихия унесла часть его многомесячного труда, а потом попросил рассказать о том, как это было. Он рассказал, что в первом часу ночи, встревоженный шумом реки Кяласур, поспешил к ней и увидел, что по ней, «как корабли, несутся деревья»:

«Я в полпервого начал реку освещать… У меня большой фонарь, далеко бьет… Я когда увидел реку, мне страшно стало, я сразу оттуда убежал. Это невозможно было на реку смотреть, она вообще… ее ничем не остановишь. Ее можно остановить, только заранее выстроив дамбу грамотно, отведя русло. И вот смотрю – вода хлынула по улице и по огороду пошло… Вот раньше эти берега укрепляли. Вы понимаете, каждый год река уносит землю в море. Я не знаю, сейчас время такое, наверное, не до этого, но земля-то уходит».

В ответ на мои воспоминания о том, с какой гордостью он рассказывал нынче по телефону, как мотыжит землю, как поспевают его помидоры, огурцы, кабачки, арбузы, дыни, Нугзар Агрба откликнулся:

«Да, с марта месяца работал. Вот картошку собрал, десять мешков. И накануне я из Пшапа привез 150 корней помидоров и огурцов, посадил…

– Какую часть труда этот потоп унес, по прикидкам?

– Ну, по кукурузнику, думаю, процентов семьдесят унесло. И даже дело не в самой кукурузе, землю жалко, землю унесло. Мой дом сейчас находится на расстоянии максимум тридцати метров от речки. Главная моя мысль: государственные органы должны обратить внимание на эти речки. Они очень опасны. Дело не в том, что у меня что-то пропало. Да, бог с ним, все восстановится. Я все равно продолжу. Просто сижу без работы, и как-то семье помочь, подсобить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии