Пашинян предлагает разместить пограничников РФ по всей протяженности границы Армении и Азербайджана

Имеет смысл рассмотреть вопрос размещения российских пограничных постов на всей протяженности армяно-азербайджанской границы для проведения демаркационных работ без риска столкновений, заявил на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, добавив, что они собираются обсудить этот вопрос с российскими партнерами.

Как пишет Радио Азатутюн, до сих пор Пашинян предлагал разместить международных наблюдателей только на участке Сотк-Хознавар, на границе в Сюнике.

«Азербайджан обвиняет Армению в якобы совершении провокации. Как член ОДКБ, к которому в сентябре перейдет председательство в организации, Армения осознает свою ответственность в том, чтобы не создавать угрозы безопасности для ОДКБ, не вовлекать страны-союзники в боевые действия, и я официально исключаю любые провокационные действия со стороны Вооруженных сил Армении. В то же время я считаю, что одним из возможных решений для выяснения истинности взаимных обвинений Азербайджана и Армении может стать размещение мониторинговой миссии ОДКБ на всей протяженности армяно-азербайджанской границы, что предусмотрено правовыми нормами деятельности ОДКБ», – сказал и. о. премьер-министра, подчеркнув, что в условиях невозможности осуществления подобной миссии в рамках ОДКБ для армянской стороны могут быть приемлемыми другие международные форматы, включая сопредседательство Минской группы ОБСЕ.

Говоря о ситуации вдоль армяно-азербайджанской границы, Пашинян отметил, что ситуация пока не стабилизируется. Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских пограничников на всей границе с Азербайджаном, передает РИА Новости.

«Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», – заявил представитель Кремля.

На просьбу журналистов уточнить о готовности выполнить просьбу Пашиняна, Песков ответил, что ему больше нечего добавить.