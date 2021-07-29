Страна вечных выборов

Давно я не пел про политические игры, которые продолжают у нас быть. А не пел я потому, что не поется мне. Очень хотелось отстраниться от этой непрекращающейся возни, попробовал уйти во внутреннюю эмиграцию, накрыться одеялом, зажмурить глаза, временно оглохнуть, но не вышло. Реальность в который раз наступила мне на горло и потребовала активных действий. И я снова встал в строй и запел.

Через три месяца у нас будут, что? Правильно, выборы. Опять выборы. Вроде бы мы еще не остыли от прошлогодних, а новые уже тут как тут. У писателя Анатолия Алексина есть волшебная повесть «В стране вечных каникул». В ней говорится о том, что во время зимних каникул школьник Петя выиграл соревнование, и за это Дед Мороз был готов исполнить любое его желание. Петя захотел, чтобы у него была путевка в страну вечных каникул. И он туда попал. Целыми днями Петя развлекался, питался пряниками, ему показывали новогодние представления, он играл в игры, и в школу он не ходил. Но через какое-то время это ему надоело, и он попросился назад. Его отпустили, и радостный Петя возвратился к нормальной, повседневно-беспряничной жизни.

У нас, видимо, кто-то Деда ли Мороза, или кого-нибудь пострашнее попросил превратить нашу страну в «Страну вечных выборов». И такое случилось. Но обратной дороги у нас нет. Никто нас не отпускает. Мол, сами напросились, вот и мыкайтесь до конца ваших суровых дней. И мы мыкаемся.

Мы страна, где выборы не прекращаются, и совсем не остается времени на личную жизнь и на созидание. На этот раз выборы пройдут в местные органы самоуправления. Будут также выбирать мэров городов, и, естественно, самым лакомым куском будет должность мэра города Тбилиси. Ситуация снова накаляется, и снова идет надувание щек и раздаются выкрики типа «Ты сам дурак».

Ситуация у нас перманентно накалена. Но с приближением выборов градус накала повышается. И в ход идут самые гаденькие и подленькие способы ведения борьбы. Доходит до полного маразма, и иногда даже приходишь в «восхищение» от того, какие аморальные методы используются, дабы пройти в дамки. Самое знаковое, когда о насилии и беззаконии говорят те, кто в течение девяти лет сам насильничал и беззаконничал. Дошло уже до того, что Николоз Гварамия, директор главного провокационного… пардон, оппозиционного телеканала, ставит у себя в студии пустые стулья с надписями погибших людей. Он как бы скорбит о них. И среди этих фамилий есть те, кто был невинно убиенный именно в годы, когда он был замгенерального прокурора Грузии. Недалек тот день, когда Гварамия и иже с ними обвинят сегодняшнюю власть в тех преступлениях, которые совершались в Мишкины времена. Помяните мое слово, если так не произойдет, и довольно скоро. Люди моего возраста прекрасно все помнят и понимают, а вот молодое поколение, которое в саакашвилевское правление было еще довольно юным, может и повестись на такой, как теперь говорят, «фейк».

Хорошие советчики и политтехнологи у Гварамия и его компании. Все пытаюсь выяснить, кто же их тренирует, кто подсказывает, как себя вести, кто формирует им нормы поведения. Но узнать ИХ мне не дано. Слишком они засекречены. Ну а эти через их указания ведут массированную идеологическую войну, которая вызывает промывание мозгов. Они пытаются создать новую реальность наподобие той, что практиковалась в СССР, где были виноваты все, кто не был согласен с линией партии.

А что же наши «мечтатели»?

А наши «мечтатели» находятся все время в режиме оправдания и оборону держат слабо.

Не удивлюсь, если в ближайшее время «Мечту» обвинят в поражении в августовской войне и в потере территорий. И «Мечта» в очередной раз будет вяло отбиваться.

Почему так происходит? Почему в 2012 году «Грузинская мечта» не выполнила главный народный наказ, из-за чего, собственно говоря, ее мы и выбрали? А наказ был таков: призвать к законному ответу саакашвилевскую партию, которая принесла столько горя и беззакония. «Грузинская мечта» побоялась идти на конфликт с… с кем, с Западом? Не знаю. Может, и так, что с Запада кто-то погрозил «Мечте» пальчиком, и она пошла на т.н. коабитацию. Мы все тогда были очень недовольны этой «коабитацией», и имеем сегодня то, что имеем.

Конечно, никто не говорил, чтобы «Мечта» топтала бы закон, как это делали «Единые националы». Но, если бы «мечтатели» взялись за дело по-умному, я уверен, нашлось бы много потерпевших свидетелей, которые громко выступили бы на обвинительных процессах, и сегодня жизнь была бы намного спокойнее.

Да, говорить в сослагательном наклонении легко, но бессмысленно. Время вспять не воротишь. Приходится мириться с тем, что имеем, а имеем мы полную сумятицу и бестолковщину.

Очень интересно, какие результаты будут по местным выборам. Согласно официальной договоренности, если «Грузинская мечта» положит на местных выборах результат менее 43%, то тогда в 2022 году назначат внеочередные парламентские выборы. Оппозиция уже радостно потирает ладошки в предвкушении успеха. Самое веселое то, что если «Мечта» наберет больше 43 процентов, то ее сразу обвинят в подтасовке голосования. Так случилось в октябре прошлого года, и громче всех кричали о подтасовках те партии, кто вообще ничего не набрал. Тогда какой-то математик на своей ЭВМ подсчитал все т.н. отнятые голоса, и общая сумма зашкаливала за 200%. Смех, да и только.

И знаете, что самое для меня плохое? Самое плохое то, что мне, человеку довольно критичному к любой власти, на сей раз приходится, супротив своей воли, выступать ее защитником. Да, я не хочу, чтобы «Мечта» оказалась в меньшинстве, потому что тех, кто с ней борется, я элементарно боюсь! Потому что если, не дай бог, они вернутся, то, учитывая свои прошлые силовые просчеты, они устроят здесь настоящую Северную Корею. И вот тогда спустится мрак на землю грузинскую.

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