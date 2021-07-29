Обзор абхазской прессы

Жители Сухума, дома которых находятся в непосредственной близости от таксопарка, обратились в домоуправление в Новом районе. Они просили убрать мусор, который скапливается во дворе таксопарка, выделяя неприятный запах и собирая насекомых, об этом сообщает сайт столицы.

После того как в 2018 году закрыли мусорный полигон на Маяке, на территории таксопарка был организован перевалочный пункт перед отправкой мусора на полигон в Галский район.

По словам директора МУП «Благоустройство» Саида Кур-ипа, в связи с авральными работами по городу, связанными с устранением последствий стихийного бедствия, которое произошло 4 июля, в таксопарке скопилось больше мусора, чем обычно.

«На данный момент организован вывоз отходов, и в ближайшие полтора месяца здесь будет оставаться минимальная часть мусора, которая не будет мешать людям, живущим рядом. Каждый день производится 11 рейсов машин в Гал, сейчас добавились еще два большегрузных Тонара, которые будут делать каждый по три рейса в день дополнительно. Это шесть дополнительных рейсов, кубатура этих машин дает возможность вывозить большой объем мусора», – отметил Саид Кур-ипа. Он подчеркнул, что это ощутимо скажется на уменьшении объема мусора в таксопарке.

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Лидер инициативной группы за принятие антикоррупционного закона Астамур Какалия призвал президента РА вмешаться в ситуацию с исполнением закона о декларировании и подтвердить по ТВ народу Абхазии, что государственные структуры не допустят нарушения закона и что должностные лица, не сдавшие декларацию или указавшие недостоверные данные, будут уволены согласно статье закона о декларировании, без права восстановления на государственной службе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Благодаря непонятным высказываниям, транслируемым посредством АГТРК, у населения складывается мнение, что в законе не прописана мера наказания за ложь в декларациях и государство не будет применять статью закона против нарушителей, что послужит для них фактически поощрением к несдаче декларации до 1 августа и к необязательности точного определения перечня доходов и имущества декларантов. Мы надеемся, что центральная власть в лице президента внесет ясность в этот вопрос, касающийся тысяч граждан. Иначе уже создана, по сути, информационная среда, позволяющая относиться к закону как к необязательному к исполнению, так как он, дескать, неисполним. Именно такая мысль транслируется СМИ в общество посредством выступлений некоторых должностных лиц и юристов на ТВ», – подчеркнул Астамур Какалия.

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28 проектов на сумму 32 млн 250 тысяч рублей уже одобрено конкурсной комиссией в рамках государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2021 год». О ходе работы над программой в интервью «Апсныпресс» рассказал первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Он сообщил, что 11 проектов – по животноводству, шесть проектов связанны с разведением крупного рогатого скота, пять проектов – с птицеводством. По растениеводству одобрено 11 проектов. Также отбор прошли один проект по рыбоводству и пять проектов по переработке сельхозпродукции.

Главное условие оказания помощи по программе – это предоставление необходимого для развития сельхозбизнеса, но без вручения финансовых средств на руки заявителям.

«В тех проектах, в которых предусмотрены закупки скота или саженцев, мы заключим контракты с поставщиками и сами приобретем. Все работы, связанные со строительством и закупкой оборудования, осуществляем через «Абхазстрой». Мы заключаем с ними договор, а они уже проводят экспертизу сметы и все остальное. То есть соискатели будут иметь работу, но не финансовые средства. Мы уже проходили, к сожалению, когда средства давали нашим крестьянам, а большинство использовало их не по целевому назначению. И ни для них, ни для государства это пользы не приносило», – сказал Беслан Джопуа.

Он отметил, что большую часть соискателей устраивает такой подход, так как отбор в основном прошли люди, которые уже занимаются малым крестьянским хозяйством и которым нужно помочь в его развитии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия