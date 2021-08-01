На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла

Белорусские власти пытаются депортировать легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио. Об этом спортсменка рассказала агентству Reuters.

По словам спортсменки, она не собирается возвращаться в Минск и планирует просить политического убежища в Европе.

2 августа Тимановская должна была принимать участие в старте на 200 метров. Но, по ее словам, сегодня в номер к ней пришли сотрудники сборной и насильно повезли ее в аэропорт с вещами.

В аэропорту спортсменка обратилась к полиции. Белорусский фонд спортивной солидарности обратился в Международный олимпийский комитет из-за ситуации с Тимановской. О помощи комитета попросила сама спортсменка.

Тимановская считает, что причиной стал пост в соцсетях, в котором она резко высказалась в адрес чиновников, из-за которых , по ее словам, не набралось людей для участия в эстафете.

Международные наблюдатели обнаружили, что страна провела недостаточное количество допниг-тестов в течение десяти месяцев перед Олимпиадой. Из-за этого к участию не допустили до старта сразу трех атлеток. Руководство сборной выставило на эстафету Тимановскую, хотя изначально она выступает в спринте. После этого белорусские государственные СМИ выступили с критикой Тимановской.

Белорусский Олимпийский комитете заявил, что решение о депортации принято в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки.