В Грузии запускают программу субсидирования ипотеки для многодетных и молодых семей

Правительство Грузии начинает программу субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня перед началом заседания правительства.

«Сегодня мы запускаем государственную программу субсидирования ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными детьми», – сказал Гарибашвили.

По словам главы правительства, это «очень хорошая программа», благодаря которой семьи смогут купить и квартиру, и частный дом, пишет «Новости-Грузия».

О параметрах программы после заседания правительства рассказала министр экономики Грузии Натия Турнава. По её словам, для семей с новорожденными детьми правительство просубсидирует около половины процентной ставки по ипотечным кредитам, для семей с тремя и более детьми – около 2/3 процентной ставки. Сумма кредита не должна превышать 200 тысяч лари (64 тысячи долларов). Семьи смогут обратиться в коммерческие банки для участия в программе с 1 сентября.