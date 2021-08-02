Опрос IRI: 83% - за евроинтеграцию Грузии, 77% - за членство в НАТО

Литературная премия «Литера» в этом году не состоится, так как авторы и издательства сняли с конкурса 92 книги из 110. Об этом сообщает Дом писателей Грузии. Основная причина бойкота – Министерство культуры впервые решило назначить членом жюри профессионального конкурса своего представителя, им стал Иосиф Чумбуридзе.

Цель проекта «Литера» – развитие современной грузинской литературы и поощрение молодых авторов. Наряду с «Саба», «Литера» является главной литературной премией в Грузии.

«В существующем положении становится невозможным проведение литературного конкурса «Литера». Дом писателей надеется, что вместе с министерством и литературной сферой еще раз будет рассмотрена существующая ситуация и будет найден лучший выход к следующему году», - говорится в заявлении.

Литературная премия «Литера» была основана в 2015 году Домом писателей при поддержке Министерства культуры и защиты памятников. Премия присуждается каждый год в шести номинациях.

Как отмечают в Доме писателей, в этом году, согласно приказу министра культуры Теи Цулукиани, было изменено правило комплектования состава жюри. Согласно приказу, в состав любого конкурса, профинансированного министерством, один член жюри должен был быть назначен ведомством. Соответственно, в состав членов жюри «Литера», всех пяти членов которого до этого выбирал Дом писателей и предоставлял министерству на утверждение, в этом году впервые одного члена выбрало Министерство культуры.

«Дом писателей сразу же после ознакомления с приказом постарался вести диалог с министерством и наладить коммуникацию с целью пересмотра осуществленного изменения, однако реагирования со стороны министерства не последовало», - отмечается в заявлении Дома писателей.

Исходя из сложившейся ситуации, Дом писателей опубликовал список состава жюри конкурса. Изменение правила комплектования членов жюри вызвало протест литераторов. Общество восприняло решение министерства, как вмешательство в творческую деятельность и большая часть писателей и издателей отказались от участия в конкурсе. Также от работы в жюри отказались и четыре человека, которые были выбраны Домом писателей.

Ранее Министерство культуры, спорта и молодежи заявило, что не вмешивается в конкурс. С конкурсом ведомство связывает только то, что в составе жюри из пяти человек – один представитель министерства.