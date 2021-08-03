В Грузии за похищение невесты задержаны четверо мужчин

По итогам неформальной коммуникации с абхазским обществом «накопились примеры успешного сотрудничества», – заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Сегодня она подвела итоги одного года деятельности на посту госминистра и рассказала о планах ведомства на ближайшие 10 лет.

«С целью развития торговых и экономических связей начал работу «Фонд мира для лучшего будущего», началось финансирование грузино-абхазских и грузино-осетинских бизнес-проектов, уже осуществляется 11 проектов. В Абхазии начато до 100 проектов, направленных на восстановление доверия», – заявила Ахвледиани.

Она отметила, что поэтапно было восстановлено передвижение граждан через Ингурский мост, которым ежедневно пользуются до тысячи человек. Ахвледиани добавила, что правительство Грузии и международные организации оказали жителям Абхазии в рамках борьбы с коронавирусом помощь объемом в 4 млн лари.

«К сожалению, несмотря на многократные попытки, оказать подобную помощь оказалось невозможным в Цхинвальском регионе – из-за позиции оккупационного режима», – сказала Ахвледиани.

Она также выразила надежду на то, что в ближайшее время решится вопрос об освобождении осужденных в Сухуми и Цхинвали граждан Грузии – Ираклия Бебуа и Геннадия Бестаева.