Обзор грузинской прессы

«Заявление Ирмы Инашвили озвучивает пророссийские интересы «Грузинской мечты», – считает член «Европейской Грузии» Георгий Нониашвили. Политик комментирует письмо, направленное грузинским «Альянсом патриотов» президенту РФ Владимиру Путину.

«Любое сотрудничество с НАТО, каждое военное учение для нас - значит больше безопасности. К сожалению, Ирма Инашвили против этого. Но мы не должны забывать, чей она сателлит, с помощью нее на самом деле говорит «Грузинская мечта». Тут же напомню, что Ирма Инашвили в этом письме обращается к президенту России, а не к правительству Грузии, и просит протянуть руку помощи и начать диалог. Это коллаборационистская позиция», – цитирует Нониашвили сайт журнала «Табула».

В открытом письме президенту России Владимиру Путину лидеры «Альянса патриотов» написали: «Несмотря на наши многочисленные и публичные призывы к действенным шагам, власти Грузии создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и набрать «очередные очки» перед западными партнерами». Пророссийские силы надеются на возобновление сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ.

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Минкультуры до 5-го августа сообщит о том, где временно будут размещены экспонаты Художественного музея Грузии. Так министр Тея Цулукиани постаралась успокоить недовольную проходящими в музее процессами общественность. Ранее в ведомстве сообщали, что планируют реставрацию здания музея, из-за чего им необходимо вывезти экспонаты, однако часть критически настроенных граждан посчитала, что таким образом бывший председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пытается присвоить «золотой фонд», хранящийся в музее.

«Мы должны временно перевезти экспонаты из этого памятника культурного наследия, который находится в плачевном состоянии, в защищенное место до тех пор, пока не восстановим его. После восстановления памятника, здания экспонаты вернутся в этот же музей. Их не будут увозить далеко, особенно «золотой фонд», некоторые экспонаты просто не выдержат дальних перевозок. Временные хранилища будут созданы в двух пространствах, находящихся неподалеку от музея», – сказала сегодня на брифинге Тея Цулукиани, попытавшись успокоить недовольных.

Представители же оппозиции требуют прозрачности всех действий, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Online», среди них и лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани:

«Этот российский олигарх (Бидзина Иванишвили) хочет с лица земли стереть национальное достояние. Поэтому мы считаем, что надо создать группу, укомплектованную проверенными профессионалами, которые годами охраняли каждый памятник и каждую деталь, существующие в «золотом фонде». Мы должны быть информированы, куда он направляется, как решается вопрос безопасности, условий хранения, иначе мы уверены, что укравшая микрофон министр культуры так же чудно сможет выкрасть и «золотой фонд».

Чарквиани призывает депутатов вызвать министра культуры Тею Цулукиани на парламентские слушания по этому вопросу.

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Гражданка Германии, навещавшая в Абхазии умирающего отца, не может вернуться домой, пишет портал СОВА. Историю Алены Негрич рассказала газета Berliner Zeitung («Берлинская газета»).

«Алена Негрич чувствует себя, как в кошмарном сне: уже больше недели 47-летняя учительница из Баден-Вюртемберга застряла в Абхазии – регионе на Южном Кавказе, отделившемся от Грузии. Негрич срочно приехала туда, чтобы навестить умирающего отца. Она пересекла границу из соседней России – одной из немногих стран, признающих Абхазию как суверенное государство. Но теперь Россия не позволяет ей вернуться», – пишет издание.

Документы у Негрич в порядке, сказано в статье, есть действующая российская виза, с которой она не раз находилась на территории, неподконтрольной официальному Тбилиси. Однако в этот раз из-за COVID-регуляций, введенных Москвой в отношении иностранных граждан, женщине не позволяют пересечь т.н. границу, пишет СОВА.