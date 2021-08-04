Путин разрешил двойное гражданство между Россией и Южной Осетией 

Президент России Владимир Путин одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как сообщают российские СМИ, таким образом, россияне могут получать югоосетинское гражданство, а жители Цхинвали и других населенных пунктов бывшей грузинской автономии могут беспрепятственно получать российское гражданство.

Соглашение будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон за шесть месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения», - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации правительства РФ.

«Лицо, состоящее в гражданстве обеих сторон, пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой оно постоянно проживает», - сказано в документе.

Кроме того, люди, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва, а ранее прошедшие военную службу - освобождаются от призыва.

Россия признала два региона Грузии - Южную Осетию и Абхазию - независимыми республиками 25 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. После этого правительство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией и официально объявило эти регионы оккупированными территориями, сообщает агентство «Новости-Грузия».

За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.