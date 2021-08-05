Обзор абхазской прессы

В Абхазии больше не будет топлива дешевле, чем в России, считает лидер партии «Апсны» Виталий Габния. В интервью «Апсны.паблик» политик прокомментировал ситуацию на рынке нефтепродуктов: «Правительство решило поруководить топливным рынком. И одним решением загнало Абхазию в глубокий энергетический кризис. Топлива нет, на заправках очереди. В июне 2021 года правительство отменило предельные цены на топливо марки АИ-95, в результате чего за месяц стоимость топлива выросла на 7-8 рублей. Решение поднимать ценовой потолок на бензин марки АИ-92, АИ-95, дизельное топливо было принято в два этапа, и с 17 июля предельная стоимость на данные виды нефтепродуктов составила 46 рублей за литр. Дороже этого уровня продавцам нельзя было отпускать топливо в розницу под угрозой огромных оборотных штрафов. Однако законы рынка постановлением обойти не вышло».

Придерживаться установленного потолка смогли только две компании – «Роснефть» и «Апсны-Ойл». Остальные поставщики установили цены, которые являются экономически обоснованными, – 47-49 рублей за литр АИ-95 и ДТ. После распродажи запасов «Роснефть» вынуждена была прекратить поставки топлива марки АИ-92 и ДТ на оптовый рынок и допустить перебои с поставками на своих заправках.

«В результате несвоевременного принятия решений правительством в стране создан дефицит бензина АИ-92 и ДТ, а цены на АИ-100 и АИ-95 превысили российские. Такое «регулирование» привело к нарастанию убытков продавцов и снижению налоговых поступлений в бюджет. В ближайшее время продажи АИ-92 и ДТ будут приостановлены, что приведет к коллапсу служб и ведомств, а также росту расходов бюджета на их содержание. Уже сейчас есть случаи продажи бензина АИ-95 под видом АИ-92. Существует опасность введения запрета экспорта нефтепродуктов из Российской Федерации. И в таком случае страна на несколько дней может остаться вообще без топлива, до момента урегулирования правил его вывоза на территории Абхазии и Южной Осетии», – предположил политик. Виталий Габния считает, что необходимо отменить НДС на ввозимые нефтепродукты. Однако, по его словам, вряд ли правительство пойдет на такие меры.

Кабмин установил новые предельные цены на бензин «Регуляр-92» и дизельное топливо. Оптовая цена одного литра бензина «Регуляр-92» не должна превышать 51 рубль, а розничная – 53 рубля, пишет «Апсныпресс».

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Министр иностранных дел Даур Кове прокомментировал на своей странице в Facebook рекомендации Госдепа США не путешествовать в «оккупированную» Абхазию «из-за риска совершения преступлений и гражданских беспорядков». Даур Кове написал: «Госдеп США вывесил на своей странице настоятельные рекомендации не путешествовать в «оккупированную» Абхазию «из-за риска совершения преступлений, гражданских беспорядков и мин». Британо-американская организация THE HALO TRUST аж в 2011 году объявляла, что мин у нас нет. Интересно, на какие источники в этом вопросе ориентируется внешнеполитическое ведомство США? И ориентируется ли вообще? Если исходить из информации на сайте, то не особо. Например, там же указано, что государственным служащим США запрещено посещать Абхазию. За последние 10 лет нас посетило немало американских государственных служащих. Они остались вполне довольны и страной, и самим диалогом, к которому мы и сегодня вполне открыты в надежде на то, что в будущем картина о нашей стране будет складываться из существующих реалий, а не просто из политических соображений».

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Согласно закону РА «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами», декларанты должны были представить соответствующие сведения в Министерство по налогам и сборам до 1 августа. Представитель инициативной группы за принятие антикоррупционного закона Асида Кортуа написала в Facebook комментарий о том, как на практике реализуется закон: «Целых четыре дня прошло со дня первых, появившихся в доступе деклараций. Что имеем? Мы бессовестный народ, имеем несчастных министров, чиновников и правящую верхушку. Наши госслужащие (пока теоретически) не пользуются никакими благами, не опускают пальчики в чан с медом, а некоторые даже живут в съемных квартирах. Ну кто мы после этого? И как мы можем спокойно спать, сытые, довольные жизнью, когда рядом с нами прозябают те, кто день и ночь думает о нас? А теперь, если серьезно, после всей этой клоунады с декларациями кто будем мы, если и дальше будем позволять так над собой издеваться?»

По ее словам, достаточно было увидеть первых декларантов с их декларациями, чтобы понять, кто есть кто.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии