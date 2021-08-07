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Грузинские спортсмены на олимпийском пьедестале (фотогалерея)
26 минут(ы) назад
Андрей Джуфалакян
В Токио Грузия установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Олимпиадах. Копилку грузинской команды пополнили дзюдоисты, борцы и тяжелоатлеты.
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Больше всего медалей Грузии принесли дзюдоисты.
На фото – Важа Маргвелашвили после победы в полуфинальном поединке.
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27-летний Маргвелашвили выиграл серебряную медаль в весовой категории до 66 кг.
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Серебро досталось и Лаше Шавдатуашвили – в весовой категории до 73 кг.
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Шавдатуашвили стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, который занял призовые места на трех Олимпиадах подряд: он выиграл золото в Лондоне в 2012 году, бронзу – в Рио в 2016 году и серебро в Токио.
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Грузинские спортсмены на олимпийском пьедестале (фотогалерея)
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