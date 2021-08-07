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Грузинские спортсмены на олимпийском пьедестале (фотогалерея)

В Токио Грузия установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Олимпиадах. Копилку грузинской команды пополнили дзюдоисты, борцы и тяжелоатлеты.
Больше всего медалей Грузии принесли дзюдоисты. На фото &ndash; Важа Маргвелашвили после победы в полуфинальном поединке.
1 Больше всего медалей Грузии принесли дзюдоисты.
На фото – Важа Маргвелашвили после победы в полуфинальном поединке.
27-летний Маргвелашвили выиграл серебряную медаль в весовой категории до 66 кг.
2 27-летний Маргвелашвили выиграл серебряную медаль в весовой категории до 66 кг.
Серебро досталось и Лаше Шавдатуашвили &ndash; в весовой категории до 73 кг.
3 Серебро досталось и Лаше Шавдатуашвили – в весовой категории до 73 кг.
Шавдатуашвили стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, который занял призовые места на трех Олимпиадах подряд: он выиграл золото в Лондоне в 2012 году, бронзу &ndash; в Рио в 2016 году и серебро в Токио.
4 Шавдатуашвили стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, который занял призовые места на трех Олимпиадах подряд: он выиграл золото в Лондоне в 2012 году, бронзу – в Рио в 2016 году и серебро в Токио.

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