Обзор югоосетинской прессы

На этой неделе в Южной Осетии вспоминают жертв войны августа 2008 года. Материалы по этой теме публикуют все СМИ. Газета «Республика» в рубрике «Колонка редактора» задается вопросом: «Почему тему войны августа 2008 года не вводят в школах спецкурсом?» Автор делает отсылку к недавнему опросу среди школьников Южной Осетии, которые продемонстрировали невысокие знания о событиях начала 90-х годов. «Наша беспечность периодически зашкаливает. И годы спустя мы вновь можем оказаться в схожей ситуации с геноцидом 1920 года, о котором нам, последующему поколению, мало что известно. Только теперь уже не на кого будет пенять…» – отмечает автор. Проблему можно решить изданием учебника по новейшей истории, считает газета, но не стоит этого ждать: «Но ведь можно и не ждать окончательного труда наших ученых и уже начать, пусть и на временной основе, преподавать спецкурсом для старшеклассников страницы новейшей истории и, в частности войны, августа 2008-го. Причем преподавать эти дополнительные часы могли бы сами участники боевых действий. Уверяем, данный предмет вызовет у школьников повышенный интерес. Общение с очевидцами и участниками войны дорогого стоит и остается на долгую память», – пишет автор, и в конце добавляет, что главное – не свести все к одноразовым урокам мужества.

Газета «Южная Осетия» публикует интервью с Амираном Дьяконовым – председателем парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ об усилиях, направленных на признание геноцида осетин Госдумой и Советом Федерации РФ. «Если преступление не осуждено, преступник не наказан, то тем самым создаются условия для его повторного совершения, и вся наша история в течение ста лет – наглядное тому доказательство. История взаимоотношений Грузии и Южной Осетии свидетельствует о справедливости этого догмата уголовного права. Следуя принципу наказуемости преступления, если бы геноцид 20-х годов, осуществленный грузинскими меньшевистскими войсками по отношению к осетинскому народу, был бы осужден, не было бы условий для повторного совершения геноцида осетинского народа, которые мы видели в 90-х гг., в августе 2008 года», – цитирует Дьяконова газета. Еще в июле 2019 года парламент РЮО направил обращение о признании геноцида осетин в 1920 году в Госдуму и Совет Федерации ФС РФ. Для рассмотрения вопроса в российском парламенте была создана специальная рабочая группа по изучению этого обращения. «Я надеюсь, что деятельность рабочей группы, которая создана в Госдуме РФ, доведет свою работу до конца и представит достаточно объективный материал по признанию геноцида осетинского народа. И после этого Госдума России наконец-то признает геноцид по отношению к народу Южной Осетии, который был совершен Грузией в 1920 году», – говорит Дьяконов, и подчеркивает, что это признание является важным во избежание нового рецидива совершения агрессии Грузии против народа Южной Осетии.

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Блогер Алан Парастаев следит за выступлениями осетинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По традиции первые медали – в единоборствах и тяжелой атлетике. Парастаев обращает внимание на теннисистов – Елену Веснину и Аслана Карацева. Они вышли в олимпийский финал. Блогер рассчитывает, что успех осетина в теннисе подстегнет развитие этого вида спорта в Южной Осетии. «И вот завтра или золото, или серебро олимпийской медали заблестит на груди у Аслана и его партнерши Елены. И тогда, может, искусственный газон или даже настоящий травяной теннисный корт зазеленеет в Цхинвале», – пишет Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия