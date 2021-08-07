Мэр Тбилиси надел форму дворника на фоне забастовки сотрудников «Тбилсервис групп»

Мэр Тбилиси Каха Каладзе присоединился к сотрудникам клининговой службы «Тбилсервис групп» и помог им с вывозом мусора. Об этом Каладзе сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сегодня ночью.

Часть сотрудников муниципальной компании «Тбилсервис групп», ответственной за благоустройство улиц грузинской столицы, в пятницу объявила забастовку. Протестующие отказались выходить на работу, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. В итоге улицы остались неубранными, а все мусорные баки в Тбилиси к вечеру были переполнены. Город буквально погряз в отходах в 40-градусную жару.

«Конечно же, мы сделаем все для того, чтобы наш город был чистым, убранным, но уверяю вас, что нам не придется делать это в одиночку. Нас много, тех, кто станет там, где потребуется нашему городу. Лично я и мои сотрудники готовы служить городу в 24-часовом режиме», - заявил Каладзе в видеообращении.

Произошедшее он назвал «попыткой забастовки под руководством нескольких человек» и «спланированной провокацией». Каладзе считает, что организаторы протестной акции преследовали собственные цели.

Комментируя претензии протестующих, Каладзе заявил, что «сегодня мы услышали много лжи». Он подчеркнул, что в прошлом году зарплаты сотрудников «Тбилсервис групп» выросли на 20%. «Было обещано вернуться к этому вопросу в январе 2022 года», - отметил он.

Что касается техники, то, по словам Каладзе, участники забастовки говорили неправду, когда жаловались на то, что муниципальные мусороуборочные машины не обновлялись уже восемь лет и сейчас очень часто выходят из строя.

Другое требование – закупка новой формы. Оказалось, что в этом году «Тбилсервис групп» не предоставило своим сотрудникам летнюю экипировку. Сейчас им приходится вывозить мусор либо в зимней форме, либо в собственной одежде. Каладзе заявил, что рабочая форма закупается каждый год, но при последней закупке возникли проблемы с тендером. В заключении Каладзе поблагодарил сотрудников «Тбилсервис групп», отметив, что никогда не высказывал недовольства их работой, передает агентство «Новости-Грузия».