В Тбилиси задержали директора лаборатории генетики, члена ЕНД Георгия Чаладзе

Директор Национальной лаборатории генетики, член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе сегодня, 7 августа, был задержан в Тбилиси.

Чаладзе вменяется в вину неподчинение требованиями сотрудников правоохранительных органов. Административное дело сегодня начал рассматривать Тбилисский городской суд, однако заседание было отложено до сентября. Решения Чаладзе суда будет дожидаться на свободе, сообщают «Новости-Грузия».

Что касается обстоятельств задержания, сам оппозиционер рассказывает, что он передвигался по району Ортачала на автомобиле, разговаривая при этом по мобильному телефону. Чаладзе остановил сотрудник полиции, с которым у него завязался спор. Он также утверждает, что во время конфликта повредил руку, однако на просьбу вызвать «скорую» последовали словесные оскорбления со стороны полиции и угрозы ареста.

«Мое задержание полностью политизировано. Здесь мы за пределами правосудия, и сегодня суд это доказал», - сказал Чаладзе в комментарии телеканалу «Формула».

Нарушителям статьи 173 (неповиновение требованиям полиции) грозит штраф от 2 000 до 3 000 лари (примерно 580-870 долларов) или до 15 суток ареста. При этом, в случае повторного нарушения закона штраф увеличится до 3 500 – 4 500 лари (до 1,3 тысячи долларов).