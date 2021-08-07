Премьер-министр Грузии принял участие в массовом застолье

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в массовом застолье. Сегодня, 7 августа, глава правительства посетил родное село дзюдоиста Лаши Бекаури Архилоскало, чтобы поздравить его с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Токио.

На кадрах, распространенных в соцсети, Гарибашвили сначала делает коллективное фото, а затем присоединяется к торжеству. Премьер садится рядом с олимпийским чемпионом и поднимает тост за него и его родителей, сообщает портал SOVA.

Грузинские СМИ, между тем, обращают внимание на то, что масштабное застолье было устроено вопреки рекомендациям эпидемиологов и самих властей. Члены правительства и представители Национального центра по контролю заболеваний последовательно и настоятельно призывают граждан отказаться от любых массовых скоплений.

Сейчас Грузия переживает пик четвертой волны коронавируса. За последние сутки в стране вновь было зафиксировано свыше четырех тысяч новых случаев Covid-19. Скончались 38 пациентов, а общее число жертв коронавируса превысило 6 тысяч человек.