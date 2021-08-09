Михаил Ломтадзе стал самым богатым гражданином Грузии по версии Forbes

Первые лица Грузии почтили память погибших в «августовской войне» 2008 года на братском кладбище Мухатгверди, сообщает SOVA. В траурной церемонии приняли участие президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Каха Кучава, мэр Тбилиси Каха Каладзе и лидеры «Грузинской мечты».

«Сегодня мы пришли сюда, чтобы отдать дань уважения погибшим героям, которые пожертвовали собой в борьбе за территориальную целостность Грузии. Они входят в число грузин, погибших за независимость страны. Я не считаю, что сегодня – день траура, как и не считаю, что днем траура следует считать 9 апреля, поскольку это, в то же самое время, день надежды, нашей надежды на будущее, которую мы никогда не должны терять», - заявила президент Грузии.

По словам Саломе Зурабишвили, выросшей в эмиграции во Франции, она помнит, как на протяжении многих лет они верили в будущую независимость Грузии, хотя существовал Советский Союз, и все говорили, что это невозможно. «Сегодня – то же самое. Возможно, мы не видим конкретного пути, который приведет нас к восстановлению территориальной целостности страны, но тот факт, что мы его сегодня не видим, не означает, что этого пути перед нами нет. Мы должны верить в него, и сегодняшний день – это день веры в этот путь», - сказала она.

В свою очередь премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что при целенаправленной, последовательной и мирной политике наступит время, когда Грузия объединится. При этом, заверив, что именно «Грузинская мечта» способна разрешить конфликт, он возложил политическую ответственность за войну августа 2008 года на «Единое национальное движение».

«Прошло 13 лет с трагических дней августовской войны. Выражаем соболезнования всей Грузии, нашему народу. Мы преклоняемся перед нашими павшими героями, перед их семьями. Наши воины героически пожертвовали собой, защищая родину и территории нашей страны. Августовская война привела к непоправимым последствиям. 20% территории страны оккупированы Россией. Я не хочу говорить здесь, перед семьями погибших героев, о политической ответственности, которая лежит на предыдущем правительстве. Мы уже дали этому оценку, и вердикт уже вынесен грузинским народом. Но я хочу напомнить всем, что подобная антигосударственная провокация никогда не должна повториться ни одной властью. Наш долг – защитить страну, ее территориальную целостность и суверенитет, а также защитить наш народ от любой агрессии», - заявил премьер.