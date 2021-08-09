Georgian Airways открывает рейсы из Тбилиси в Минск

Грузия, как и Украина, – это моя «головная боль», – сказал Александр Лукашенко на встрече с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Он ответил на вопрос пророссийского политика, председателя партии «Нейтральная Грузия», руководителя Центра грузино-российской дружбы Валерия Кварацхелия.

«Я в советские времена был немало раз в Абхазии (правда в Южной Осетии не был), в Абхазии был, в Грузии был, кроме Тбилиси... Грузины, белая Волга, красивые девушки... Русские, белорусы, украинцы завидовали вам всегда! Я не говорю о достижениях – это был цветущий оазис. Что там произошло, я недавно видел. Не буду говорить почему: я хорошо отношусь к Грузии, к грузинам. Есть там и объективные, и субъективные причины, но из всего надо делать выводы, пока не поздно. Мы уже перешли красные линии, но пока не загнаны в угол. Надо возвращаться, садиться за один стол и определяться, что будем делать. И начинать с экономики надо, чтобы люди почувствовали, что в этом есть толк и смысл», – отметил он.



Лукашенко говорит, что Грузия «уже далеко отошла» от других постсоветских стран: здесь молодежь на английском языке разговаривает чаще, чем на русском. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину, а убедился в этом, когда несколько лет назад прогулялся по улицам Тбилиси вместе с тогдашним президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



«Он пригласил кого-то – они со мной общались не на русском языке, они говорили на английском, я с ними через переводчика общался. Катастрофа! Дальше будет хуже», – говорит Лукашенко.

Он заметил, что Грузия и другие постсоветские страны, отдаляясь друг от друга, теряют традиционные рынки. Лукашенко также напомнил, что еще во время участия Грузии и Украины в СНГ он просил Михаила Саакашвили и Петра Порошенко не выходить из этого объединения, но те не прислушались.

«Выйти просто, а вот назад гораздо сложнее. По разным причинам, в том числе и морального порядка. Один меня не послушал, и второй не послушал», – сказал он.

Александр Лукашенко считает, что постсоветские государства на Западе никто не ждет:



«Слушайте, там не ждут! И не потому, что там вредный Запад, они агрессоры и прочие. Все от жизни людей, от экономики. У них своя экономика, у них свой рынок, они производят выше головы, им надо сбывать это, им нужны рынки. И мы им нужны прежде всего как рынок сбыта. Ну, и как говорят еще наши журналисты, как дешевая рабочая сила. Ну кто в Польше сейчас будет собирать клубнику? Девушки из Украины. А я не хочу, чтобы белорусы туда поехали. Я лучше сам буду высевать здесь клубнику, и пусть они здесь топчутся», – сказал Лукашенко.

Он уверен, что основой для объединения государств на постсоветском пространстве может стать экономика.