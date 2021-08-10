«Гума» вдохновения

Железнодорожная платформа «Гума» – это памятник историко-культурного наследия Абхазии. На протяжении почти 30 лет эта станция в Сухуме пустовала, лишь иногда оживая благодаря коротким проектам. И, наконец, меньше месяца назад «Гума» снова открылась в виде проекта культурно-делового пространства, где проходят выставки местных художников, кинопоказы, лекции и тематические вечера. Открыли станцию «Гума» в 1940 году. Тогда она была важной железнодорожной остановкой в Сухуме, позволяющей легко оказаться в самом центре города, и называлась «Ботанический сад» в честь парка с редкими растениями, расположенного рядом. В 1941 году станцию переименовали в «Бараташвили», потому что именно так назывался проспект (ныне это проспект Леона), на который она выходила. Легко узнаваемое сегодня здание станции в стиле сталинского ампира было возведено несколько лет спустя, в 1949 году, по проекту двух архитекторов – Пачепцевой и Векиловой.

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов эксплуатация станции прекратилась. С тех пор, практически тридцать лет, она оставалась заброшенной, лишь изредка оживая благодаря редким и коротким проектам. Например, в августе 2015-го здесь состоялся модный показ местного дизайнера RUSIKO, а в октябре 2016 года работал «Институт Визионавтов», часть проекта архитектурного воркшопа распавшейся культурной площадки «Склад». Это была попытка помечтать, как могла бы выглядеть «Гума», не будь она заброшенной. Тогда же здесь была проведена сельскохозяйственная ярмарка, на которой абхазские фермеры и крестьяне представили результаты своего труда.

Но до, после и в перерывах между этим событиями здание пустовало, обрастало сорняками и захламлялось мусором. Местные жители сетовали, что это место с одним из самых красивых видов на город должно быть живым и приносить радость. Так, у трех подруг (Щариды Тужба, Хиблы Возба и третей девушки, которая пожелала остаться неизвестной) родилась идея создать на «Гуме» культурно-деловую площадку, которая вернет жизнь станции. Договорившись об аренде платформы с Абхазской железной дорогой, они приступили к реставрации и возведению мобильных конструкций.

Щарида Тужба рассказала, что их вдохновили европейские проекты подобного типа: «Целью проекта было сделать место для досуга молодежи, где можно не только отдыхать, но и духовно просвещаться, где можно посмотреть хорошее кино, где можно посетить бесплатно выставку и мастер-классы, послушать интересные беседы. Эта локация выбрана потому, что нам всем было очень больно на нее смотреть. Это центр города, это великолепное архитектурное строение в стиле сталинского ампира, и поэтому все силы были направлены на то, чтобы сделать это место вновь привлекательным и возродить работающую до войны станцию. Идея родилась давно. Ей года четыре. Нас всегда привлекали и вдохновляли европейские примеры, когда на заброшенных железнодорожных станциях открываются роскошные рестораны, культурные объекты, выставочные центры и многое другое. Хотели сделать что-то подобное. Потом все идеи, которые приходили нам в голову, сумела объединить один из лучших архитекторов нашего города, современная и молодая Мадина Чкотуа. Мы надеемся на то, что каждый сможет найти здесь частичку себя, вдохновение и много полезного».

Из этого вытекают два важных для города и его жителей пункта. Во-первых, «Гума» будет работать круглый год, балуя посетителей разными мероприятиями. За тот месяц, что платформа работает, здесь прошло уже много всего. Например, показ короткометражных фильмов, снятых молодыми режиссерами по новеллам абхазского писателя Михаила Лакрба; день индийского кино и танца; беседа о самых известных дамах Сухума начала прошлого столетия. Во-вторых, проект культурно-деловой платформы «Гума» – это еще и реставрация железнодорожной станции. Здание почистили, окна и двери установили, фасад и перила побелили. По словам организаторов проекта, на этом реставрация не закончится и в будущем они продолжат выделять финансирование на восстановление «Гумы».