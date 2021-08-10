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Племянник Путина снялся с выборов по совету «самого уважаемого человека»
Двоюродный племянник президента России предприниматель Роман Путин, планировавший выдвигаться в Госдуму по одномандатному округу Санкт-Петербурга, отказался от участия в выборах.
По словам родственника президента, он принял решение снять свою кандидатуру «после встречи с самым уважаемым человеком» и по его «рекомендации». Роман Путин не уточнил, что это за человек, добавив лишь, что продолжит заниматься «общественно-политической деятельностью».
- Роман Путин – бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров четырех банков, у каждого из которых были отозваны лицензии. В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через один из этих банков – Русский земельный банк – 350 миллиардов рублей.
- В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение – месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.
- Позже Роман Путин создал партию «Народ против коррупции». Осенью прошлого года Верховный суд России ликвидировал ее, поскольку она не смогла обеспечить участие в выборах как минимум в 10% регионов. В декабре прошлого года племянник Путина учредил новую политическую партию – «Россия без коррупции» и был избран ее председателем.
- В 2014 году родственник президента основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. Кроме того, он возглавляет компанию «Звезда Ойл», которая производит нефтепродукты, является владельцем компаний по оптовой торговле топливом «Арбат Нефтегаз», а также возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.
Другие новости дня
СГБ Грузии заявило о начале следствия в целях превенции разглашения гостайны
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала следствие по факту разглашения гостайны. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 10 августа.
«Как известно, в последнее время участились факты публичного раскрытия информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц Службы государственной безопасности, что является очевидным нарушением Закона о государственной тайне.
Служба госбезопасности на основании полученной оперативной информации начала расследование. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к возможным преступным действиям, правового реагирования и превенции дальнейшего разглашения сведений, представляющих государственную тайну», - сказано в заявлении.
Следствие ведется по части второй статьи 320 УК Грузии. Дело ведет Генинспекция СГБ. В ведомстве не уточняют, о каких именно фактах публичного раскрытия информации идет речь.
На прошлой неделе с громкими обвинениями в адрес СГБ выступил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия. В частности, медиаменеджер утверждает, что ведомство прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии «Грузинская мечта», бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни.
В эфире программы «Мтавари акцентеби» от 1 августа Гварамия зачитал документ, который, по его словам, является рапортом сотрудников СГБ, осуществлявших тайную слежку, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Службе госбезопасности назвали эти материалы «дезинформацией», которая служит их «преднамеренной дискредитации, введению в заблуждение общественности и разжиганию недоверия к государственным институтам».
На Камчатке депутат признался в непреднамеренном убийстве
Депутат Заксобрания Камчатки от партии "Единая Россия", предприниматель Игорь Редькин признался в непреднамеренном убийстве местного жителя. Издание ИА "Кам 24" опубликовало его сообщение.
Инцидент произошёл 2 августа. По словам Редькина он узнал, что на свалке около поселка Озерновский бродит медведь. Депутат решил отогнать его, чтобы не пострадали местные жители. "Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд", – написал Редькин.
Он отметил, что долгое время был депутатом от "Единой России", но теперь решил приостановить свое членство в партии.
По данным издания, 2 августа на свалке поселка Озерновский был убит 30-летний Андрей Толстопятов. Из его тела извлекли пулю, выпущенную из карабина, принадлежащего Редькину. Депутата задержали.
- Игорь Редькин за последние три года отчитался о доходе более чем в 1,5 миллиарда рублей. Он совладелец ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий.
Патриархия Грузии опровергла информацию о планах Илии II привиться от COVID
Патриархия опровергает информацию о планируемой вакцинации от коронавируса предстоятеля Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии Второго.
«Информация о вакцинации патриарха 13 августа не соответствует действительности», – написал на своей странице в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сообщения о том, что 88-летний Католикос-Патриарх всея Грузии 13 августа намерен сделать прививку Pfizer появились ранее в социальных сетях. При этом в последнее время многие пользователи из Грузии обращались напрямую к Патриархии, призывая благословить паству на вакцинацию.
В ГПЦ озвучили свою позицию касательно вакцинации от коронавируса весной текущего года. Тогда в Патриархии заявили, что не будут пропагандировать прививки, поскольку этот процесс является добровольным и каждый должен сам сделать свой выбор.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 664 997. Это более 17,8% от всего населения Грузии. Полностью вакцинированы 204 234 гражданина (5,3% населения).
Более 500 овец пали в Самцхе-Джавахети от удара молнии. ВИДЕО
530 овец пали накануне вечером на горе Абули в грузинском регионе Самцхе-Джавахети от удара молнии. Об этом пишет местное издание Jnews.
Часть павшего скота принадлежит местному фермеру из села Тамбовка Ниноцминдского муниципалитета, а часть – фермерам из Кахети.
Фермер Николай Леванов, потерявший 160 голов скота, уже обратился к местным властям с просьбой о помощи. В мэрии создана комиссия, которая оценит размер ущерба. Как пишет Jnews, одна овца сегодня стоит около 350 лари (100 долларов).
В КНР устроившее долгую прогулку стадо слонов возвращается домой
На юге Китая свыше 150 тысяч жителей были эвакуированы из населённых пунктов, расположенных на маршруте миграции стада слонов в провинции Юньнань.
За передвижениями стада, состоящего из 15 особей, следят свыше 25 тысяч полицейских. Ведётся мониторинг с использованием дронов.
Почти полтора года назад группа азиатских слонов, охраняемых государством, покинула расположенный в регионе природный заповедник. С тех пор животные прошли путь в 500 километров, и в мировых СМИ периодически можно было встретить заголовки с новостями о них.
Стадо проходит через сельхозугодья, крупные и небольшие города. В миллионы долларов оценивают ущерб, который слоны нанесли урожаю и строениям, поврежденным ими, пишет "Би-би-си".
Как только животные подходят к очередному населённому пункту, жителей эвакуируют, так как многие из них пытаются защитить свои дома и посадки, и это приводит к опасным ситуациям.
К июню слоны подошли к административному центру провинции – городу Куньмин. Изначально усилия развернуть их и направить обратно в заповедник Мэнъянцзы не давали результатов, но сейчас стадо находится уже на пути домой.
Эксперты говорят, что до сих пор точно не ясно, почему слоны покинули привычное для них место обитания и отправились в долгий поход. Некоторые считают, что изначально мог сбиться с пути неопытный лидер. Другие не исключают, что животным просто надоело жить там, где они жили.
Оппозиция призвала жителей Абхазии готовиться к акциям протеста в октябре
Руководитель организации ветеранов «Аруаа» Тимур Гулия призвал жителей Абхазии готовиться к акциям протеста к концу октября текущего года. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.
В «Аруаа» считают, что абхазские власти не справляются с решением многих проблем, а при помощи акций они заставят правительство считаться с мнением народа.
«К энергетическому кризису добавился ещё и топливный. Такого резкого повышения цен не было никогда», – сказал Тимур Гулия.
При этом в «Аруаа» говорят, что оппозиция не готовится к беспорядкам или к захвату Администрации президента самопровозглашенной республики.
Въезд в Россию разрешили иностранцам, находящимся в Абхазии
Въезд на территорию России разрешили иностранцам, находящимся на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Соответствующее распоряжение опубликовано на российском портале правовой информации.
В документе отмечается, что эти граждане должны быть включены министерством экономического развития России (МЭР) в список, подготовленный на основании сведений абхазского МИДа и направленный в МЭР с использованием единого портала государственных муниципальных услуг. Еще одним условием въезда в РФ иностранцев является предъявление ими отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия, пишет «Интерфакс».
Ранее не раз сообщалось, что трудовые мигранты из стран Центральной Азии и члены их семей не могли покинуть Абхазию из-за закрытия границ в связи с пандемией.
Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия офиса Тайваня
Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина и намерен также вернуть главу своей дипмиссии в Вильнюсе, тем самым демонстрируя недовольство открытием в литовской столице официального представительства Тайваня.
Власти Китая выражают протест всякий раз, когда Тайвань упоминается как отдельная страна. Для Пекина это наиболее чувствительный территориальный вопрос в контексте принципа "одного Китая", отмечает агентство Reuters.
Тайвань управляется собственной демократической администрацией с 1949, когда на остров бежали остатки сил, потерпевших поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. КНР считает остров одной из своих провинций.
То, что Литва позволяет открыться офису с использованием названия Тайвань, было сделано вопреки неоднократным заявлениям Китая о возможных последствиях и серьёзно подрывает суверенитет КНР, говорится в заявлении китайского министерства иностранных дел. Решение Вильнюса в Пекине назвали ошибочным, призвав литовскую сторону немедленно исправить ситуацию, приняв меры во избежание ущерба для отношений.
Об открытии офиса в Вильнюсе Тайвань объявил в прошлом месяце. При этом название острова его власти используют впервые для своего представительства в Европе. Обычно употребляется Тайбэй – то есть название столицы Тайваня.
Литва ранее в этом году заявила о планах открыть свой офис в Тайване, а также предоставила этой территории 20 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
МИД Литвы во вторник выразил сожаление в связи с решением Пекина отозвать посла из Вильнюса. "Уважая принцип "одного Китая", Литва намерена развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, как большинство других государств ЕС и мира", - говорится в заявлении литовского МИД.
Формальные дипломатические связи с Тайванем сейчас имеют только 15 стран, но многие другие де-факто имеют там свои посольства, которые зачастую называются торговыми офисами. Это касается, в том числе стран Европейского Союза.
Грузию в июле посетили 230 902 международных визитера
По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июле текущего года страну посетили 230 902 международных визитёра.
По сравнению с июлем 2020 года число визитов увеличилось на 403,7%, по сравнению с июлем 2019 года уменьшилось на 73.8%.
По числу международных визитёров в июле лидирует Турция – Грузию из этой страны посетили 35 045 человек. Рост по сравнению с июлем 2020 года составил 91,3%, спад по сравнению с июлем 2019 года –77.6%.
Россия с годовым ростом в 498% вышла на второе место по числу визитёров в Грузию (25 059), Украина – на третье (24 485 визитов).
В десятку стран входят Армения (19 707), Израиль (17 554), Саудовская Аравия (12 894), Казахстан (9546), Беларусь (9422), Азербайджан (8397) и Индия (6897).
Отметим, что ряд стран внес Грузию в «красный список» из-за высоких темпов распространения коронавируса. Жителям Израиля, к примеру, запретили посещать Грузию без разрешения комиссии по исключениям.
Власти Греции извинились за просчёты в ликвидации лесных пожаров
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед согражданами за ход ликвидации крупных лесных пожаров в разных частях страны.
"Возможно, что мы делаем всё, то в человеческих силах, но во многих случаях этого недостаточно", - сказал Мицотакис на фоне растущего общественного недовольства действиями правительства. Критики властей заявляют о промедлениях и сбоях в работе экстренных служб, в частности, они указывают на недостаточное количество самолётов для тушения огня с воздуха.
Премьер Мицотакис заверяет, что каждый просчёт будет учтён и изучен. Но глава правительства настаивает, что пожарные сейчас "ведут борьбу с чрезвычайными природными силами", которые часто превышают их возможности.
В операции задействованы сотни пожарных, пытающихся справиться с возгораниями, которые вынудили покинуть свои дома тысячи жителей. Эвакуация затронула также туристов. Огнём уничтожено множество разных строений.
Этим летом Греция переживает сильнейшую жару за десятилетия. С конца июля зафиксировано свыше 580 очагов природных пожаров. Крупнейшие из них действуют на острове Эвбея, где выжжены дотла десятки жилых домов и гектары леса. Сотни жителей обязали покинуть остров, но многие решили остаться, чтобы защитить хозяйства.
Глава администрации одного из поселений на Эвбее, общины Монокария, высказала опасение, что район уже никогда не сможет восстановиться. "Это холокост. Всем деревням, целой территории пришёл конец", - заявила Клелия Димитраки.
Крупные пожары зафиксированы также в окрестностях Афин и на полуострове Пелопоннес.
На данный момент известно о троих погибших в результате лесных пожаров в Греции.
Глава правительства Мицотакис пообещал выделить сотни миллионов евро на поддержку жителей, которые лишились собственности. Пожары он называет следствием "климатического кризиса".
9-го августа группа экспертов ООН опубликовала обширный доклад по изменению климата. В нём экстремальные температуры объясняются деятельностью человека и подчёркивается, что ситуация может ухудшаться.
В связи со стихийным бедствием Евросоюз заявил, что организована одна из крупнейших в Европе операций по ликвидации огня, чтобы помочь Греции и другим странам справиться с пожарами.
Экс-премьер Северной Осетии задержан по делу о растрате
Сотрудники ФСБ и Главного следственного управления СКР задержали бывшего премьера Северной Осетии Сергея Такоева, сообщает пресс-служба Следкома РФ. Операция была проведена в рамках расследования уголовного дела о растрате денежных средств из бюджета республики в особо крупном размере.
Вместе с Такоевым после обысков были задержаны бывший министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева. По предварительной информации, Такоев подозревается в растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. Максимальное наказание по этой статье может достигать десяти лет лишения свободы.
Ранее Такоев уже оказывался под следствием. Ему вменяли растрату средств на местный ФК "Алания" за счет ликвидации полка по охране административной границы с Ингушетией.
Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с мая 2012-го по июнь 2015-го года.
- В конце июля этого года бывший глава Министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев приговорен к трем годам условно по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он распорядился выплатить из бюджета 406 миллионов рублей за невыполненные по госконтракту работы.
Грузия выдала России главного сутенера Иркутска по кличке Кос
Грузия выдала России лидера преступного сообщества, специализировавшегося на организации занятия проституцией на территории Иркутской области и находившегося в международном розыске. Об этом изданию Lenta.ru сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.
Речь идет о 34-летнем Алексее Ленивцеве по кличке Кос – главном сутенере Иркутска. Его депортировали на основании соответствующего решения суда Грузии.
По данным СКР, в 2015 году обвиняемый создал преступное сообщество, в состав которого вовлек знакомых, друзей и родственников, большинство из которых ранее уже были судимы. Группировка контролировала сеть фирм по оказанию интимных услуг, в которой работали в том числе несовершеннолетние девушки. В 2019 году правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества. Её лидер скрылся.
В январе текущего года в МВД Грузии заявили, что задержали в Батуми гражданина России, разыскиваемого «по красному циркуляру» Интерпола. В ведомстве тогда сообщили, что мужчина обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений: организация преступной организации и руководство ею; торговля людьми; вымогательство; вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией; непристойное действие, совершенное организованной группой в отношении несовершеннолетнего и причинение его здоровью вреда. Ленивцев проживал Грузии с января 2020 года.
В Лондоне после сбоя вновь открыто движение по Тауэрскому мосту
Мост застыл в открытом положении при проходе судна
В Лондоне возобновилось автомобильное движение по Тауэрскому мосту после почти 12 часов простоя, связанного, как заявили в городской полиции, с техническим сбоем.
В понедельник днём мост застыл в открытом положении при проходе высокого судна.
В результате инцидента в разных частях британской столицы возникли заторы. Водителям и пешеходам рекомендовали выбирать другие маршруты. Пока шли ремонтные работы, были закрыты и дороги, прилегающие к мосту.
В администрации исторического центра Лондона сообщили о начавшейся проверке ситуации.
Тауэрский мост – одна из визитных карточек Лондона. Он был открыт в 1894 году после 8 лет строительства. В наши дни конструкция разводится примерно 850 раз в год, отмечает "Би-би-си".
За последний год это уже второй случай, когда мост внепланово остался в открытом положении. В прошлом августе специалистам, чтобы решить проблему, потребовалось более часа.
В Грузии выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19
В Грузии за сутки выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса – 5697. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний. Ранее рекорд составлял 5450 случаев (5 декабря прошлого года).
За сутки скончались 54 пациента. Это также максимальный показатель за все время пандемии (19 декабря прошлого года – 53). Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6182 человек.
Выздоровели еще 2713 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 455 846, выздоровевших – 406 475.
За сутки вакцинированы от коронавируса 23 744 человека, всего в Грузии применили 664 997 вакцин.
СМИ: в Абхазии задержали предполагаемого убийцу «Япончика»
В Абхазии задержали Астамура Бутба, обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как «Япончик».
Как пишет РЕН ТВ, Бутба задержан по делу о разбойном нападении на дополнительный офис «Амра-Банка» в марте текущего года.
В январе текущего года в Следственном комитете России сообщили, что установлены лица, являющиеся исполнителями убийства «Япончика».
«Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия», – говорилось в заявлении.
В абхазской прокуратуре тогда заявили, что «задержание и выдача граждан Абхазии иностранному государству запрещена Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством».
В апреле текущего года Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца Абхазии Каху Газзаева. Он был признан соучастником убийства «Япончика».
- Уголовное дело по факту покушения на Вячеслава Иванькова было возбуждено 28 июля 2009 года. В тот день при выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Япончик получил сквозное ранение брюшной полости из СВД. Киллер стрелял в него из «Газели», припаркованной в 40 м от ресторана. «Законника» отвезли в расположенную неподалеку Боткинскую больницу, в реанимационном отделении которой он провел около месяца. После этого Япончик перенес несколько операций, но справиться с последствиями ранения не сумел, несмотря на все усилия врачей. Он умер в начале октября того же года. Уголовное дело не раз приостанавливалось и возобновлялось. Одной из приоритетных версий сразу же стал конфликт господина Иванькова с грузинскими лидерами криминального мира.
- Ограбление сухумского офиса «Амра банка» произошло 10 марта текущего года, когда четверо вооруженных лиц в масках совершили разбойное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. По информации МВД, с целью сокрытия преступления злоумышленники сожги автомашину на улице Армейской.
За два дня от коронавируса в Абхазии скончались 4 пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 522 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 120 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 163 пациента. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 4 пациента: мужчины - 62, 69 и 71 года, а также женщина 68 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 43, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 094 человека. Зарегистрировано 330 летальных случаев. Выздоровели 18 265 человек.
Georgian Airways открывает рейсы из Тбилиси в Минск
Авиакомпания Georgian Airways c 11 августа открывает прямые рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Минск. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии.
Georgian Airways уже получил разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси. Рейсы в столицу Беларуси будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.
С 1 марта упрощены процедуры въезда в Грузию из Беларуси воздушным путем. Чтобы попасть в Грузию, гражданам Беларуси достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. На 3-й день пребывания в Грузии данные лица обязаны пройти ПЦР-обследование за свой счет.
Грузия будет развивать экономическую дипломатию
С целью привлечения иностранных инвестиций и капитала Грузия намерена развивать экономическую дипломатию. Об этом заявил министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани, представляя сегодня, 9 августа, 10-летний план действий своего ведомства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В течение 10 лет мы должны достичь высоких инвестиционных возможностей и привлечь иностранный капитал. Это связано с конкретными целями, которые нам надо осуществить», - сказал Залкалиани.
Среди приоритетов он назвал диверсификацию поставок углеводородов из бассейна Каспийского моря в Европу при помощи нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Супса и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум. «Мы должны полностью загрузить эти проекты, чтобы показать роль и функцию страны в регионе», - сказал Залкалиани.
Кроме того, по словам министра, Грузия будет активна в вопросе Южного газотранспортного коридора, при включении Южного Кавказа в Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (ТАР) газопроводы.
Еще один вопрос, заняться которым желает внешнеполитическое ведомство, связан с развитием альтернативных источников энергии и привлечением в данную сферу иностранных инвестиций.
Задачей МИД будет популяризация Грузии, как транспортного хаба, а также страны-участницы проектов по прокладки линии электропередач и оптоволоконного кабеля через Черное море в Румынию; поиск новых рынков сбыта грузинских товаров, привлечение инвесторов, расширение авиасообщения и популяризация грузинских стартапов на мировом рынке.
Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года была запланирована правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить свои долгосрочные стратегии. После, в сентябре, начнутся консультации, и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования. В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.
9 пациентов погибли в больнице Владикавказа из-за срыва подачи кислорода
В клинической больнице Владикавказа девять пациентов с коронавирусной инфекцией погибли из-за срыва подачи кислорода. По данным местных властей, трагедия произошла в результате прорыва трубы под землей.
На момент аварии к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены тринадцать пациентов. Всего в больнице находились 308 человек с подтвержденным коронавирусом.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.
В октябре прошлого года СМИ сообщили о том, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких в один день умерли 18 больных коронавирусом. Власти города сначала опровергли эти сообщения, но врач госпиталя Артур Топоров, который был в тот день на дежурстве, подтвердил журналистам, что подача кислорода для тяжелобольных прерывалась на 40 минут.
Официальная проверка установила, что 11 октября примерно в одно время в больнице умерли пять пациентов, еще тринадцать – в течение всего дня, но не подтвердила факта отсутствия кислорода в аппаратах ИВЛ. Администрация Ростова-на-Дону объявила, что пациенты скончались в связи с возрастом и тяжестью болезни.
В ноябре врач ростовской больницы Артур Топоров уволился из медучреждения. Официально он ушел с работы по собственному желанию, однако, комментируя увольнение для агентства «Интерфакс», сказал: «Я думаю, что так или иначе, все все понимают». Вслед за Топоровым из больницы №20 ушли еще пятеро врачей.
Российский МИД запретил ряду британских граждан въезжать в страну
Москва в ответ на персональные санкции Лондона в отношении российских граждан закрывает въезд в страну ряду британских представителей, «плотно вовлеченных в антироссийскую деятельность», сообщает МИД РФ.
В декабре 2020 и апреле 2021 года правительство Великобритании ввело санкции против 14 россиян, которые также входят в список Магнитского. Им запретили приезжать в страну и заморозили их активы на территории Великобритании. Это была инициатива Лондона в рамках «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».
По мнению британского МИДа, в России «в 2007 году организованная преступная группировка была причастна к серьезной коррупции, незаконно присвоив российскую государственную собственность на сумму, эквивалентную $230 млн, с помощью сложной схемы, включающей сфальсифицированные налоговые льготы».
Санкции Великобритании также были направлены на борьбу с нарушением прав человека в Чеченской республике.
Москва считает эти предлоги “надуманными и абсурдными”: «Легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя», - отмечает заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.
Лахонин призывает руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношениях между странами и подчеркивает, что любые недружественные шаги «не останутся без адекватного пропорционального ответа».
Британский МИД эти меры еще не прокомментировал.
Президент США Байден выступил в поддержку белорусской оппозиции
Президент США Джо Байден 9 августа выступил с заявлением по поводу годовщины белорусских президентских выборов. Он также объявил о решении принять новые санкции против режима Александра Лукашенко. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
В этот день, год назад, граждане Беларуси попытались сделать так, чтобы их голоса были услышаны и их будущее определилось в результате демократических выборов, говорится в заявлении.
Президент США считает, что вместо уважения однозначно высказанной воли белорусского народа, режим Лукашенко пошел на избирательный подлог, за которым последовала жесткая кампания репрессий.
От задержаний тысяч мирных протестующих до заключения за решетку более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов, ставших политзаключенными - до принудительной посадки пассажирского самолета, выполнявшего международный рейс, действия режима Лукашенко направлены на удержание власти любой ценой, отмечается в документе.
США продолжат вместе с союзниками и партнерами защищать права человека и свободу слова. Байден объявил о подписании распоряжения о новых санкциях против ряда белорусских физических и юридических лиц - за их роль в притеснении демократии и прав человека в Беларуси.
Президент отметил в своем заявлении, что, встречаясь на днях с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, заверил ее, что США - на стороне народа Беларуси, «отважно борющегося за осуществление своих демократических чаяний».
Министерство финансов США объявило, что санкционные ограничения затронут направлены против 23 физических лиц и 21 юридических лиц. Среди компаний, против которых вводятся санкции - один из крупнейших производителей удобрений в мире «Беларуськалий», компании «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и ряд строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.
Движение по Транскаму запрещено для всех видов транспорта из-за схода селя
Движение по Транскавказской магистрали запрещено для всех видов транспорта из-за схода селя, сообщает МЧС Северной Осетии.
«С 19.20 запрещается движение по Транскавказской магистрали из-за схода селя на 69 километре», - подтвердили информагентству «Рес» в дежурной части югоосетинского спасательного ведомства.
Транскам - единственная дорога, которая связывает Россию и самопровозглашенную республику Южная Осетия, основная часть которой проходит по высокогорью.
Для путешественников из ряда стран упростили правила въезда в Грузию
Власти Грузии расширили список стран, гражданам которых для въезда на территорию государства достаточно пройти тест на коронавирус. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте законодательного вестника.
Правила въезда упростили для путешественников из Иордании, Ливана и Ирака. Теперь граждане и резиденты этих стран смогут въехать в Грузию, имея на руках только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до поездки, – у них не потребуют предоставить паспорт вакцинации или отбыть карантин. На третий день пребывания в Грузии им придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет.
До сих пор подобные правила распространялись на следующие страны: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония и Босния и Герцеговина.
Также приехать в Грузию могут практически все вакцинированные против COVID-19 иностранцы. Единственное исключение – лица, побывавшие в Индии за последние две недели. Все иностранные визитеры при въезде в Грузию должны иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае необходимости, покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции.
ООН: Человечество ожидают катастрофические изменения климата
Деятельность человека меняет климат беспрецедентным, а иногда и необратимым образом, – говорится в отчете, подготовленном Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК).
Согласно докладу, за последние сорок лет средняя температура на Земле росла значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период предыдущие 2000 лет. В 2011-2020 годах она превышала средние температурные показатели 1850-1900 годов примерно на 1,1 градуса Цельсия. А последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года.
Авторы считают, что в ближайшие десятилетия во всех регионах мира изменение климата станет еще более заметным. При повышении среднемировой температуры на 1,5° C увеличится количество фаз экстремальной жары, теплые времена года станут длиннее, а холодные - короче. Не исключено, что Арктика уже до 2050 года будет практически полностью освобождаться ото льда как минимум один раз в год в сентябре.
С большой долей вероятности (90%) основной движущей силой глобального таяния ледников с 1990-х годов ученые называют человеческое влияние. Оно уже стало причиной и других экстремальных погодных явлений в разных регионах мира: будь то тепловые волны, которые люди недавно наблюдали в Греции и в западной части Северной Америки, или наводнения, подобные тем, что произошли в Германии и Китае, добавляют авторы доклада.
В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату. Его цель – сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия и удержать потепления в пределах 1,5 градусов. Но ученые считают, что «битва за полтора градуса» почти проиграна, даже при самых значительных сокращениях выбросов.
Этот доклад - «красный код для человечества», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Отчет должен прозвучать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива прежде, чем они уничтожат нашу планету», - добавил он.
Катастрофы, по мнению членов МГЭИК, можно избежать, если мир примет меры прямо сейчас. По крайней мере возможно не допустить еще большего роста температуры. Используя, например, прогрессирующие выбросы парникового метана из вечной мерзлоты с одновременным снижением поглощающей способности биосферы.
- МГЭИК представила свою оценку впервые более чем за 8 лет - она оказалась намного хуже, чем можно было ожидать. Над докладом работали более двух сотен ученых, которые обобщили результаты тысяч исследований.
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