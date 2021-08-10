Племянник Путина снялся с выборов по совету «самого уважаемого человека»

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала следствие по факту разглашения гостайны. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 10 августа.

«Как известно, в последнее время участились факты публичного раскрытия информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц Службы государственной безопасности, что является очевидным нарушением Закона о государственной тайне.

Служба госбезопасности на основании полученной оперативной информации начала расследование. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к возможным преступным действиям, правового реагирования и превенции дальнейшего разглашения сведений, представляющих государственную тайну», - сказано в заявлении.

Следствие ведется по части второй статьи 320 УК Грузии. Дело ведет Генинспекция СГБ. В ведомстве не уточняют, о каких именно фактах публичного раскрытия информации идет речь.

На прошлой неделе с громкими обвинениями в адрес СГБ выступил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия. В частности, медиаменеджер утверждает, что ведомство прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии «Грузинская мечта», бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни.

В эфире программы «Мтавари акцентеби» от 1 августа Гварамия зачитал документ, который, по его словам, является рапортом сотрудников СГБ, осуществлявших тайную слежку, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В Службе госбезопасности назвали эти материалы «дезинформацией», которая служит их «преднамеренной дискредитации, введению в заблуждение общественности и разжиганию недоверия к государственным институтам».