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The Washington Post рассказала о готовности Пентагона к падению Кабула
Американские военные пересмотрели недавний прогноз о возможном поражении правительственных войск в Афганистане после вывода западных войск. Теперь Пентагон допускает, что столица страны Кабул может быть захвачена талибами в течение 90 дней. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The Washington Post.
В течение нескольких последних дней талибы захватили семь из 34 столиц афганских провинций. Это сильно отличается от предыдущих лет войны в Афганистане, когда радикалам удавалось держать под контролем только слабонаселённые районы. Ещё в конце июня военная разведка США допускала окончательную победу Талибана* в срок от полугода до года, передавала The Washington Post. Один из источников газеты отметил, что ситуация в Афганистане "движется в неправильном направлении".
Вывод американских войск из Афганистана начался при предыдущем президенте США Дональде Трампе, действующий президент Байден установил крайним сроком для завершения операции 11 сентября. На фоне сокращения американского контингента Талибан ускорил наступление на позиции правительственных войск.
Во вторник, общаясь с журналистами в Белом доме, Байден заявил, что не сожалеет о своём решении. "За 20 лет там мы потратили больше триллиона долларов, — отметил президент. — Мы обучили и экипировали больше 300 тысяч афганских военных. Афганским лидерам стоит объединиться и бороться за себя и свою страну".
Президент Афганистана Ашраф Гани обратился за помощью к региональным военизированным группировкам, с которыми конфликтовал в течение многих лет. Он призвал мирных жителей защитить демократию, — передаёт Голос Америки.
Как сообщает Афганская служба Радио Свобода, 10 августа в Катаре начались мирные переговоры с участием афганского правительства и талибов. На них представитель правительства заявил, что недавние атаки "Талибана" на города вызывают недоверие между сторонами переговоров, а представители движения до сих пор не представили своё видение общего политического будущего в стране.
* — Движение "Талибан" в России внесено в список террористических организаций и запрещено. Российское законодательство обязывает СМИ сообщать об этом читателям.
Другие новости дня
Georgian Airways начала выполнять рейсы из Тбилиси в Минск
Авиакомпания Georgian Airways начала выполнять прямые регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Минск.
«Уважаемые пассажиры, мы рады сообщить, что сегодня был выполнен наш первый рейс Тбилиси–Минск–Тбилиси. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям», – заявили в авиакомпании.
Отметим, что белорусская авиакомпания «Белавиа» уже выполняет прямые рейсы из Минска в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Число авиарейсов значительно возросло на фоне закрытия странами ЕС неба для белорусских авиакомпаний после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair.
В планшете российского наёмника в Ливии найдены детали операций ЧВК «Вагнер»
В планшете, предположительно принадлежавшем российскому наёмнику в Ливии, найдены детали операций ЧВК "Вагнер" в нескольких странах мира. Среди документов — карта минных полей предместья Триполи, позывные участников боёв в Ливии, расположение позиций противоборствующих сил. Документы изучил британский телеканал Би-би-си.
Один из источников канала передал в распоряжение редакции планшетный компьютер, найденный в зоне боёв на западе Ливии. В памяти планшета были обнаружены десятки файлов, доказывающих участие российских наёмников в боевых действиях в стране. Предположительно, планшет весной 2020 года был забыт российским наёмником армии одного из участников гражданской войны в республике — командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
По словам одного из бывших бойцов Вагнера, с которым удалось связаться Би-би-си, в Ливии постоянно находились до тысячи бойцов частной военной компании. Большая их часть могла быть выведена из зоны конфликта после подписания перемирия между участниками гражданской войны. Одним из условий мира был вывод иностранных бойцов, воевавших за основные стороны конфликта.
Би-би-си, удалось идентифицировать одного из бойцов, упомянутых в планшете. Им мог оказаться 36-летний российский гражданин Фёдор Метёлкин, предположительно, воевавший в составе группы Вагнера в Донбассе. Одна из пометок на карте из планшета указывает, что в зоне боёв в Ливии находилась база "Троя", так же называлось одно из подразделений российских сепаратистов в Донецкой области Украины. "Командировки" в другие зоны конфликтов после Донбасса — обычная практика для ЧВК Вагнера, отмечает Би-би-си.
Помимо планшета редакция Би-би-си получила 10-страничную заявку на получение вооружения и техники на русском языке, датированную 19 января 2020 года. Этот список передал журналистом источник в ливийской разведке, занимающийся изучением операций "Вагнера" в Ливии. Документ, предположительно, попал в руки ливийцами в ходе боев на юге Триполи.
В тексте, адресованном "генеральному директору" и "командиру бригады", запрашиваются средства связи, боеприпасы, и современные виды вооружения, производящиеся в России. В том числе — противотанковые ракетные комплексы, бесшумные автоматы “Вал”, бесшумные пистолеты и танк Т-72.
Кроме того, в распоряжении Би-би-си есть заявка на восполнение повреждённой техники "Вагнера" в Мозамбике. Там, согласно ряду сообщений, российские наёмники сражаются на стороне правительственных войск против повстанцев и боевиков запрещённого в России "Исламского государства". На этом документе стоит подпись самого Вагнера.
Документ обращается к российской компании "Евро Полис", занимавшейся разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии. Многочисленные журналистские расследования связывали её с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого частно называют владельцем ЧВК "Вагнер". Он же был единственным гражданским лицом, который присутствовал на встрече министра обороны Сергея Шойгу с Хафтаром в ноябре 2018 года.
В общении с Би-би-си бизнесмен вновь отверг свою связь с "Евро Полисом" и ЧВК. Российский МИД в комментарии каналу заявил, что тема уже неоднократно комментировалась ведомством и ему нечего добавить к предыдущим комментариям. Ранее МИД заявлял, что Москва "всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии".
Шойгу заявил, что ему «посчастливилось» работать с Караджичем и Младичем
Министр обороны России, один из лидеров списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Сергей Шойгу заявил, что ему в прошлом "посчастливилось" работать вместе с лидерами боснийских сербов, осуждёнными по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности - Радованом Караджичем и генералом Ратко Младичем.
Этих деятелей, а также бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, который умер в Гааге ещё до вынесения ему приговора, Шойгу упомянул на молодёжном форуме "Территория смыслов", рассуждая об угрозе "разложения общества", которая, по его мнению, актуальна и для России.
По мнению Шойгу, Милошевич, Караджич и Младич поняли, что бывшая Югославия "разлагается изнутри". "Всё это была целенаправленная работа, когда из одной страны получилось шесть государств" - сказал Шойгу, не сказав, кто именно вёл эту работу. По словам министра обороны, ему "посчастливилось и повезло работать, взаимодействовать" с привлечёнными к ответственности Гаагским трибуналом по бывшей Югославии бывшими сербскими лидерами.
В каком контексте Шойгу работал вместе с Караджичем, Младичем и Милошевичем, он не уточнил. В годы войны в Боснии Сергей Шойгу возглавлял российское МЧС.
Лидеры боснийских сербов были осуждены в Гааге по нескольким статьям обвинения, главное из них - это геноцид, которым суд признал убийство около 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Сейчас Караджич и Младич по приговору Гаагского трибунала отбывают пожизненные сроки.
Помимо Югославии, в качестве примеров "разложения общества" Шойгу привёл также Сирию, Египет, Тунис, Ливию. Во всех этих странах 10 лет назад произошли антиправительственные выступления, приведшие или к смене власти, или к гражданской войне. Официальная Москва нередко относит события в этих странах - как и в Сербии, Грузии и Украине - к так называемым "цветным революциям", которые оцениваются резко негативно. В поддержке таких революций и возможной подготовке их аналога в России Москва обвиняет Запад.
Байден организует в декабре онлайн-саммит мировых демократий
Президент США Джо Байден в декабре нынешнего года организует в формате он-лайн саммит мировых демократий. Об этом объявил в среду Белый дом. Согласно сообщению, спустя год, то есть в декабре 2022, пройдёт второй саммит за демократию, уже в очном формате.
Главными приоритетами декабрьского форума, как сказано в сообщении, будут защита демократии от угрозы авторитаризма, борьба с коррупцией и защита прав человека. Обсуждаться будут также вопросы экономики, борьба с пандемией и глобальным изменением климата. Спустя год лидеры демократических стран соберутся, чтобы оценить прогресс, который будет достигнут за это время.
Помимо глав государств и правительств будут приглашены лидеры гражданского общества, а также представители бизнеса и благотворительных организаций.
Проведение саммита демократических стран было одним из обещаний предвыборной кампании Байдена. Он обвинял своего предшественника Дональда Трампа в подрыве отношений США с их союзниками и потворстве авторитарным тенденциям. Сам Байден заявлял, что готов возглавить демократические страны мира в их противодействии авторитарным тенденциям, источником которых он называл в том числе Россию.
Лидеры каких именно стран будут приглашены на форум и по каким критериям будет определяться принадлежность тех или иных стран к демократическим - пока не известно.
СМИ: Турецкая компания Baykar готовит флот боевых дронов
Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar представил новые подробности о своем новейшем ударно-разведывательном беспилотнике морского базирования, пишет TRT со ссылкой на Defense News.
«Bayraktar TB3, все еще находящийся в разработке, будет более крупной и функциональной моделью из того же семейства, что и TB2», – сказал технический директор Baykar Сельчук Байрактар в ходе онлайн-презентации.
«Когда мы начинали этот проект, ни один БПЛА с неподвижным крылом не мог взлетать с кораблей класса LHD с короткой взлетно-посадочной полосой», – добавил он.
«Мы считаем, что Bayraktar TB3, который сможет находиться в воздухе в течение длительного времени и оснащен боеприпасами, восполнит пробел в этой области», – указал Байрактар.
Новый боевой дрон будет иметь взлетную массу 1450 кг и сможет летать 24 часа в сутки. Кроме того, Bayraktar TB3 сможет летать на больших высотах, а его крылья будут складываться на корабле. Планируется, что он впервые поднимется в небо в 2022 году. Новые дроны TB3 будут развернуты на борту первого турецкого многоцелевого универсального десантного корабля TCG Anadolu.
- Производимые компанией Baykar дроны Bayraktar TB2 сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном. По мнению военных экспертов, турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку, что подтолкнуло ряд стран, в том числе и США, к переосмыслению своей военной тактики.
Паралимпийская сборная Грузии отправилась в Японию
Спортсмены сборной Грузии отправились в Японию для участия в Паралимпийских играх. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Паралимпиада пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав грузинской команды вошли 14 спортсменов, выступающих в шести разных видах спорта. Перед началом Олимпиады они пройдут сборы в префектуре Токусима.
8 августа в японской столице завершились Летние Олимпийские игры-2020. Грузинские спортсмены завоевали две золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. Тем самым они заняли 33-е место в медальном зачете среди 206 стран.
Золотые медали грузинской сборной принесли дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе.
В Южной Осетии выявили 51 новый случай коронавируса
За сутки в Южной Осетии проведено 204 исследования на коронавирусную инфекцию, выявлен 51 новых случай заражения (днем ранее – 16). Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 4505 человек, выздоровел 3801. По словам Кочиевой, под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 704 человека, 20 сняты с учета медиков накануне.
Всего за время пандемии в Южной Осетии в ПЦР-лаборатории проведено 30 246 исследований на коронавирусную инфекцию. Местные власти не сообщают о точном количестве скончавшихся от COVID-19 граждан.
В Южной Осетии продолжается вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». С мая текущего года привились более 800 жителей, сообщил глава Минздрава Сослан Наниев.
Транскам вновь закрыт, работы по расчистке дороги продолжаются
Транскавказская автомагистраль, связывающая самопровозглашенную республику Южная Осетия с Россией, остаётся закрытой для передвижения транспорта в обоих направлениях. На 69-м километре Транскама в понедельник сошел сель.
«Работы по расчистке дорожного полотна на Транскаме продолжаются, делать прогнозов о том, когда откроют дорогу, мы пока не можем», – сказали в дежурной части МЧС.
Как пишет агентство «Рес», на Транскам, по оценкам специалистов, сошел сель объемом более 10 тысяч куб. м. – это рекордный объем за многие годы. Дорога закрыта до особого распоряжения.
Создатель вакцины: коллективный иммунитет невозможен
Штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета к COVID-19 у населения. Об этом заявил руководитель группы по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард во время выступления перед британским парламентом.
"Проблема состоит в том, что этот вирус – не корь. Если привить от кори 95 процентов населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм коронавируса "дельта" будет заражать и тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... и у нас нет ничего, что [полностью] остановило бы эту передачу", - цитирует ученого The Guardian. В этой связи, по словам Эндрю Полларда, достижение порога коллективного иммунитета становится "мифическим".
В то же время он отметил, что причин для паники в настоящий момент нет, поскольку существующие вакцины хотя и не всегда спасают от заражения, но способны предотвратить тяжёлое течение COVID-19 и летальные исходы.
Сейчас в Великобритании около 75 процентов взрослого населения получили обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Это позволило властям снять большинство ограничений. В Британии по-прежнему выявляется в среднем более 20 тысяч инфицированных коронавирусом ежедневно, однако число летальных исходов значительно упало по сравнению с зимой нынешнего года.
Разработанная Оксфордским университетом вместе с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca вакцина – один из четырёх препаратов от COVID-19, одобренных в ЕС. По данным разработчика, средня эффективность препарата против коронавируса составляет 70 процентов, а против штамма "дельта" — 60 процентов.
В середине июля в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера сообщили, что, по предварительным данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60 процентов. При этом директор учреждения Арег Тотолян заявил, что "это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом". Для победы над пандемией коллективный иммунитет должен вырасти до 90 процентов, считает учёный.
В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова допускала, что коллективный иммунитет может появиться в России к августу после вакцинации 60 процентов населения России.
С начала июня в России наблюдается рост числа заболевших COVID-19, в основном, в связи с распространением штамма "дельта". Власти ряда регионов объявили обязательную вакцинацию работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.
В ФРГ за шпионаж в пользу РФ арестован сотрудник посольства Британии
В городе Потсдам в Германии арестован гражданин Великобритании, работавший в британском посольстве в стране, по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии. Арест был произведён 10 августа, дома и на работе у арестованного Дэвида С. также проведены обыски.
Утверждается, что арестованный работал в британском посольстве в Берлине - не в качестве дипломата, а как сотрудник, нанятый на месте. Утверждается, что по меньшей мере с ноября прошлого года он сотрудничал с российской спецслужбой (какой именно - не сообщается) и, в частности, по крайней мере один раз передал ей документы, связанные с его работой, в обмен на вознаграждение.
Сообщается, что арест стал результатом совместного германо-британского расследования. Британская полиция подтвердила факт ареста гражданина страны. Она также сообщила, что ему 57 лет. Другие подробности пока не известны.
- В июне сообщалось об аресте в Германии по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России российского гражданина - сотрудника одного из университетов.
Facebook остановил кампанию из России против западных вакцин от COVID-19
Корпорация Facebook сообщила об удалении сотен учётных записей, связанных с кампанией дезинформации против западных вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Она была запущена из России, зарегистрированным в Великобритании агентством с российскими владельцами.
Целевой аудиторией кампании были пользователи из Индии, Южной Америки и, в меньшей степени, США. В ходе первого этапа, в ноябре и декабре 2020 года, аккаунты распространяли мемы и комментарии о том, что вакцина британо-шведской AstraZeneca, использующая аденовирус шимпанзе, превращает людей в обезьян. Аналогичный нарратив использовали в 2020 году российские госканалы.
В мае 2021 года сеть связанных друг с другом пользователей распространяли сомнения в безопасности вакцины американской корпорации Pfizer. В обоих случаях тексты и петиции с ложными утверждениями сначала создавались на популярных сайтах вроде Reddit или Change.org, а затем “отмывались” через социальные сети, на конечном этапе их должны были распространять популярные блогеры.
Кампания по дезинформации о вакцинах была организована зарегистрированным в Британии рекламным агентством Fazze. В мае Радио Свобода в своём расследовании определило, что с агентством может быть связана бывшая сотрудница политического департамента партии "Единая Россия".
В мае 2019 года она участвовала в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца из одного из центральный районов Москвы, но не сумела собрать подписи за свою кандидатуру. Большая часть записей в соцсетях про вакцины, которые распространяла Fazze, не получило ни одного лайка.
COVID-19 в Грузии: 5352 новых случая, 48 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6230 человек.
За сутки в стране выявили 5352 новых случая коронавируса (днем ранее – 5697). Накануне провели 50 430 тестов: PCR-тестов – 19 866, экспресс–тестов на антиген – 30 564.
Выздоровели еще 2635 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 461 198, выздоровевших – 409 110.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,61%, за последние 14 дней составляет 9,33%, за неделю – 10,27%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 23 935 человек, всего в Грузии применили 688 940 вакцин (полностью вакцинированы 210 776).
В Вильнюсе прошли массовые протесты против обязательной вакцинации
Несколько тысяч жителей Литвы начали утром в Вильнюсе акцию против решения властей ввести ограничения для граждан, которые не привились от коронавируса. Непривитые заболевшие COVID-19 не будут получать пособие по безработице.
Акция протеста была приурочена к созыву 10 августа внеочередной сессии парламента Литвы.
Представитель полиции Вильнюсского округа, сообщила, что днём у парламента собралось около 4500 человек, акция проходила без инцидентов. Об этом рассказывается на сайте Delfi.
Протестующие требовали отклонить проект постановления правительства, согласно которому с 13 сентября власти хотят ввести ограничения и запреты. Манифестанты также настаивали на отмене проекта о принудительной вакцинации детей и взрослых. Звучали и требования отменить обязательное тестирование.
Участники многолюдного и шумного митинга с использованием громкоговорителей, свистков, трещоток и кастрюль - требовали и полной отставки правительства Литвы.
По новым ограничительным мерам, принятым в последнее время в Литве, люди, прибывающие из Эстонии, Исландии, Финляндии и Швеции должны быть готовыми к тестированию и, если необходимо, карантину. Литовские власти внесли эти страны в красный список территорий, подвергшихся в последнее время новой волне эпидемии коронавируса. Об этом сообщает сайт "Шенгенвизаинфо".
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В США принят план модернизации инфрастуктуры стоимостью $1 трлн
Пакет предложений по модернизации автомобильных и железных дорог, аэропортов и вокзалов на сумму 1 триллион долларов в результате его принятия становится важной законодательной победой президента Джо Байдена. Проект нового закона набрал достаточно голосов для одобрения в Сенате - 69 сенаторов высказались "за", 30 - "против", сообщил "Голос Америки".
Предложенные обеими партиями инвестиции в обновление и развитие инфраструктуры, рассматриваются в США как крупнейшие за много десятилетий. Опросы показывают, что эти меры поддерживает и значительная часть гражан США, отмечают американские СМИ.
Во вторник днем президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступили с обращениями по поводу принятия Сенатом двухпартийной инфраструктурной сделки. Харрис заявила, что страна приблизилась к осуществлению исторических инвестиций в инфраструктуру США. Президент Байден поблагодарил сенаторов от Демократической и Республиканской партий за проделанную ими работу.
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Из-за срыва гастрольного тура Бибилов лишил званий двух деятелей культуры
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов издал указы о лишении почетных званий двух деятелей культуры.
В частности, званий «Заслуженный деятель культуры Республики Южная Осетия» и «Народный артист Республики Южная Осетия» лишен главный балетмейстер госансамбля «Симд» Тамерлан Мурацев, художественный руководитель ансамбля Родион Гуларов лишен звания «Заслуженный артист Республики Южная Осетия».
Как уточнили «Рес» в администрации югоосетинского президента, руководители ансамбля лишились званий за срыв гастрольного тура госансамбля «Симд». Родион Гуларов возглавлял ансамбль с августа 2019 года.
Ресторан в Тбилиси оштрафовали на 10 тысяч лари за проведение свадьбы
Ресторан в районе Глдани на окраине Тбилиси оштрафовали на 10 тысяч лари (около 3220 долларов) за проведение массового мероприятия. Об этом сообщает Инспекция труда Минздрава Грузии.
По данным ведомства, в нарушение действующих ковид-регуляций 10 августа в заведении отмечали свадьбу, пишет сайт «Новости-Грузия».
«В данном случае было запрещенное социальное мероприятие и, соответственно, выявлен был организатор – юридическое лицо, которое осуществляло указанную запрещенную деятельность. К нему была применена санкция в размере 10 тысяч лари. На данном этапе объект опечатан не будет», – сказала глава департамента надзора за безопасностью труда Майя Микая.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. В понедельник власти объявили о введении новых ограничений. С 10 августа в стране снова стало обязательным ношение масок не только в помещениях, но и на открытых пространствах, где собираются более пяти человек. Строже стали контролировать запрет на проведение свадеб, поминок, юбилеев и других подобных мероприятий, а также запрет на работу клубов и ресторанов в ночное время. Физических лиц, организовавших многолюдное мероприятие, оштрафуют на 2 тысячи лари, а юридических – на 10 тысяч лари. В случае критического несоблюдения инспекторы могут опечатать ресторан или ночной клуб.
Губернатор Нью-Йорка, обвинённый в домогательствах, уходит в отставку
Отставка Куомо - чувствительный репутационный удар по Демократической партии
Губернатор Нью-Йорка, член Демократической партии Эндрю Куомо заявил о намерении в течение 14 дней уйти в отставку после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. Пост губернатора Нью-Йорка он занимал с января 2011 года.
Обвинения звучали в американских СМИ с конца 2020 года. Генеральный прокурор Летиция Джеймс провела специальное расследование, завершившееся в этом месяце. Следователи пришли к выводу, что от сексуальных домогательств Куомо в течение всего срока его работы на посту губернатора пострадали 11 женщин, среди которых и сослуживицы по офису губернатора.
Коронавирус сделал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо национальной знаменитостью, считает автор публикации на сайте Би-би-си. Ежедневные брифинги об эпидемиологической ситуации принесли ему премию "Эмми" и любовь телезрителей далеко за пределами его штата.
Политологи видели в Куомо потенциального кандидата в президенты, его недавняя книга стала бестселлером, а либеральные колумнисты признавались ему в симпатиях.
Лионель Месси подписал контракт с «Пари Сен-Жермен»
Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Он рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом сообщается на сайте ПСЖ.
После подписания контракта Месси заявил, что с нетерпением ждёт выхода на поле стадиона "Парк де Пренс" в Париже. По словам одного из лучших нападающих в истории мирового футбола, ПСЖ полностью соответствует его футбольным амбициям. "Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков",— сказал Месси.
По информации СМИ, зарплата футболиста составит 35 миллионов евро за сезон.
Таким образом, завершится главный трансфер нынешнего спортивного сезона, сообщает "Международное французское радио".
Во вторник сотни французских футбольных болельщиков встретили Лионеля Месси в парижском аэропорту Ле Бурже Футболист прилетел из Барселоны на частном самолете вместе с женой и тремя детьми. Месси вышел на балкон здания Ле Бурже в белой футболке с надписью "Здесь – Париж", слоганом футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен".
В июле у Месси закончился контракт с испанским футбольным клубом "Барселона", в котором он провёл 21 год - фактически всю свою профессиональную карьеру. Руководство клуба объявило, что несмотря на обоюдное желание подписать новый договор, "это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий", связанных с нормами испанской футбольной лиги. Зарплата Месси составляла более 75 миллионов евро в год. Футболист был готов сократить жалованье вдвое, но даже этого оказалось недостаточно.
Коронавирус в Абхазии: 105 новых случаев, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 422 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 159 пациентов. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались три женщины - 38, 79 и 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 37, состояние 10 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 74 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 199 человек. Зарегистрировано 334 летальных случая. Выздоровели 18 427 человек.
Племянник Путина снялся с выборов по совету «самого уважаемого человека»
Двоюродный племянник президента России предприниматель Роман Путин, планировавший выдвигаться в Госдуму по одномандатному округу Санкт-Петербурга, отказался от участия в выборах.
По словам родственника президента, он принял решение снять свою кандидатуру «после встречи с самым уважаемым человеком» и по его «рекомендации». Роман Путин не уточнил, что это за человек, добавив лишь, что продолжит заниматься «общественно-политической деятельностью».
- Роман Путин – бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров четырех банков, у каждого из которых были отозваны лицензии. В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через один из этих банков – Русский земельный банк – 350 миллиардов рублей.
- В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение – месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.
- Позже Роман Путин создал партию «Народ против коррупции». Осенью прошлого года Верховный суд России ликвидировал ее, поскольку она не смогла обеспечить участие в выборах как минимум в 10% регионов. В декабре прошлого года племянник Путина учредил новую политическую партию – «Россия без коррупции» и был избран ее председателем.
- В 2014 году родственник президента основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. Кроме того, он возглавляет компанию «Звезда Ойл», которая производит нефтепродукты, является владельцем компаний по оптовой торговле топливом «Арбат Нефтегаз», а также возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.
СГБ Грузии заявило о начале следствия в целях превенции разглашения гостайны
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала следствие по факту разглашения гостайны. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 10 августа.
«Как известно, в последнее время участились факты публичного раскрытия информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц Службы государственной безопасности, что является очевидным нарушением Закона о государственной тайне.
Служба госбезопасности на основании полученной оперативной информации начала расследование. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к возможным преступным действиям, правового реагирования и превенции дальнейшего разглашения сведений, представляющих государственную тайну», - сказано в заявлении.
Следствие ведется по части второй статьи 320 УК Грузии. Дело ведет Генинспекция СГБ. В ведомстве не уточняют, о каких именно фактах публичного раскрытия информации идет речь.
На прошлой неделе с громкими обвинениями в адрес СГБ выступил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия. В частности, медиаменеджер утверждает, что ведомство прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии «Грузинская мечта», бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни.
В эфире программы «Мтавари акцентеби» от 1 августа Гварамия зачитал документ, который, по его словам, является рапортом сотрудников СГБ, осуществлявших тайную слежку, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Службе госбезопасности назвали эти материалы «дезинформацией», которая служит их «преднамеренной дискредитации, введению в заблуждение общественности и разжиганию недоверия к государственным институтам».
На Камчатке депутат признался в непреднамеренном убийстве
Депутат Заксобрания Камчатки от партии "Единая Россия", предприниматель Игорь Редькин признался в непреднамеренном убийстве местного жителя. Издание ИА "Кам 24" опубликовало его сообщение.
Инцидент произошёл 2 августа. По словам Редькина он узнал, что на свалке около поселка Озерновский бродит медведь. Депутат решил отогнать его, чтобы не пострадали местные жители. "Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд", – написал Редькин.
Он отметил, что долгое время был депутатом от "Единой России", но теперь решил приостановить свое членство в партии.
По данным издания, 2 августа на свалке поселка Озерновский был убит 30-летний Андрей Толстопятов. Из его тела извлекли пулю, выпущенную из карабина, принадлежащего Редькину. Депутата задержали.
- Игорь Редькин за последние три года отчитался о доходе более чем в 1,5 миллиарда рублей. Он совладелец ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий.
Патриархия Грузии опровергла информацию о планах Илии II привиться от COVID
Патриархия опровергает информацию о планируемой вакцинации от коронавируса предстоятеля Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии Второго.
«Информация о вакцинации патриарха 13 августа не соответствует действительности», – написал на своей странице в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сообщения о том, что 88-летний Католикос-Патриарх всея Грузии 13 августа намерен сделать прививку Pfizer появились ранее в социальных сетях. При этом в последнее время многие пользователи из Грузии обращались напрямую к Патриархии, призывая благословить паству на вакцинацию.
В ГПЦ озвучили свою позицию касательно вакцинации от коронавируса весной текущего года. Тогда в Патриархии заявили, что не будут пропагандировать прививки, поскольку этот процесс является добровольным и каждый должен сам сделать свой выбор.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 664 997. Это более 17,8% от всего населения Грузии. Полностью вакцинированы 204 234 гражданина (5,3% населения).
Более 500 овец пали в Самцхе-Джавахети от удара молнии. ВИДЕО
530 овец пали накануне вечером на горе Абули в грузинском регионе Самцхе-Джавахети от удара молнии. Об этом пишет местное издание Jnews.
Часть павшего скота принадлежит местному фермеру из села Тамбовка Ниноцминдского муниципалитета, а часть – фермерам из Кахети.
Фермер Николай Леванов, потерявший 160 голов скота, уже обратился к местным властям с просьбой о помощи. В мэрии создана комиссия, которая оценит размер ущерба. Как пишет Jnews, одна овца сегодня стоит около 350 лари (100 долларов).
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