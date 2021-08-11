Гарибашвили заявил, что Грузия получила 1 млн доз вакцины Pfizer благодаря его связям в ВОЗ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что благодаря его знакомству с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом стране удалось получить 1 миллион доз вакцины от коронавируса американо-германского консорциума Pfizer – BioNTech.

Как пишет сайт «Новости-Грузия», соответствующее заявление Гарибашвили сделал на презентации кандидата правящей партии «Грузинская мечта» в мэры муниципалитета Тетри-Цкаро Георгия Циклаури.

«Когда меня назначили премьер-министром, он [Гебрейесус] не приехал в Грузию. Тогда я решил, поручил кабинету и начал работать напрямую с производителями, поставщиками [вакцин]. В то время вообще никто не выходил на коммуникацию. Они неделями ждали ответа по мейлу…

Еще во время моего первого срока на посту премьер-министра у меня было знакомство с генеральным директором ВОЗ, который тогда был министром иностранных дел [В 2012—2016 гг. Гебрейесус занимал пост министра иностранных дел Эфиопии – ред.]. У меня была прямая коммуникация с ним. С его помощью и при его посредничестве я связался с представителем компании-производителя Pfizer, который, с включением главы собственной администрации, с моим аппаратом, с моей администрацией, а также с министерством здравоохранения, максимально ускорил процесс, и сегодня в Грузии у нас есть более миллиона [доз] Pfizer», – заявил Гарибашвили.

Гарибашвили занимает должность главы правительства Грузии с февраля 2021 года. Массовый характер национальная кампания по вакцинации от коронавируса приобрела 5 июля, когда в страну доставили 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm или Sinovac.

Первая часть миллионной партии вакцины, закупленной властями у Pfizer, прибыла в Грузию 17 июля – всего 28 тысяч доз. 24 июля в Тбилиси доставили еще полмиллиона доз вакцины этого производителя, однако этот транш был подарком правительства США. Позже страна получила дополнительные дозы Pfizer, предназначенные ей по контракту с производителем, и поставки продолжаются.