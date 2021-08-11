Мэры в Грузии станут вдвое богаче

Мэры грузинских городов несправедливо мало получают, и «Грузинская мечта» восстановит справедливость. Инициативу премьер-министра Ираклия Гарибашвили поддержал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Правда, никакого отношения к предстоящим муниципальным выборам идея организовать главам этих самых муниципалитетов двойной оклад не имеет, уверяют в «Грузинской мечте».

Повышение зарплаты госслужащим рассматривалось еще до пандемии, но в связи с ситуацией в стране «планы кардинально изменились». Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на инициативу премьер-министра о повышении окладов для работников бюджетных структур. По словам столичного градоначальника, правительство стремится довести зарплаты людей, занятых в государственном секторе, до уровня тех, кто работает в частном секторе:

«Мы много раз об этом говорили и перед пандемией даже приняли решение повысить зарплаты, но связанные с глобальной эпидемией экономические процессы кардинально изменили наши планы. Тем не менее со следующего года, с января, можно будет повысить зарплаты. Наша цель - максимально приблизить существующие ставки к ставкам частного сектора. Повышение зарплат должно быть постоянным и не должно происходить так, как в последние годы, когда зарплаты вообще не пересматривались».

Наблюдатели обратили внимание, что инициатива, выдвинутая премьером и поддержанная мэром Тбилиси, совпала с началом предвыборной кампании. То есть всем работникам государственного сектора было почти открыто сказано: хотите повышение заработной платы – голосуйте за нас.

При этом сам автор инициативы Ираклий Гарибашвили считает, что деньги являются для мэров принципиальным стимулом:

«Это необходимо, потому что люди, занятые на госслужбе, больше не видят мотивации, мы не можем конкурировать с частным сектором, поэтому необходимо решать этот вопрос, что мы обязательно будем делать с января 2022 года, а также увеличивать зарплаты мэров. Мы решили практически удвоить их. Немыслимо, чтобы мэр работал за две тысячи лари и служил Кутаиси или Батуми».

Посыл предельно ясен, отмечают наблюдатели: зарабатывать на государственной службе лучше с «Грузинской мечтой». Более того, оппоненты власти тут же уличили Гарибашвили во лжи. Озвученные премьером две тысячи лари не получает ни один из мэров грузинских городов. Руководители самых маленьких муниципалитетов имеют зарплату от 2650 лари, а в крупных городах, которые в качестве примера привел глава правительства, зарплаты варьируются от 3100 до более чем четырех тысяч. Тбилиси же и вовсе стоит особняком, отмечает представитель «Единого национального движения» Ника Оболадзе:

«В Тбилиси глава городского собрания имеет зарплату 5 000 лари. А у его заместителя оклад 3 600 лари. И в этих условиях говорить о том, что мэры и руководители городских собраний являются нуждающимися гражданами, является проявлением абсолютной неадекватности».

Неадекватной инициативу Гарибашвили считают и в гражданском секторе. И дело не в том, что зарплаты не следует повышать, а в том, что в стране в первую очередь следует повышать зарплаты вовсе не мэрам, а рядовым сотрудникам. Но и это следует делать не тогда, когда в стране в разгаре предвыборная кампания. Потому что подобные заявления со стороны власти сегодня являются не проявлением заботы о гражданах, а ничем иным, как прямым подкупом избирателей, говорит директор НПО «Международное сообщество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) Нино Долидзе:

«То, что мы видим в последний период, – это и другие заявления со стороны премьера и других представителей правительства, касающиеся улучшения благосостояния граждан, – естественно, надо рассматривать в контексте выборов».

С ней солидарен и представитель грузинского офиса международной правозащитной организации Transparency International Леван Натрошвили. По мнению специалиста, то, что делает сейчас правящая партия, не просто подкуп избирателя, но и нарушение всех гласных и негласных правил этики в предвыборный период:

«Если мы говорим о хорошей международной практике, то в предвыборный период правящая партия и правительство должны воздерживаться от подобных инициатив, так как это прямое использование административного ресурса».

Но в «Грузинской мечте» уверены: новости о скором улучшении благосостояния граждан как нельзя кстати. Учитывая, что страна уже больше года живет в условиях частичного локдауна и пандемии коронавируса, такие перспективы не могут считаться подкупом. Лишь проявлением заботы правительства.