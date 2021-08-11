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В результате аварийного отключения ИВЛ в Гудаутском госпитале скончался пациент
В результате скачков электроэнергии в реанимационном отделений Гудаутского ковидного госпиталя были обесточены две палаты и отключились аппараты искусственной вентиляции легких. Есть пострадавшие, один человек скончался. Об этом сообщил Абхазскому телевидению министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Бутба с места происшествия.
«Больным незамедлительно начали проводить реанимационные мероприятия, но, к сожалению, несмотря на оказанную помощь пациент 1957 года рождения скончался», - сообщил министр.
Эдуард Бутба также отметил, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку случившегося.
Другие новости дня
Коронавирус в Абхазии: 104 новых случая, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 429 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 104 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 156 пациентов. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - обеим было по 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 35, состояние 10 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 303 человека. Зарегистрировано 336 летальных случаев. Выздоровели 18 906 человек.
Судан выдаст экс-президента Международному уголовному суду
Власти Судана выдадут Международному уголовному суду бывшего президента Омара аль-Башира и еще двоих обвиняемых по делу о преступлениях против человечности в провинции Дарфур. Об этом сообщил суданский МИД.
Экс-президента обвиняют в геноциде и военных преступлениях, совершенных в ходе Дарфурского межэтнического конфликта на юге Судана в 2003 году. Жертвами войны стали около 300 тысяч человек.
Аль-Башир правил Суданом с октября 1993 года по апрель 2019-го. Он был отстранен от власти в результате военного переворота и арестован.
В декабре 2019 года бывшего главе государства признали виновным в коррупции и приговорили к двум годам лишения свободы. На момент приговора Аль-Баширу было 75 лет. Из-за преклонного возраста он отбывает наказание не в тюрьме, а в социальном учреждении.
Минск отказывается от посла США и сокращает американскую дипмиссию
Министерство иностранных дел Беларуси отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, назвав причиной демарша «наглые и откровенно враждебные действия американской стороны».
Теперь Минск требует от США сократить их дипломатическую миссию в Беларуси до 5 человек. Глаз сказал, что это вызвано действиями Вашингтона «по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению» Беларуси.
Решение принято Минском через два дня после того, как американские власти ввели очередной пакет санкций против администрации Александра Лукашенко и ряда государственных предприятий. Аналогичные меры приняли Великобритания и Канада.
Комментируя введение ограничений, президент Джо Байден подчеркнул, что это стало ответом на отказ Лукашенко учесть волю граждан, которые, по словам Байдена, попытались сделать так, чтобы их голоса были услышаны и их будущее определилось в результате демократических выборов. Вместо уважения однозначно высказанной воли белорусского народа режим Лукашенко пошел на избирательный подлог, за которым последовала жесткая кампания репрессий, заявил глава Белого дома.
США и Беларусь прекратили поддерживать полноценные дипломатические отношения с 2008 года, когда Вашингтон отозвал своего посла из Беларуси и оставил вместо него временного поверенного. В 2020 году – впервые за 12 лет – США решили вернуть посольскую функцию в свою дипмиссию на белоруской территории, выдвинув на эту должность кандидатуру Фишер. В итоге, однако, она так и не была утверждена Минском.
Противники сноса Музея искусств в Тбилиси собирают подписи под петицией
Инициативная группа за сохранение Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в центре Тбилиси начала сбор подписей под петицией с требованием провести профессиональную реставрацию аварийного здания и обнародовать подробный план эвакуации экспонатов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
5 августа Минкультуры объявило об «эвакуации» золотого фонда музея. До завершения ремонтно-восстановительных работ в здании постройки 1835 года экспонаты решили разместить в Музее истории Грузии имени Симона Джанашия.
Незадолго до обнародования указанной информации глава Минкультуры Тея Цулукиани заявила о необходимости сноса здания музея, его обоих флигелей. Тогда министр назвала проведение восстановительных работ «нерентабельным». Эти слова возмутили многих жителей Тбилиси.
Часть граждан считают, что, несмотря на официальные заявления Минкультуры о планируемой реставрации, аварийное здание в самом центре города все равно снесут.
Инициативная группа требует обеспечить эффективное осуществление парламентского контроля и прозрачность реставрационных работ. Сбор подписей под открытым письмом, адресатами которого являются парламент и Министерство культуры, они начали на протестной акции 5 августа.
Требования инициативной группы:
- Обеспечить реализацию проекта по укреплению и реставрации здания Музея искусств с участием высококвалифицированных специалистов, имеющих надежную репутацию. Информация о всех этапах процесса должна быть открытой и доступной;
- Предоставить подробный план эвакуации музейного фонда и всех экспонатов с указанием лиц ответственных за процесс, а также точное место временного размещения экспонатов. Обеспечить публичность указанного процесса, а также участие профессионального сообщества;
- Отстранить от процесса неквалифицированных должностных лиц, наносящих непоправимый ущерб процессу укрепления и восстановления здания музея.
Кроме того, авторы манифеста призывают немедленно восстановить в должностях всех «незаконно и необоснованно уволенных» сотрудников музея.
К этому моменту под петицией собрано уже 1500 подписей. После поступления в парламент электронного документа будет проверена подлинность каждой подписи. Для инициации законопроекта парламенту необходимо 25 тысяч подписей на материальном документе.
Экспертиза подтвердила издевательства отца над сестрами Хачатурян
Сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца из-за издевательств и жестокого обращения с его стороны. Об этом говорится в новой экспертизе института судебной психиатрии имени Сербского, пишет ТАСС со ссылкой на адвокатов.
По словам защитников, эксперты пришли к выводу, что Михаил Хачатурян жестоко обращался со своими дочерьми и насиловал их. Каждая из сестер с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения из-за действий отца. Младшая сестра на момент убийства в 2018 году была в невменяемом состоянии.
Адвокат средней сестры уточнила, что новая экспертиза подтвердила все установленные другими экспертами факты насилия со стороны отца, но уже в рамках нового уголовного дела – в отношении самого Хачатуряна.
По словам адвоката старшей сестры, родственники Хачатуряна утверждают, что девушки все выдумали, так как страдают расстройством сексуальной сферы. Этого расстройства у сестер экспертиза не обнаружила.
Защита отметила, что все следственные действия по делу в отношении отца выполнены и в ближайшее время материалы будут направлены в суд.
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили 57-летнего отца летом 2018 года. Сестры сами вызвали полицию. Девушек обвинили в убийстве. Свою вину они не признали. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Сейчас дело сестер Хачатурян находится на доследовании.
Уголовное дело против Михаила Хачатуряна было заведено в марте по статьям об истязаниях и изнасиловании.
Илия Второй призвал граждан самостоятельно принимать решение о вакцинации
Решение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго не должно влиять на граждан, которые до сих пор воздерживаются от вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в заявлении предстоятеля Грузинской православной церкви (ГПЦ), распространенном сегодня, 11 августа, патриархией.
«Независимо от того, вакцинирован патриарх или нет, это не может быть определяющим фактором для других», - говорится в заявлении.
Илия Второй добавляет, что ни положительное, ни отрицательное отношение того или иного священнослужителя к вопросу вакцинации не может послужить примером, поскольку эта область медицины «требует индивидуального подхода и выходит за рамки компетенции Церкви».
«Вакцинация должна быть добровольной, и в случае вакцинации или невакцинации не должно быть принуждения или осуждения друг друга. Однако следует отметить, что соблюдение правил во время пандемии важно для всех», - считает патриарх.
В заявлении также напоминают о февральском постановлении Священного Синода, где была зафиксирована позиция ГПЦ касательно вакцинации. В нем говорилось, что Церковь не будет пропагандировать прививки, поскольку этот процесс является добровольным и каждый должен сам сделать свой выбор.
- На этой неделе в грузинском сегменте Facebook стала распространяться информация о том, что 88-летний Илия Второй 13 августа намерен привиться от коронавируса вакциной Pfizer. В Патриархии Грузии поспешили опровергнуть эту информацию. Между тем, часть общественности высказала мнение о том, что публичная вакцинация Католикоса-Патриарха серьезно помогла национальной кампании, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 11 августа достигло 688 940. Это более 18,5% от всего населения Грузии. Обе дозы получили 210 776 граждан, что составляет 5,6% населения.
Рамзан Кадыров получил от телеканала «Грозный» премию 45 тысяч рублей
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей от государственного телеканала "Грозный". Награда присуждена Кадырову "за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе".
На официальном сайте телекомпании отмечается, что глава Чечни присылает "самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях".
Особое внимание было уделено репортажу Кадырова из собственного сада.
"Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем", – сообщает телекомпания.
В апреле стало известно, что Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. А в июле президент Владимир Путин наградил мать главы Чечни Аймани Кадырову знаком отличия "За благодеяние". Награда была присуждена ей "за вклад в благотворительную и общественную деятельность". За "активное взаимодействие и оказание помощи подразделениям Госавтоинспекции в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения" Аймани Кадыровой присудили нагрудный знак "За отличие в службе ГИБДД l степени".
Алексею Навальному предъявлено обвинение по новому уголовному делу
Следственный комитет предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение по новому уголовному делу. Политик обвиняется в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье политику, уже отбывающему заключение в колонии, грозит наказание до трёх лет лишения свободы.
Согласно позиции следствия, которая отражена на сайте СК, Навальный, вместе со своими сторонниками Леонидом Волковым и Иваном Ждановым, создали организацию, от имени которой и на своих личных страницах призывали граждан к участию в несогласованных митингах в январе этого года. Сам политик 17 января был задержан полицией в подмосковном аэропорту Шереметьево, а потом арестован в СИЗО "Лефортово".
Кроме того, сообщает Следственный комитет, Навальный – один из создателей Фонда борьбы с коррупцией. Деятельность фонда, уверено следствие, была сопряжена с "побуждением граждан к совершению противоправных деяний". Организация была внесена в России в список иностранных агентов, затем – в список экстремистских организаций и запрещена.
Навальный в начале февраля был отправлен в колонию по одному из уголовных дел 2014 года. Согласно приговору, он должен выйти из заключения осенью 2023 года. Волков и Жданов находятся за границей.
Уголовное преследование Навального и его сторонников расценивается правозащитниками как политические дела против оппозиции. Освободить его требовали Соединённые Штаты и Евросоюз. Международная организация Amnesty International признала его узником совести. Он признан политическим заключённым правозащитной организацией "Мемориал", внесённой в России в список иностранных агентов.
В море у Новороссийска разлилось огромное пятно нефти – в 400 тысяч раз больше, чем объявила компания-виновник
В море у Новороссийска образовалось огромное пятно нефти. Выброс нефтепродуктов произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Терминал находился в пяти километрах от берега.
В Каспийском трубопроводном консорциуме, которому принадлежит погрузчик, 9 августа заявили, что площадь разлива составила лишь 200 квадратных метров, а объем – порядка 12 кубометров. В компании тогда заявили, что разлив был ликвидирован уже к 22:42 7 августа. Одиннадцатого августа компания снова сообщила, что последствия разлива "ликвидированы", но отметила, что "в акватории Черного моря наблюдаются остаточные явления в форме пленки на поверхности моря". По уточненной информации КТК, объем выброса нефти составил примерно 12 км.
Однако эта информация оказалась неверной. Институт космических исследований РАН 11 августа сообщил со ссылкой на данные спутниковой съемки, что площадь нефтяного пятна в реальности составила 80 квадратных километров. Это в 400 тысяч раз больше, чем изначально утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", – говорится в сообщении института. Ученые проиллюстрировали свои выводы спутниковым снимком:
Представители Всемирного фонда дикой природы подтвердили разлив. Следы нефтепродуктов после разлива в Черном море в районе Новороссийска наблюдаются у береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо и могут в скором времени попасть в прибрежную зону Утришского заповедника, сообщил "Интерфаксу" руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.
"Поскольку вовремя не удалось локализовать разлив нефти, то она проникла в водную толщу и продолжает движение в том числе в сторону побережья. По нашим оценкам и по оценкам некоторых очевидцев, нефтяное загрязнение фиксируется уже около береговой зоны в районе рекреационной зоны Абрау-Дюрсо и движется на север", – сказал Книжников.
По оценкам экологов, в настоящее время около семи километров побережья в этом районе загрязнено нефтепродуктами.
В то же время мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что "специалисты обследовали пляжи" города, и "загрязнений нет нигде".
"Широкая Балка, Южная Озереевка, центральный пляж - все обследовали, мониторили, все пляжи работают", - сказал Дяченко.
Вице-премьер Виктория Абрамченко 11 августа поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефтепродуктов под Новороссийском и проверить информацию Российской академии наук о том, что реальная площадь разлива оказалась в 400 тысяч раз больше, чем признал Каспийский трубопроводный консорциум.
Руководству Росприроднадзора она поручила взять на личный контроль ликвидацию последствий аварии и восстановление водной среды, сообщили в аппарате вице-премьера.
Госдепартамент назначил советника для «снижения рисков» от Nord Stream 2
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил известного критической позицией по отношению к России дипломата Амоса Хохштайна советником по энергетической безопасности, главной задачей которого будет разработка мер по "снижению рисков" от запуска газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Как говорится в заявлении Блинкена, это назначение подчёркивает решимость США не допустить того, чтобы Россия превратила газопровод в геополитическое оружие для давления на Европу и Украину.
В администрации Барака Обамы Хохштайн работал специальным посланником по энергетической безопасности, а затем работал в частном секторе, в том числе в наблюдательном совете "Нафтогаза Украины".
Президент США Джо Байден и члены его администрации не раз утверждали, что выступают против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", считая, что Москва хочет использовать его для оказания давления на ЕС и Украину. Против причастных к строительству компаний и судов был введён ряд санкций. Однако Байден признал, что, поскольку газопровод уже почти достроен, усиление санкций вряд ли помешало бы его сооружению, и при этом испортило бы отношения США с Германией. В результате Вашингтон и Берлин договорились действовать совместно, чтобы не допустить злоупотреблений Москвы после возможного запуска газопровода - против которого по-прежнему выступают Украина и ряд стран ЕС.
Компания-оператор газопровода, принадлежащая "Газпрому", накануне сообщила, что 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газом уже достроенной первой нитки газопровода, проложенного по дну Балтийского моря. Завершение строительства второй нитки ожидается в ближайшие недели.
Гарибашвили заявил, что Грузия получила 1 млн доз вакцины Pfizer благодаря его связям в ВОЗ
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что благодаря его знакомству с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом стране удалось получить 1 миллион доз вакцины от коронавируса американо-германского консорциума Pfizer – BioNTech.
Как пишет сайт «Новости-Грузия», соответствующее заявление Гарибашвили сделал на презентации кандидата правящей партии «Грузинская мечта» в мэры муниципалитета Тетри-Цкаро Георгия Циклаури.
«Когда меня назначили премьер-министром, он [Гебрейесус] не приехал в Грузию. Тогда я решил, поручил кабинету и начал работать напрямую с производителями, поставщиками [вакцин]. В то время вообще никто не выходил на коммуникацию. Они неделями ждали ответа по мейлу…
Еще во время моего первого срока на посту премьер-министра у меня было знакомство с генеральным директором ВОЗ, который тогда был министром иностранных дел [В 2012—2016 гг. Гебрейесус занимал пост министра иностранных дел Эфиопии – ред.]. У меня была прямая коммуникация с ним. С его помощью и при его посредничестве я связался с представителем компании-производителя Pfizer, который, с включением главы собственной администрации, с моим аппаратом, с моей администрацией, а также с министерством здравоохранения, максимально ускорил процесс, и сегодня в Грузии у нас есть более миллиона [доз] Pfizer», – заявил Гарибашвили.
Гарибашвили занимает должность главы правительства Грузии с февраля 2021 года. Массовый характер национальная кампания по вакцинации от коронавируса приобрела 5 июля, когда в страну доставили 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm или Sinovac.
Первая часть миллионной партии вакцины, закупленной властями у Pfizer, прибыла в Грузию 17 июля – всего 28 тысяч доз. 24 июля в Тбилиси доставили еще полмиллиона доз вакцины этого производителя, однако этот транш был подарком правительства США. Позже страна получила дополнительные дозы Pfizer, предназначенные ей по контракту с производителем, и поставки продолжаются.
Georgian Airways начала выполнять рейсы из Тбилиси в Минск
Авиакомпания Georgian Airways начала выполнять прямые регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Минск.
«Уважаемые пассажиры, мы рады сообщить, что сегодня был выполнен наш первый рейс Тбилиси–Минск–Тбилиси. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям», – заявили в авиакомпании.
Отметим, что белорусская авиакомпания «Белавиа» уже выполняет прямые рейсы из Минска в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Число авиарейсов значительно возросло на фоне закрытия странами ЕС неба для белорусских авиакомпаний после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair.
В планшете российского наёмника в Ливии найдены детали операций ЧВК «Вагнер»
В планшете, предположительно принадлежавшем российскому наёмнику в Ливии, найдены детали операций ЧВК "Вагнер" в нескольких странах мира. Среди документов — карта минных полей предместья Триполи, позывные участников боёв в Ливии, расположение позиций противоборствующих сил. Документы изучил британский телеканал Би-би-си.
Один из источников канала передал в распоряжение редакции планшетный компьютер, найденный в зоне боёв на западе Ливии. В памяти планшета были обнаружены десятки файлов, доказывающих участие российских наёмников в боевых действиях в стране. Предположительно, планшет весной 2020 года был забыт российским наёмником армии одного из участников гражданской войны в республике — командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
По словам одного из бывших бойцов Вагнера, с которым удалось связаться Би-би-си, в Ливии постоянно находились до тысячи бойцов частной военной компании. Большая их часть могла быть выведена из зоны конфликта после подписания перемирия между участниками гражданской войны. Одним из условий мира был вывод иностранных бойцов, воевавших за основные стороны конфликта.
Би-би-си, удалось идентифицировать одного из бойцов, упомянутых в планшете. Им мог оказаться 36-летний российский гражданин Фёдор Метёлкин, предположительно, воевавший в составе группы Вагнера в Донбассе. Одна из пометок на карте из планшета указывает, что в зоне боёв в Ливии находилась база "Троя", так же называлось одно из подразделений российских сепаратистов в Донецкой области Украины. "Командировки" в другие зоны конфликтов после Донбасса — обычная практика для ЧВК Вагнера, отмечает Би-би-си.
Помимо планшета редакция Би-би-си получила 10-страничную заявку на получение вооружения и техники на русском языке, датированную 19 января 2020 года. Этот список передал журналистом источник в ливийской разведке, занимающийся изучением операций "Вагнера" в Ливии. Документ, предположительно, попал в руки ливийцами в ходе боев на юге Триполи.
В тексте, адресованном "генеральному директору" и "командиру бригады", запрашиваются средства связи, боеприпасы, и современные виды вооружения, производящиеся в России. В том числе — противотанковые ракетные комплексы, бесшумные автоматы “Вал”, бесшумные пистолеты и танк Т-72.
Кроме того, в распоряжении Би-би-си есть заявка на восполнение повреждённой техники "Вагнера" в Мозамбике. Там, согласно ряду сообщений, российские наёмники сражаются на стороне правительственных войск против повстанцев и боевиков запрещённого в России "Исламского государства". На этом документе стоит подпись самого Вагнера.
Документ обращается к российской компании "Евро Полис", занимавшейся разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии. Многочисленные журналистские расследования связывали её с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого частно называют владельцем ЧВК "Вагнер". Он же был единственным гражданским лицом, который присутствовал на встрече министра обороны Сергея Шойгу с Хафтаром в ноябре 2018 года.
В общении с Би-би-си бизнесмен вновь отверг свою связь с "Евро Полисом" и ЧВК. Российский МИД в комментарии каналу заявил, что тема уже неоднократно комментировалась ведомством и ему нечего добавить к предыдущим комментариям. Ранее МИД заявлял, что Москва "всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии".
Шойгу заявил, что ему «посчастливилось» работать с Караджичем и Младичем
Министр обороны России, один из лидеров списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Сергей Шойгу заявил, что ему в прошлом "посчастливилось" работать вместе с лидерами боснийских сербов, осуждёнными по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности - Радованом Караджичем и генералом Ратко Младичем.
Этих деятелей, а также бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, который умер в Гааге ещё до вынесения ему приговора, Шойгу упомянул на молодёжном форуме "Территория смыслов", рассуждая об угрозе "разложения общества", которая, по его мнению, актуальна и для России.
По мнению Шойгу, Милошевич, Караджич и Младич поняли, что бывшая Югославия "разлагается изнутри". "Всё это была целенаправленная работа, когда из одной страны получилось шесть государств" - сказал Шойгу, не сказав, кто именно вёл эту работу. По словам министра обороны, ему "посчастливилось и повезло работать, взаимодействовать" с привлечёнными к ответственности Гаагским трибуналом по бывшей Югославии бывшими сербскими лидерами.
В каком контексте Шойгу работал вместе с Караджичем, Младичем и Милошевичем, он не уточнил. В годы войны в Боснии Сергей Шойгу возглавлял российское МЧС.
Лидеры боснийских сербов были осуждены в Гааге по нескольким статьям обвинения, главное из них - это геноцид, которым суд признал убийство около 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Сейчас Караджич и Младич по приговору Гаагского трибунала отбывают пожизненные сроки.
Помимо Югославии, в качестве примеров "разложения общества" Шойгу привёл также Сирию, Египет, Тунис, Ливию. Во всех этих странах 10 лет назад произошли антиправительственные выступления, приведшие или к смене власти, или к гражданской войне. Официальная Москва нередко относит события в этих странах - как и в Сербии, Грузии и Украине - к так называемым "цветным революциям", которые оцениваются резко негативно. В поддержке таких революций и возможной подготовке их аналога в России Москва обвиняет Запад.
Байден организует в декабре онлайн-саммит мировых демократий
Президент США Джо Байден в декабре нынешнего года организует в формате он-лайн саммит мировых демократий. Об этом объявил в среду Белый дом. Согласно сообщению, спустя год, то есть в декабре 2022, пройдёт второй саммит за демократию, уже в очном формате.
Главными приоритетами декабрьского форума, как сказано в сообщении, будут защита демократии от угрозы авторитаризма, борьба с коррупцией и защита прав человека. Обсуждаться будут также вопросы экономики, борьба с пандемией и глобальным изменением климата. Спустя год лидеры демократических стран соберутся, чтобы оценить прогресс, который будет достигнут за это время.
Помимо глав государств и правительств будут приглашены лидеры гражданского общества, а также представители бизнеса и благотворительных организаций.
Проведение саммита демократических стран было одним из обещаний предвыборной кампании Байдена. Он обвинял своего предшественника Дональда Трампа в подрыве отношений США с их союзниками и потворстве авторитарным тенденциям. Сам Байден заявлял, что готов возглавить демократические страны мира в их противодействии авторитарным тенденциям, источником которых он называл в том числе Россию.
Лидеры каких именно стран будут приглашены на форум и по каким критериям будет определяться принадлежность тех или иных стран к демократическим - пока не известно.
The Washington Post рассказала о готовности Пентагона к падению Кабула
Американские военные пересмотрели недавний прогноз о возможном поражении правительственных войск в Афганистане после вывода западных войск. Теперь Пентагон допускает, что столица страны Кабул может быть захвачена талибами в течение 90 дней. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The Washington Post.
В течение нескольких последних дней талибы захватили семь из 34 столиц афганских провинций. Это сильно отличается от предыдущих лет войны в Афганистане, когда радикалам удавалось держать под контролем только слабонаселённые районы. Ещё в конце июня военная разведка США допускала окончательную победу Талибана* в срок от полугода до года, передавала The Washington Post. Один из источников газеты отметил, что ситуация в Афганистане "движется в неправильном направлении".
Вывод американских войск из Афганистана начался при предыдущем президенте США Дональде Трампе, действующий президент Байден установил крайним сроком для завершения операции 11 сентября. На фоне сокращения американского контингента Талибан ускорил наступление на позиции правительственных войск.
Во вторник, общаясь с журналистами в Белом доме, Байден заявил, что не сожалеет о своём решении. "За 20 лет там мы потратили больше триллиона долларов, — отметил президент. — Мы обучили и экипировали больше 300 тысяч афганских военных. Афганским лидерам стоит объединиться и бороться за себя и свою страну".
Президент Афганистана Ашраф Гани обратился за помощью к региональным военизированным группировкам, с которыми конфликтовал в течение многих лет. Он призвал мирных жителей защитить демократию, — передаёт Голос Америки.
Как сообщает Афганская служба Радио Свобода, 10 августа в Катаре начались мирные переговоры с участием афганского правительства и талибов. На них представитель правительства заявил, что недавние атаки "Талибана" на города вызывают недоверие между сторонами переговоров, а представители движения до сих пор не представили своё видение общего политического будущего в стране.
* — Движение "Талибан" в России внесено в список террористических организаций и запрещено. Российское законодательство обязывает СМИ сообщать об этом читателям.
СМИ: Турецкая компания Baykar готовит флот боевых дронов
Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar представил новые подробности о своем новейшем ударно-разведывательном беспилотнике морского базирования, пишет TRT со ссылкой на Defense News.
«Bayraktar TB3, все еще находящийся в разработке, будет более крупной и функциональной моделью из того же семейства, что и TB2», – сказал технический директор Baykar Сельчук Байрактар в ходе онлайн-презентации.
«Когда мы начинали этот проект, ни один БПЛА с неподвижным крылом не мог взлетать с кораблей класса LHD с короткой взлетно-посадочной полосой», – добавил он.
«Мы считаем, что Bayraktar TB3, который сможет находиться в воздухе в течение длительного времени и оснащен боеприпасами, восполнит пробел в этой области», – указал Байрактар.
Новый боевой дрон будет иметь взлетную массу 1450 кг и сможет летать 24 часа в сутки. Кроме того, Bayraktar TB3 сможет летать на больших высотах, а его крылья будут складываться на корабле. Планируется, что он впервые поднимется в небо в 2022 году. Новые дроны TB3 будут развернуты на борту первого турецкого многоцелевого универсального десантного корабля TCG Anadolu.
- Производимые компанией Baykar дроны Bayraktar TB2 сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном. По мнению военных экспертов, турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку, что подтолкнуло ряд стран, в том числе и США, к переосмыслению своей военной тактики.
Паралимпийская сборная Грузии отправилась в Японию
Спортсмены сборной Грузии отправились в Японию для участия в Паралимпийских играх. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Паралимпиада пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав грузинской команды вошли 14 спортсменов, выступающих в шести разных видах спорта. Перед началом Олимпиады они пройдут сборы в префектуре Токусима.
8 августа в японской столице завершились Летние Олимпийские игры-2020. Грузинские спортсмены завоевали две золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. Тем самым они заняли 33-е место в медальном зачете среди 206 стран.
Золотые медали грузинской сборной принесли дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе.
В Южной Осетии выявили 51 новый случай коронавируса
За сутки в Южной Осетии проведено 204 исследования на коронавирусную инфекцию, выявлен 51 новых случай заражения (днем ранее – 16). Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 4505 человек, выздоровел 3801. По словам Кочиевой, под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 704 человека, 20 сняты с учета медиков накануне.
Всего за время пандемии в Южной Осетии в ПЦР-лаборатории проведено 30 246 исследований на коронавирусную инфекцию. Местные власти не сообщают о точном количестве скончавшихся от COVID-19 граждан.
В Южной Осетии продолжается вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». С мая текущего года привились более 800 жителей, сообщил глава Минздрава Сослан Наниев.
Транскам вновь закрыт, работы по расчистке дороги продолжаются
Транскавказская автомагистраль, связывающая самопровозглашенную республику Южная Осетия с Россией, остаётся закрытой для передвижения транспорта в обоих направлениях. На 69-м километре Транскама в понедельник сошел сель.
«Работы по расчистке дорожного полотна на Транскаме продолжаются, делать прогнозов о том, когда откроют дорогу, мы пока не можем», – сказали в дежурной части МЧС.
Как пишет агентство «Рес», на Транскам, по оценкам специалистов, сошел сель объемом более 10 тысяч куб. м. – это рекордный объем за многие годы. Дорога закрыта до особого распоряжения.
Создатель вакцины: коллективный иммунитет невозможен
Штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета к COVID-19 у населения. Об этом заявил руководитель группы по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард во время выступления перед британским парламентом.
"Проблема состоит в том, что этот вирус – не корь. Если привить от кори 95 процентов населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм коронавируса "дельта" будет заражать и тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... и у нас нет ничего, что [полностью] остановило бы эту передачу", - цитирует ученого The Guardian. В этой связи, по словам Эндрю Полларда, достижение порога коллективного иммунитета становится "мифическим".
В то же время он отметил, что причин для паники в настоящий момент нет, поскольку существующие вакцины хотя и не всегда спасают от заражения, но способны предотвратить тяжёлое течение COVID-19 и летальные исходы.
Сейчас в Великобритании около 75 процентов взрослого населения получили обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Это позволило властям снять большинство ограничений. В Британии по-прежнему выявляется в среднем более 20 тысяч инфицированных коронавирусом ежедневно, однако число летальных исходов значительно упало по сравнению с зимой нынешнего года.
Разработанная Оксфордским университетом вместе с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca вакцина – один из четырёх препаратов от COVID-19, одобренных в ЕС. По данным разработчика, средня эффективность препарата против коронавируса составляет 70 процентов, а против штамма "дельта" — 60 процентов.
В середине июля в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера сообщили, что, по предварительным данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60 процентов. При этом директор учреждения Арег Тотолян заявил, что "это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом". Для победы над пандемией коллективный иммунитет должен вырасти до 90 процентов, считает учёный.
В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова допускала, что коллективный иммунитет может появиться в России к августу после вакцинации 60 процентов населения России.
С начала июня в России наблюдается рост числа заболевших COVID-19, в основном, в связи с распространением штамма "дельта". Власти ряда регионов объявили обязательную вакцинацию работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.
В ФРГ за шпионаж в пользу РФ арестован сотрудник посольства Британии
В городе Потсдам в Германии арестован гражданин Великобритании, работавший в британском посольстве в стране, по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии. Арест был произведён 10 августа, дома и на работе у арестованного Дэвида С. также проведены обыски.
Утверждается, что арестованный работал в британском посольстве в Берлине - не в качестве дипломата, а как сотрудник, нанятый на месте. Утверждается, что по меньшей мере с ноября прошлого года он сотрудничал с российской спецслужбой (какой именно - не сообщается) и, в частности, по крайней мере один раз передал ей документы, связанные с его работой, в обмен на вознаграждение.
Сообщается, что арест стал результатом совместного германо-британского расследования. Британская полиция подтвердила факт ареста гражданина страны. Она также сообщила, что ему 57 лет. Другие подробности пока не известны.
- В июне сообщалось об аресте в Германии по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России российского гражданина - сотрудника одного из университетов.
Facebook остановил кампанию из России против западных вакцин от COVID-19
Корпорация Facebook сообщила об удалении сотен учётных записей, связанных с кампанией дезинформации против западных вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Она была запущена из России, зарегистрированным в Великобритании агентством с российскими владельцами.
Целевой аудиторией кампании были пользователи из Индии, Южной Америки и, в меньшей степени, США. В ходе первого этапа, в ноябре и декабре 2020 года, аккаунты распространяли мемы и комментарии о том, что вакцина британо-шведской AstraZeneca, использующая аденовирус шимпанзе, превращает людей в обезьян. Аналогичный нарратив использовали в 2020 году российские госканалы.
В мае 2021 года сеть связанных друг с другом пользователей распространяли сомнения в безопасности вакцины американской корпорации Pfizer. В обоих случаях тексты и петиции с ложными утверждениями сначала создавались на популярных сайтах вроде Reddit или Change.org, а затем “отмывались” через социальные сети, на конечном этапе их должны были распространять популярные блогеры.
Кампания по дезинформации о вакцинах была организована зарегистрированным в Британии рекламным агентством Fazze. В мае Радио Свобода в своём расследовании определило, что с агентством может быть связана бывшая сотрудница политического департамента партии "Единая Россия".
В мае 2019 года она участвовала в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца из одного из центральный районов Москвы, но не сумела собрать подписи за свою кандидатуру. Большая часть записей в соцсетях про вакцины, которые распространяла Fazze, не получило ни одного лайка.
COVID-19 в Грузии: 5352 новых случая, 48 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6230 человек.
За сутки в стране выявили 5352 новых случая коронавируса (днем ранее – 5697). Накануне провели 50 430 тестов: PCR-тестов – 19 866, экспресс–тестов на антиген – 30 564.
Выздоровели еще 2635 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 461 198, выздоровевших – 409 110.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,61%, за последние 14 дней составляет 9,33%, за неделю – 10,27%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 23 935 человек, всего в Грузии применили 688 940 вакцин (полностью вакцинированы 210 776).
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