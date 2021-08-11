«Маленькие секреты большой хореографии»

Анатолий Бибилов лишил почетных званий главного балетмейстера ансамбля «Симд» Тамерлана Мурацева и художественного руководителя Родиона Гуларова. В качестве причины администрация президента называет срыв гастролей госансамбля. Югоосетинские наблюдатели считают, что указ противоречит закону и дискредитирует президента.

Президент Анатолий Бибилов лишил главного балетмейстера и художественного руководителя государственного ансамбля «Симд» почетных званий. Официально лишение было оформлено в виде президентского указа об отмене указов предшественников – Эдуарда Кокойты и Леонида Тибилова о награждении артистов:

«Признать утратившими силу: Указ Президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2010 года №83 в части, касающейся присвоения почетного звания «Заслуженный деятель культуры Республики Южная Осетия» Мурацеву Тамерлану Романовичу;

Указ Президента Республики Южная Осетия от 7 мая 2014 года №106 в части, касающейся присвоения почетного звания «Народный артист Республики Южная Осетия» Мурацеву Тамерлану Романовичу, а также в части, касающейся присвоения почетного звания «Заслуженный артист Республики Южная Осетия» Гуларову Родиону Владимировичу».

В администрации президента югоосетинским СМИ пояснили, что «решение принято из-за срыва гастрольного тура ансамбля «Симд» и безответственного отношения к работе».

Президентский указ активно обсуждался в югоосетинском сегменте Faсebook. Пользователь из Абхазии Хас Возба на странице Роберта Гарда пояснил, что речь идет о срыве гастролей в Абхазию:

«Сторона в Абхазии, которая должна была принимать коллектив, понесла большие расходы за рекламу, аренду залов и т.д.! И никто даже и не спросил, чем помочь, как компенсировать! Наша ошибка в том, что мы с «Симдом» не подписали никакого документа, а договорились о семи концертах в республике Абхазия просто на хороших дружеских отношениях! Жалко, мы не разорились от этого, но впечатление не очень позитивное о коллективе осталось!»

Что об этом говорят в Цхинвале.

Месяц-полтора назад в коллективе родилась идея поехать на гастроли в Абхазию и заодно отдохнуть у моря. Но перед поездкой в «Симде» произошла ссора – разругались директор Кристина Гаглоева и прима ансамбля Алана Бязрова. В эту ссору якобы вмешался президент и в качестве морального взыскания запретил гастроли. Как утверждают источники в Цхинвале, именно поэтому они и сорвались.

Вскоре после этого на памятные мероприятия, посвященные 13-й годовщине войны, приехала делегация во главе с президентом Абхазии Асланом Бжания. По уверениям источников, якобы в ходе общения с Анатолием Ильичом Аслан Георгиевич обмолвился об этом случае, дескать, нехорошо получилось…

Говорят, именно на это замечание президент так бурно отреагировал и наказал людей, менее всего имевших отношение к срыву гастролей. Но даже если бы это было и так, все равно сорванные гастроли не является законным поводом для лишения почетных званий.

Почетное звание – это государственная награда. Есть всего два способа ее отобрать. Первый – отмена указа о награждении, если в документах на представление к награде была найдена недостоверная информация. В этом случае недостоверную информацию необходимо обнародовать. За исключением этого, лишить почетного звания и другой государственной награды может только суд.

Понятие лишения вводится статьей 45 Уголовного кодекса («Основные и дополнительные виды наказаний»). По этой статье, «лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград применяется только в качестве дополнительных видов наказаний».

За что конкретно могут лишить звания, указано в статье 48 («Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград»): «При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград».

Иными словами, даже суд может лишить почетных званий Тамерлана Мурацева и Родиона Гуларова только в довесок к основному наказанию за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В этом смысле со стороны Анатолия Ильича это самоуправство в чистом виде. И вообще, вся эта история личного контроля президента над хореографией выглядит довольно странно. Примерно года два назад глава государства вдруг увлекся искусством, взял под личный контроль управление госансамблем «Симд».

24 августа 2019 года на сайте «Ныхас», осуществляющем информационную поддержку президента Бибилова, по этому поводу была даже опубликована статья под названием «Ансамбль «Симд»: маленькие секреты большой хореографии».

Приведу фрагмент этой статьи:

«Развал легендарного хореографического ансамбля «Симд» был остановлен после личного вмешательства президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Маленькие секреты большой хореографии – примы и звезды, достигшие пенсионного возраста, должны покинуть сцену, чтобы уступить место новым талантливым танцорам».

Последующие два года президент уж слишком много внимания и времени уделял ансамблю, непропорционально много для главы государства, обремененного и другими обязанностями. Утверждение новых солистов, подбор балетмейстеров и худруков – все согласовывалось с Анатолием Ильичом. И это не имеет к функционалу президента ровно никакого отношения. Как ботаника или метеорология.

Возможно, именно поэтому по республике поползли компрометирующие президента слухи о причинах повышенного внимания к ансамблю. И эту историю общественность воспринимает как очередной рецидив самоуправства, неконтролируемых эмоций, как еще один из неподобающих президенту скандалов, которые Анатолий Ильич, подобно факиру, создает из ничего.

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