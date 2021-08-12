Обзор абхазской прессы

Депутат парламента, хирург Алхас Джинджолия в интервью «Апсныпресс» поделился своими мыслями о пандемии коронавируса и вакцинации. «Процесс у нас идет уже больше года, как и везде, он будет продолжаться со своими всплесками и спадами». По его прогнозам, ждать окончания пандемии в ближайшее время не стоит. Единственным эффективным средством борьбы против коронавируса Джинджолия назвал вакцинацию.

Он подчеркнул, что сегодня Абхазия может рассчитывать на вакцины, произведенные в России. «Российская Федерация протягивает руку помощи не только нам, но и многим другим странам. Люди как могут, так помогают, но и мы тоже должны пошевелиться, потратить средства. Но сейчас, боюсь, проблема не в деньгах, а в самом наличии вакцины. Линия производства еще не отлажена на такое огромное количество доз. И поэтому я не считаю зазорным, если это возможно, приобрести вакцину и в другой стране. В данном случае главное – не где ты взял вакцину, а то, что ты защитил свое население», – отметил депутат.

Он считает допустимым обратиться за помощью в приобретении вакцины и к международным организациям.

О реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию РА пишет «Апсны.паблик». Издание напоминает, что в этом году вице-премьер, министр экономики Кристина Озган сообщила, что лимит финансирования на 2021 год составляет 1 млрд 350 млн рублей, из них на сегодняшний день освоено всего 226 млн рублей.

«Уже давно мероприятия, призванные поднять экономику страны, ничего не приносят гражданам. Работы, которые ведутся в рамках Инвестпрограммы, зачастую оборачиваются для людей проблемами: отключается водоснабжение в самый разгар летнего сезона, города перекапываются вдоль и поперек в поисках коммуникаций, продолжается постоянный ремонт сетей, уложенных с нарушением технологий, отключается подача электроэнергии для подключения чего-то к чему-то. В результате таких «освоений» республике нанесен урон, сравнимый, пожалуй, с последствиями Отечественной войны. В многострадальной Гагре никогда уже, наверное, не будет бесперебойной подачи питьевой воды, про качественное энергоснабжение население уже давно забыло, в построенной только что школе трескается фундамент, а как часто перекапываются столичные улицы Джонуа, Абазинская и Гулия, теперь знает вся страна. Переходящие бесконечно 112 млн на строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Кацикыт Гулрыпшского района. Есть предположение, что о нем просто забыли, а сейчас эти 112 млн уже не устраивают подрядчиков, и нужно в два раза больше – 224 млн. Либо возить мусор за 100 км в Галский район, и оплачивать топливо из бюджета выгоднее? И это все для людей?» – пишет «Апсны.паблик».

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Удалось ли в сфере туризма компенсировать финансовые потери 2020 года и есть ли надежда на прибыль в этом году? На эти и другие вопросы в интервью газете «Республика Абхазия» ответила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

«Мы многое недополучили в прошлом году. У многих были переносы бронирования на следующий, то есть этот год. Вместо того чтобы делать возврат брони, мы ее переносили. Здесь, как вы понимаете, о прибыли не может быть и речи. Восполнение потерь начнется только с августа. Понятно, что если у нас не было в прошлом году достаточного оборота средств и достаточного притока прибыли, то и подготовиться к туристическому сезону не получилось так, как планировали», – сказала Анна Калягина.

По ее словам, туристы едут в Абхазию, и их немало, отели забронированы на август. Она надеется, что и сентябрь, и октябрь будут насыщенными. Но все зависит от эпидемиологической обстановки.

Анна Калягина уточнила: «То, что мы сейчас наблюдаем, настораживает, и не так уж сильно радуют нас эти бронирования. Мы опасаемся того, что будет дальше. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы не усугублять непростую обстановку. В отелях и других объектах размещения максимально соблюдаются меры безопасности. После отъезда каждого туриста проводится дезинфекция номеров. А как мы соблюдаем меры безопасности, чтобы не заболеть, это на нашей совести».

Она заметила, что люди расслабились, посещают массовые мероприятия, свадьбы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия