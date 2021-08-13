Кого записали в нарушители?

Пограничная служба КГБ Южной Осетии отчиталась о нарушителях границы и приграничного режима за июль. Судя по приведенной статистике, их становится меньше. «Эхо Кавказа» на примере Ленингорского района попыталось выяснить, так ли это.

Пограничная служба КГБ Южной Осетии отчиталась за июль: «В июле на различных участках государственной границы Южной Осетии задержано 19 нарушителей законодательства в пограничной сфере (в июне 2021г. – 32). Из числа задержанных шестеро – нарушители режима государственной границы, 13 – пограничного режима».

То есть за месяц всего шесть человек были задержаны за нарушение государственной границы.

Со времени, когда была закрыта граница 3 сентября 2019 года, это наименьшее число. Понятно, что задерживают не всех нарушителей, но, очевидно, уменьшение этого числа признак того, что количество нелегальных переходов тоже сокращается.

Задерживают за незаконный переход, как правило, в двух случаях. Первый, когда попадешься российским пограничникам. Эти задерживают всех подряд, никаких поблажек по знакомству. Если нарушителю удалось проскочить мимо пограничников, то второй вариант попасться, – если выследят местные силовики. Например, если соседи донесут, что к вам с той стороны пришли гости. Как правило, гости «с той стороны» по улицам не разгуливают, сидят по адресам, поэтому задерживать их по наводкам стукачей дело нехлопотное. Бегать не придется.

По рассказам ленингорцев, нарушителей из местных, то есть постоянно проживающих в районе, кого не задержали пограничники, также ловят по наводкам осведомителей. Например, бдительный гражданин может проинформировать КГБ о том, что его сосед появился дома после длительного отсутствия.

Легко вычислить местного коммерсанта, у которого в магазине периодически появляются товары из Грузии. Накрыть контрабанду в опустевшем районе несложно. Если в горы едет маршрутка и кроме водителя в ней один пассажир – коммерсант, значит, ребята едут за товаром к своему окну на границе. Эти поездки скрыть невозможно. Ленингорцы воспринимают их как верную примету тому, что скоро в магазинах появится новый товар, и даже делятся друг с другом этой новостью.

Если у коммерсанта нет «крыши» в силовых структурах, правоохранители замечают и эти поездки, и контрабандные товары на прилавках. В этом смысле особые отношения с КГБ или прокуратурой – это ключ к успеху предприятия. Кстати, крыша практически бесплатная – по дружбе или по родству с нужными людьми. Отдельная категория – торговцы-осведомители. Все последние новости, все сплетни обсуждаются в магазинах. Если хозяин готов информировать службы, кто о чем рассказывает, то и на его прилавке грузинские товары станут незаметными.

В горах переходить границу легче, чем внизу. Горцы знают тайные тропы, о которых пограничники даже не подозревают, знают маршруты, по которым ходят конные дозоры, и график их движения.

То есть знающим людям хватает времени, чтобы перенести товар, загрузить маршрутку и отъехать от границы. В некоторых горных селах, где нет магазинов, за продуктами ходят в Грузию почти каждый день. Эта часть населения в статистику о задержаниях попадает крайне редко и, как рассказывают посвященные в эту тему люди, на показатели не влияет. Попадаются в основном внизу, где все друг у друга на виду.

Там и нарушитель уже другой. Выпивохи, которым спьяну приспичило лезть через кордон. Простые люди, у которых беспокойство за оставленных на той стороне стариков или тоска по близким перевешивают страх. Кто-то собирает джонджоли, кто-то ищет заплутавшую скотину…

Но в последнее время и таких «некоммерческих» нарушений стало меньше. Большую часть стариков, за которыми в Ленингоре некому было присматривать, уже вывезли. Кроме того, в декабре прошлого года появилась возможность легального пересечения границы для жителей Ленингора, несмотря на карантинные ограничения. Местным жителям упростили процедуру получения разрешения на выезд для лечения в Грузию. Их стали выдавать по заключению местных врачей.

Это стало поводом для злоупотреблений: за пять тысяч рублей любой желающий поехать в Тбилиси мог получить направление на лечение. Но примерно полтора месяца назад районные КГБ и прокуратура прижали организатора этой схемы, и направления стали выдавать бесплатно. Не так много, как раньше, зато бесплатно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия