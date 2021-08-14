В Турции разбился принадлежавший российской армии пожарный самолет

На юге Турции разбился пожарный самолет-амфибия «Бе-200», принадлежавший российскому министерству обороны. На борту находились 8 человек, в том числе пятеро российских военнослужащих. Все они, по предварительным данным, погибли.

Самолет использовался для тушения лесных пожаров и находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции. Он участвовал в тушении очага, возникшего в районе Алмалы на юге страны, передает агентство «Анадолу». В район крушения направлены отряды спасателей.

Причины случившегося еще неизвестны. На видеозаписях очевидцев с места события видно, что самолет врезался в гору.

На место катастрофы отправлена комиссия российского министерства обороны, говорится в сообщении ведомства. Самолет, названный в честь советского летчика Александра Мамкина, совершил первый полет в феврале 2020 года.

Он стал первым Бе-200, построенным на Таганрогском авиационном заводе с декабря 2018 года и седьмым серийным самолетом этого типа таганрогского производства, сообщал блог Центра анализа стратегий и технологий. В России он базировался на аэродроме города Крымск в Краснодарском крае, в Турцию он был направлен в начале июля.