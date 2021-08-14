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Агентство AP: Мазари-Шариф взят талибами после долгой осады
На севере Афганистана талибы заняли Мазари-Шариф - четвертый по величине город Афганистана и столицу провинции Балх. Агентство Associated Press сообщило об этом со ссылкой на «депутата парламента».
Российское государственно агентство ТАСС сообщило о взятии Мазари-Шарифа талибами, ссылаясь на телеканал «Аль-Арабия», который ссылается на «представителя» местных властей. Радикальное движение «Талибан» запрещено в России.
Мазари-Шариф с населением более 400 тысяч человек - важный торгово-транспортный узел. Он расположен в северной части провинции Балх, в 58 километрах к югу от города Термез (Узбекистан), в 155 километрах к западу от города Кундуз, в 310 километрах к северо-западу от Кабула, столицы Афганистана.
Другие новости дня
Спутниковый интернет Илона Маска может заработать в Грузии
Грузия может стать первой страной, в которой американская компания SpaceX запустит свой спутниковый интернет в тестовом режиме. Об этом сообщает Грузинское агентство инноваций и технологий (GITA) при Минэкономики.
«SpaceX высказала интерес к участию Грузии в процессе интернетизации. Соответственно, с их стороны Грузия рассматривается как одна из первых пилотных стран, населению которой SpaceX будет предоставлять спутниковый интернет», - говорится в сообщении GITA.
Детали будущего сотрудничества с руководством SpaceX обсудили замминистра экономики Грузии Ираклий Надареишвили, директор GITA Автандила Касрадзе и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе. На встрече присутствовали главный финансовый офицер американской компании Брет Джонсен и инвестор Билл Райхерт.
Как отмечается, стороны договорились, что в ближайшее время при помощи GITA SpaceX начнет официальную процедуру получения лицензии интернет-провайдера в Грузии.
Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. По заявлениям SpaceX, технически это будет возможно уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит.
Тем не менее, только обеспечения глобального покрытия недостаточно. SpaceX еще нужно договариваться с местными регулирующими органами и получать разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг. По состоянию на июнь 2021 года Starlink работал в бета-версии в 11 странах.
Стали известны размеры вознаграждений грузинским призерам Олимпиады в Токио
Стали известны размеры вознаграждений за призовые места для грузинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом объявил сегодня, 14 августа, премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с представителями национальной сборной, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По решению главы правительства, завоевавшие серебро Олимпиады получат по 500 тысяч лари (160,7 тысячи долларов), а бронзу - 250 тысяч лари (80,3 тысячи долларов). Еще до начала Игр было объявлено, что денежное вознаграждение за золотую медаль составит 1 миллион лари (321,5 тысячи долларов).
На счету грузинских спортсменов восемь медалей – это лучший результат национальной сборной на Олимпиаде с момента восстановления независимости. Золотые медали завоевали тяжелоатлет Лаша Талахадзе и дзюдоист Лаша Бекаури, серебро получили дзюдоисты Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили и Гурам Тушишвили, а также борец греко-римского стиля Якоб Каджая, а тяжелоатлет Антон Плесной стал бронзовым призером Олимпиады.
Во Владикавказе главврач арестован после гибели пациентов из-за кислородной аварии
Ленинский райсуд Владикавказа избрал меру пресечения главному врачу клинической больницы скорой помощи Владимиру Плиеву. Два месяца он проведет под домашним арестом. Меру пресечения ему избрали спустя четыре дня после задержания.
К руководителю медучреждения у следователей возникли вопросы после того, как в понедельник вечером в результате аварии в кислородной системе скончались девять пациентов с коронавирусом, а на следующий день стало известно о смерти еще двух человек.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц».
«С одной стороны, нас это устраивает, с другой – мы ходатайствовали о том, чтобы суд отказал в избрании какой-либо меры пресечения, поскольку мы считаем, что Владимир Плиев не виновен. Занимая на протяжении четырех месяцев должность главврача больницы, он прилагал усилия по налаживанию работы кислородной системы и ставил в известность свое непосредственно руководство о существующей проблеме», - рассказал защищающий Плиева адвокат Заурбек Бегиев.
С утра у здания суда во Владикавказе собрались коллеги и однокурсники Плиева, которые не согласны с первыми выводами следственных органов о виновности руководителя медучреждения.
- Накануне в североосетинские СМИ попали документы, из которых следует, что Владимир Плиев еще в прошлом месяце предупреждал Минздрав о том, что на строительство второй кислородной линии необходимо 800 тысяч рублей. В ответ ведомство сообщило, что вопрос был согласован, но деньги не успели вовремя выделить.
- В результате прорыва трубы 9 августа в переоборудованной под ковид-госпиталь больнице во Владикавказе умерли не менее девяти пациентов. К ним перестал поступать кислород, когда они находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Утром 10 августа стало известно о двоих других скончавшихся, но в осетинском Минздраве не связывают их смерть с аварией.
За сутки на Северном Кавказе умер 91 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умер 91 пациент с подтвержденным COVID-19, новых заболевших – 1397.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 34 человека, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае по 12, в Карачаево-Черкесии - пять, в Северной Осетии и Чечне по четыре в Ингушетии два летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 14 217 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 344 (69 249 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 257 (62 678)
- Дагестан + 203 (44 519)
- Чечня + 157 (178 21)
- Калмыкия + 107 (26 369)
- Кабардино-Балкария + 88 (282 40)
- Северная Осетия + 69 (19 670)
- Ингушетия + 62 (184 47)
- Адыгея + 57 (171 04)
- Карачаево-Черкесия + 53 (23 174)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 32 7387 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 14 августа, выявлено 65 79 212 заболевший коронавирусом.
Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в Абхазии отметили без массовых мероприятий
Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в самопровозглашенной республике Абхазия отметили без массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемической обстановки в республике. Этот день в календаре республики значится как День памяти защитников Отечества.
Ежегодно в этот день проводились массовые памятные мероприятия, акции с участием молодежи, но в этот раз столичная мэрия призвала граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
С утра к Мемориалу славы в Сухуми, где захоронены погибшие абхазские солдаты, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, ветераны войны и представители общественности, они возложили живые венки и цветы к памятнику. Затем цветы возложили к мемориалу первого абхазского президента Владислава Ардзинба. В 12:00 прошла общенациональная минута молчания.
В грузино-абхазской войне, длившейся 413 дней, с абхазской стороны погибли около 3 тысяч военных и мирных граждан, до 5 тысяч получили ранения, 200 человек пропали без вести. На стороне Абхазии воевали добровольцы из республик Северного Кавказа, Южной Осетии, юга России и других городов, представители абхазо-адыгской диаспоры Турции, Сирии, Иордании. 15 августа в республике ежегодно торжественно отмечают День добровольца, но в этом году также из-за ситуации с коронавирусом, торжественные мероприятия отменили, состоится лишь возложение цветов к стеле добровольцев в городе Гудаута, сообщает информагентство «Рес».
У офиса президента Украины произошли столкновения полиции с националистами
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «Остановим капитуляцию» у здания Офиса президента Украины. Об этом 14 августа сообщает Украинская служба Радио Свобода.
Акция была организована рядом общественных организаций, в том числе - праворадикальным движением «Национальный корпус». Участники мероприятия, как утверждают в МВД страны, отказались проходить осмотр перед подходом к правительственному зданию и спровоцировали конфликт с полицейскими.
Активисты принесли автомобильные шины, которые бросали в полицейских, и жгли файеры. Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько служащих Национальной гвардии ранены, - передает Украинская правда официальную информацию властей.
После столкновений активисты пошли маршем к дому, в котором живет президент Украины Владимир Зеленский. Участники выступают против исполнения страной Минских соглашений по реализации мира в Донбассе и подачи воды в аннексированный Крым. По утверждению организаторов, в акции приняли участие четыре тысячи человек.
В Турции разбился принадлежавший российской армии пожарный самолет
На юге Турции разбился пожарный самолет-амфибия «Бе-200», принадлежавший российскому министерству обороны. На борту находились 8 человек, в том числе пятеро российских военнослужащих. Все они, по предварительным данным, погибли.
Самолет использовался для тушения лесных пожаров и находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции. Он участвовал в тушении очага, возникшего в районе Алмалы на юге страны, передает агентство «Анадолу». В район крушения направлены отряды спасателей.
Причины случившегося еще неизвестны. На видеозаписях очевидцев с места события видно, что самолет врезался в гору.
На место катастрофы отправлена комиссия российского министерства обороны, говорится в сообщении ведомства. Самолет, названный в честь советского летчика Александра Мамкина, совершил первый полет в феврале 2020 года.
Он стал первым Бе-200, построенным на Таганрогском авиационном заводе с декабря 2018 года и седьмым серийным самолетом этого типа таганрогского производства, сообщал блог Центра анализа стратегий и технологий. В России он базировался на аэродроме города Крымск в Краснодарском крае, в Турцию он был направлен в начале июля.
Анна Долидзе поборется за пост мэра Тбилиси от партии «Для народа»
За полтора месяца до выборов в местные органы власти оппозиционная партия «Для народа» выдвинула кандидатуру своей основательницы Анны Долидзе на пост мэра Тбилиси. Презентация состоялась сегодня, 14 августа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Обращаясь к избирателям, Долидзе обозначила свой главный приоритет – решение насущных проблем жителей Тбилиси. «Этот город не для одного процента населения и их интересов; этот город не для детей, возле школ которых находятся бензозаправочные станции; этот город не для матерей, у которых нет тротуаров, чтобы гулять с детьми; этот город не для родителей, у которых нет парков, где без машин можно гулять с детьми; этот город не для пожилых людей, у которых нет ни одного пространства, где они могут реализовать себя, найти коллег, друзей, единомышленников», - сказала она.
Анна Долидзе является бывшим членом Высшего совета юстиции, экс-советником четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили. После смены власти в 2012 году она была назначена заместителем министра обороны Тинатин Хидашели. В начале карьеры Долидзе также работала во влиятельной неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии».
На выборах парламента осенью 2020 года Долидзе выставила свою кандидатуру в мажоритарном округе Дидубе-Чугурети в Тбилиси. Согласно официальным итогам выборов, Долидзе заняла третье место – ее опередил кандидат от правящей партии Георгий Вольский и лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов. Партия «Для народа» идет на выборы под номером 48.
- Кандидатом правящей «Грузинской мечты» в мэры Тбилиси стал действующий мэр Каха Каладзе. Представили своих кандидатов на пост столичного мэра и некоторые оппозиционные партии. Согласно опросам общественного мнения, главным конкурентом Каладзе пока что считается лидер самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Его поддержали «Дроа», «Европейская Грузия» и «Гирчи – больше свободы», а также мелкие партии, которые на парламентских выборах образовали коалицию с ЕНД.
Детские лагеря в Краснодарском крае эвакуированы из-за потопа
932 ребенка эвакуированы из детских оздоровительных лагерей Кубани из-за потопа, вызванного сильными ливнями. Детей вывезли из лагерей «Северянка», «Огонек», «Лебяжий берег» и «Ровесник», сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС. Их разместили в лагерях, школах и санатории, расположенных в безопасном месте.
По данным на 14 августа, больше всего от ливней на Кубани пострадали Анапа, а также Темрюкский и Крымский районы. Жителей пришлось пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Краснодарском крае, по данным МЧС на 14 августа, подтоплено около 1,3 тыс. частных домовладений и около 1,7 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах. В 14 муниципалитетах Кубани введены режимы чрезвычайной ситуации.
Из-за дождей около сотни домов подтоплены в соседним с Краснодарским краем аннексированном Крыму, передает Крым.Реалии. Из зоны подтопления в Керчи эвакуированы 10 человек.
Премьер Грузии заявил, что его слова об обязательной вакцинации неправильно поняли
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его заявление касательно возможного введения обязательной вакцинации от коронавируса было неправильно воспринято.
«Как видно, сказанное мною неправильно поняли, якобы я сказал, что мы предпримем соответствующие шаги, и прививки будут обязательными. Конечно же, это ложь… Конечно же, все это добровольно, это выбор человека», - сказал Гарибашвили журналистам, передают «Новости-Грузия».
Накануне во время презентации кандидата «Грузинской мечты» в мэры Лагодехи Джондо Мдивнишвили Гарибашвили сказал следующее: «Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что вакцина прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины. Соответственно, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются смерти. Поэтому, в целях защиты себя от этого необходимо сделать прививку».
Глава департамента стратегических коммуникаций администрации правительства Нино Гиоргобиани позже также заявила, что некоторые СМИ неверно интерпретировали эти слова Гарибашвили. «Интерпретация заявления премьера, якобы вакцинация в Грузии станет обязательной, абсолютно необоснованная и неверная», - написала Гиоргобиани в пятницу на своей странице в Facebook.
По ее словам, во всех своих публичных выступлениях Гарибашвили подчеркивает особую важность вакцинации в процессе победы над пандемией, и заявление, на которое обратили внимание СМИ, «имело аналогичное содержание». При этом Гиоргобиани пояснила, что премьер просто «привел пример другой страны, где обсуждают, что вакцинация должна стать обязательной».
В Грузии проходят мероприятия в связи с 29-й годовщиной начала грузино-абхазской войны
Мемориальные мероприятия проходят сегодня в Грузии в связи с 29-й годовщиной начала грузино-абхазской войны. В Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба накануне началась гражданская панихида по пяти военным и гражданским лицам, погибшим в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах.
Идентифицировать граждан, которые числись без вести пропавшими почти четверть века, удалось в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма. Их тела были доставлены из Абхазии на подконтрольную центральным властям территорию при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщают «Новости-Грузия».
По традиции с утра члены семей погибших и представители общественности собрались у мемориала на Площади Героев в центре Тбилиси. Память павших почтили и члены правительства Грузии. Цветы к мемориалу возложили государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани, председатель абхазского правительства в изгнании Руслан Абашидзе, замглавы Минобороны Грузии Григол Гиоргадзе.
По случаю 29-й годовщины грузино-абхазской войны премьер Грузии Ираклий Гарибашвили распространил заявление в социальных сетях. Он выразил уверенность в том, что историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия обязательно объединится.
- Вооруженное противостояние, переросшее в войну, началось после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным.
- Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. До августовской войны 2008 года, ущелье было единственным регионом Абхазии, который контролировали власти Грузии.
- Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек. Кроме того, грузинское население региона – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Из Абхазии также вынуждены были уехать десятки тысяч жителей разных национальностей - греки, евреи, эстонцы и другие.
- На стороне абхазских вооруженных формирований воевали боевики из Чечни, Адыгеи и других регионов России. Отличившийся на войне против грузинского населения особой жестокостью чеченский полевой командир Шамиль Басаев был награжден абхазским правительством сепаратистов званием «Герой Абхазии». Впоследствии Басаев совершил множество терактов на территории самой России и был включен в список международных террористов.
- В августе 2008 года, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Талибы заняли крупный город в 70 километрах от Кабула
Вооруженные силы радикального исламистского движения «Талибан» заняли административную столицу провинции Логар, город Пули Алам. Он находится в 70 километрах от столицы страны Кабула. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на члена провинциального совета республики.
За неделю талибы захватили больше половины региональных центров в стране. Под их контролем находятся три из пяти крупнейших городов страны. В субботу в Кабул прибыла первая группа американских военных, которые должны обеспечить эвакуацию большинства сотрудников посольства США, передает Афганская служба Радио Свобода.
Накануне стало известно, что свои посольства в Кабуле закрывают Норвегия и Дания, а Германия сократит численность дипломатического персонала до минимума. Ранее источники канала CNN сообщали, что сотрудники американского посольства, которые пока остаются в городе, могут быть переведены на работу в комплекс зданий аэропорта Кабула.
Сын Муаммара Каддафи объявлен в розыск в Ливии за возможную связь с ЧВК «Вагнер»
Военная прокуратура Ливии выписала ордер на арест сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама. Его подозревают в связях с группой российских наемников из ЧВК «Вагнер», подозреваемых, в свою очередь, в военных преступлениях. 49-летний сын Каддафи недавно заявил о своем желании вернуться в политику, он может стать одним из кандидатов на выборах президента страны.
О выдаче ордера на арест Каддафи стало известно на этой неделе, после появления документа в социальных сетях, передают издания The North Africa Post и The Libya Observer. Ордер выписан 5 августа, по делу 2019 года о предполагаемых военных преступлениях войск Халифы Хафтара. На их стороне, согласно многочисленным свидетельством, в гражданской войне в Ливии принимали участие российские наемники из ЧВК «Вагнера».
Ранее сообщалось, что политтехнологи, работавшие на предполагаемого владельца ЧВК Евгения Пригожина, планировали поддержать кандидатуру Сейфа аль-Ислама на президентских выборах в стране.
- Сейфа аль-Ислам при правлении своего отца выступал за либерализацию политической жизни, он выпускник Лондонской школы экономики и политических наук. В 2015 году он был приговорен правительством в Триполи к смертной казни, после чего был освобожден по согласно амнистии, принятой парламентом в Тобруке.
- Правительство и парламент - две основные стороны гражданской войны в Ливии, продолжавшейся до конца 2020 года. На фоне протестов населения и пандемии коронавируса стороны пришли к соглашению о формировании единого кабинета министров и подготовке всеобщих выборов.
- В июле Сейфа аль-Ислам дал интервью газете The New York Times, в котором заявил о намерении вернуться в политику. Ранее российское издание «Проект» (юридическое лицо издания было включено в России в список нежелательных организаций. После этого редакция объявила о ликвидации компании) и агентство Bloomberg сообщали, что Москва планирует поддержать кандидатуру Каддафи-младшего на пост президента Ливии.
Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Любови Соболь
Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Любови Соболь и потребовала запретить активистке покидать Москву. Об этом говорится на сайте Преображенского суда.
Соратница Алексея Навального Любовь Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы: ей запретили покидать жилье в ночной период с 22 до 6 часов, принимать участие в массовых акциях, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Такое наказание суд назначил ей, признав виновной в нарушении санитарных правил на протестной акции в январе.
Таким образом, теперь прокуроры намерены сузить возможность передвижения для Любови Соболь, ограничив ей свободу передвижения исключительно границами Москвы.
По данным СМИ, 7 августа Соболь выехала за пределы страны: она вылетела из столичного аэропорта Внуково в Стамбул, чтобы совершить пересадку на другой рейс. Это произошло в период, когда судебное решение еще не вступило в силу.
За несколько дней до этого Соболь в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказала, что «мы живем в непредсказуемой стране», и намекнула, что не уверена насчет своего будущего места жительства.
Теперь, в случае возвращения Соболь в Россию, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии.
В апреле в отношении Соболь был вынесен другой приговор: ей назначили год исправительных работ условно по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Тогда соратница Навального приехала по домашнему адресу сотрудника ФСБ, возможного участника отравления оппозиционера, и попыталась поговорить с ним.
- «Санитарное дело» было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.
- Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по «санитарному делу» категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, с него сняли обвинения.
В годовщину начала грузино-абхазской войны премьер пообещал объединить Грузию
«Историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия непременно объединится. Путем мира и развития вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями мы создадим сильное, развитое государство, которое будет привлекательно для каждого его гражданина», - написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook, передает SOVA.
Глава кабмина выразил соболезнования семьям жертв войны в Абхазии.
«В этот день 29 лет назад началось одно из самых драматических событий в истории Грузии - война в Абхазии. Конфликт между братскими народами унес жизни многих людей - солдат и мирных жителей. По обе стороны фронта стояли наши граждане. Историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия станет единой. Путем мира и развития вместе с абхазскими и осетинскими братьями мы создадим сильное, развитое государство, привлекательное для всех граждан, где у каждого будет возможность сохранения своей идентичности, возможность процветания и развития», – написал Ираклий Гарибашвили.
Адвокат Виктора Бабарико Илья Салей уехал в Польшу
По словам Ильи Салея, причной причиной отъезда стала передача в суд дел оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака
Адвокат осужденного на 14 лет тюрьмы бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико покинул Минск. Илья Салей написал об этом в инстаграме. Он уточнил, что находится в Польше.
Причинами временного отъезда Салей назвал приговор Бабарико и передачу дел в суд оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака.
Адвокат напомнил, что проходит по делу Колесниковой и Знака обвиняемым по статье о причинении вреда национальной безопасности страны.
Виктор Бабарико – бывший глава Белгазпромбанка. В мае 2020 года он покинул свой пост и заявил о намерении баллотироваться на пост президента. Вскоре после этого Бабарико арестовали по делу о финансовых махинациях. За три дня до ареста Бабарико белорусские власти взяли «Белгазпромбанка» под свой контроль.
6 августа Верховный суд в Минске приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима. Приговор вынесен судом высшей инстанции и права на обжалование у осужденного нет.
В последнем слове на суде Бабарико заявил, что не считает себя виновным и назвал свое преследование политически мотивированным.
После ареста Бабарико многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах против режима Александра Лукашенко.
В регионах Дальнего Востока объявлен режим ЧС из-за наводнения
Федеральные власти объявили в четырех регионах Дальнего Востока чрезвычайную ситуацию федерального масштаба из-за наводнений, вызванных дождями. Режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях, передает Сибирь.Реалии.
Только в Амурской области из-за резкого подъема уровня воды в зоне наводнения оказались 91 населенный пункт в 20 районах. Пострадали более 1200 жилых домов, 4600 приусадебных участков, 13 социальных объектов. Водой повреждены 39 автомобильных мостов, затоплено более 400 участков автомобильных дорог. Предварительный размер материального ущерба только в Амурской области составил 6,2 млрд рублей.
Хотя паводок еще не пришел полностью, но его последствия уже ощутимы, отмечает пресс-служба правительства Хабаровского края. На островной части левобережья у Хабаровска затоплено около 1350 дачных участков. В Хабаровском районе амурский паводок затопил 105 земельных участков, девять участков внутрипоселковых автодорог. 17 приусадебных участков подтопило в селе Корсаково-2. Волна амурского паводка достигнет Хабаровска в 18-20 августа.
13 августа в Забайкалье на реках Амур, Шилка, отдельных участках Аргуни, Ингоды, на малых реках юго-восточных и восточных районов уровни воды повысились на 3-41 см. На реке Чита у города Чита прошел пик паводка, начался спад.
По данным Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка сейчас смещается по территории Еврейской автономной области. Вода поднимается на всем протяжении русла реки от Благовещенска и до устья. По состоянию на 13 августа в Еврейской автономии в результате подъема уровня воды в девяти населенных пунктах затоплено три жилых дома, объект топливно-энергетического комплекса, 146 приусадебных участков, 180 дачных участков, 10 участков автомобильных дорог.
Коронавирус в Грузии: 5 579 новых случаев заражения, скончались 50 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявили 5 579 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 52,5 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 10,61%, за последние две недели – 10,13%, а за последнюю неделю – 10,93%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 477 264.
Более 42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 2 355. В Аджарии выявили 746 случаев заражения, в Имерети – 667, в Кахетии – 372, в Шида Картли – 345, в Самегрело и Земо Сванети – 335, в Квемо Картли – 281, в Гурии – 133, в Мцхета-Мтианети – 125, в Самцхе-Джавахети – 104, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 41.
От ковида умерли еще 50 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 371.
Выздоровели 1 867 человек, их общее число выросло до 417 013.
На данный момент в Грузии 53 854 активных случая коронавируса. Из них 6 835 пациентов (около 13%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 398 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 300 человек. 3 457 граждан (около 7% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 43 562 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 69 человек, в самоизоляции остаются около 43,6 тысяч.
В Абхазии подтверждено 69 новых случая, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 378 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 148 пациентов. Состояние 40 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 44, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 66 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 456 человек. Зарегистрирован 341 летальный случай. Выздоровели 19 117 человек.
В Тбилиси запускают специальные автобусные маршруты до центров вакцинации
Чтобы граждане могли добраться до крупнейших центров вакцинации от COVID-19 в период действия ограничений с 14 августа по 4 сентября, в Тбилиси запускают пять специальных автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
«В целях максимального расширения и доступности вакцинации, несмотря на ограничения городского транспорта, государство обеспечит регулярную транспортировку населения к основным пунктам вакцинации», - сказано в заявлении.
Транспорт будет курсировать к:
- Медицинскому университету (Важа-Пшавела, 33);
- Клинике Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza);
- Кавказскому Медицинскому Центру – Сабурталинская поликлиника (ул. Тавхелидзе, 1);
- «Евекс Госпиталс» - Госпиталь имени Иване Бокерия (первый переулок Киндзмараули, 1);
- Клиника имени Академика Вахтанга Бочоришвили (ул. Казбеги, 16);
- Пространство для вакцинации в Грузинском техническом университете (улица Костава, 77);
- «Клиника Гагуа» (ул. Любляна, 13/ул. Чиаурели, 6);
- «Евекс Госпиталс» - Центральная детская больница имени Иашвили (ул. Любляна, 13, ул. М. Чиаурели, 6 (бывшая: ул. Любляна 2/6)).
Маршруты автобусов:
- От станции метро «Технический университет» (возле Дворца спорта) до ул. Мераба Костава до станции метро «Государственный университет»;
- От станции метро «Варкетили» до Exspress Medicai Service” (Hualing Tbilisi Sea Plaza);
- От станции метро «Самгори» (напротив нижнего выхода) до первого перекрестка ул. Эмира Бурджанадзе;
- От станции метро «Дидубе» (у нижнего выхода) до Центральной детской больницы им. М. Иашвили;
- От площади Свободы до Exspress Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza).
По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в четверг было принято решение, что общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября. Несмотря на это, власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Расследователи увидели причастность Минска к мигрантам в Литве
К миграционному кризису в Литве причастны белорусские власти. Об этом говорится в расследовании центра «Досье» Михаила Ходорковского и германского издания Der Spirgel.
Расследователи утверждают, что перевозку в основном граждан Ирака к белорусско-литовской границе проводила турфирма «Центркурорт». Она входит в структуру управления делами Александра Лукашенко.
Авторы расследования предполагают, что Минск решил использовать мигрантов для шантажа европейских стран, в ответ на санкции ЕС в отношении белорусских властей. Если весной 2021 года число беженцев, попадающих в Евросоюз с белорусской стороны исчислялось десятками, то к лету поток вырос до 100 человек в день, говорится в публикации.
Журналисты также обращают внимание, что с мая стало резко расти число регулярных рейсов из Багдада в Минск. Перевозками занимались авиакомпании Iraqi Airways и Fly Baghdad.
Из опубликованных фотокопий документов следует, что «Центркурорт» заключил договор с белорусской туристической компанией «Оскатур», руководит которой Салах Мухэймен Аль-Асади. Согласно договору, компании должны заниматься развитием международного туризма между Республикой Беларусь и арабскими странами.
Расследователи отмечают, что вскоре «Оскатур» стал отчитываться перед «Центркурортом» о контактах с авиакомпанией Fly Baghdad. Через несколько недель после этого авиаперевозчик начал летать в Минск.
Кроме того, утверждается, что «Оскатур» просила «Центркурорт» помочь с получением виз для нескольких десятков граждан Ирака, хота визовыми вопросами занимается МИД, а не управление делами Лукашенко.
Der Spiegel со ссылкой на бывшего сотрудника «Центркурорта» пишет, что компания помогла с визами сотням граждан Ирака. Сама компания в разговоре с германским изданием сообщила, что с приглашениями для граждан Ирака и других стран Ближнего востока и Африки не работает.
Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Минск обвинения в организации нелегальной миграции отвергает. По словам Лукашенко, белорусская сторона готова принимать туристов из восточных стран по экономическим соображениям.
Патриархия Грузии призывает церкви использовать одноразовые стаканчики
«Патриархия Грузии благословляет все церкви и монастыри на обеспечение правил безопасности в связи с пандемией коронавируса», - говорится в распоряжении Патриархии Грузии.
Согласно распоряжению, всем церквям и монастырям дается благословение использовать одноразовые стаканчики для запивки.
«С 14 августа сего года, на протяжении трех недель, исходя из проблем, вызванных пандемией, всем церквям и монастырям дается благословение обеспечить в храмах (как прежде) соблюдение дистанции, периодически дезинфекцию полов и наличие масок у прихожан, а при принятии запивки использовать одноразовые стаканчики», - говорится в распоряжении патриархии, подписанном патриархом Грузии Илией Вторым.
Российский МИД не разрешил журналистке Би-би-си продолжить работу в стране
Министерство иностранных дел России отказалось продлить рабочую визу московскому корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть страну до 31 августа, сообщает Bloomberg.
В МИД России заявили, что это ответ на дискриминацию российских СМИ властями Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. О ком именно идёт речь, не уточняется.
Это первый случай за последние десять лет, когда Россия фактически высылает британского журналиста. В 2011 году был депортирован на родину корреспондент The Guardian в Москве Люк Хардинг. Он стал первым иностранным журналистом, высланным из России после окончания холодной войны. В 2014 году запретили въезд в Россию американскому журналисту Дэвиду Саттеру. Польскому корреспонденту ежедневной "Газеты Выборча" Вацлаву Радзивиновичу было приказано покинуть Россию в 2015 году.
9 августа Сара Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Лукашенко в Минске. Когда она спросила Лукашенко о британских санкциях, он гневно ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании" и назвал британцев "американскими прихвостнями".
А на вопрос Рейнсфорд, не считает ли Лукашенко, что после жесточайших репрессий в отношении мирных граждан он потерял легитимность, он отчитал британскую журналистку и призвал к ответу за всех, кто "томится в тюрьмах по "вашингтонскому делу". Напоминание Рейнсфорд, что она не американка, а из Великобритании, буквально разъярило Лукашенко. "Ах, из Великобритании? Мы вас не знали и знать не хотим". Зал отреагировал аплодисментами на слова Лукашенко. После этого он заявил, что никаких пыток задержанных участников протестов не было, что всё это выдумки западных СМИ.
Сара Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года. После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.
Туры в Абхазию: МИД Украины получил ноту от Грузии
Министерство иностранных дел Украины получило ноту посольства Грузии в Киеве по организации туристической фирмой «Кулуар поход» туров в самопровозглашенную республику Абхазия. В Киеве говорят, что поддерживают позицию Тбилиси. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
«Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает её суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах. Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы «Кулуар» абсолютно неприемлемой», – заявил Николенко.
Пресс-секретарь МИД сообщил, что «этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий».
Ранее посольство Грузии в Украине назвало неприемлемым то, что украинская компания «Кулуар поход» организовывает туристические походы в Абхазию. Информацию об этом 10 августа распространил блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус.
В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания извинилась за «неправильно поданную информацию». При этом версия сайта «Кулуар поход», сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе по горам Абхазии.
При этом компания работает и на территории Грузии, контролируемой центральными властями страны. В частности, «Кулуар поход» предлагает желающим горные походы по Сванетии – «знакомство с краем диких гор и духом истории».
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