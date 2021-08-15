В результате сильного землетрясения на Гаити свыше 300 человек погибли, более 1800 ранены

В результате сильного землетрясения в Республике Гаити свыше 300 человек погибли, более 1800 – получили ранения.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу в западной части страны. Разрушено и повреждено множество зданий, включая церкви и гостиницы. Власти заявили о значительном ущербе и ввели чрезвычайное положение сроком на месяц.

Эпицентр толчков находился примерно в 10 километрах от города Сент-Луис-дю-Сюд. Колебания ощущались и в столице Порт-о-Пренсе, а также в соседних государствах. Организована поисково-спасательная операция. Людей ищут под завалами. Президент США Джо Байден распорядился немедленно оказать содействие Гаити при участии Агентства США по международному развитию USAID.

В действующей, в том числе, на Гаити международной организации «Спасем детей» заявили, что землетрясение уже привело к тяжелой гуманитарной ситуации. Оценка ущерба займет несколько дней, отметили в организации.

Стихийное бедствие произошло на фоне глубокого политического кризиса в стране, связанного с убийством президента Жовенеля Моиза. Он был застрелен в прошлом месяце.

В 2010 году в Республике Гаити, которая считается самым бедным государством Западного полушария, жертвами мощного землетрясения стали свыше 200 тысяч человек. Был нанесен крупный ущерб инфраструктуре, экономике, от которого страна не восстановилась до сих пор.