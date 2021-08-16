В Грузии выявлено 2 676 новых случаев коронавируса, скончались 30 человек

"Талибан" (группировка запрещена во многих странах) заявил об окончании 20-летней войны в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов Мухаммад Наим в интервью каналу Al Jazeera.

Он добавил, что форма правления в стране будет определена в ближайшее время. По его словам, ни одна дипломатическая миссия и ни одно из зданий дипмиссий не являются целями "Талибана".

"Мы готовы вести диалог со всеми лицами в Афганистане и гарантируем им необходимую защиту. Мы делаем каждый шаг ответственно и делаем все необходимое, чтобы обеспечить мир со всеми", – заявил он.

Боевики группировки "Талибан" вошли в столицу Афганистана Кабул 15 августа. По сообщению МВД страны, талибы подступали к городу со всех сторон. В 13 часов по местному времени они объявили, что полностью контролируют всю территорию Афганистана, а бои в Кабуле закончились.

Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны, пока нет точной информации о его местонахождении. Reuters, Al Jazeera, Tolo News сообщают, что он находится в Таджикистане.

Однако МИД Таджикистана передает, что самолет с Гани не входил в воздушное пространство страны и не совершал посадку на ее территории. Душанбе также не получал соответствующий запрос от афганской стороны. Кроме того, представитель посольства Афганистана в Ташкенте заявил РИА Новостям, что у дипмиссии нет информации о том, что Гани находится в Узбекистане.

Ранее The New York Times со ссылкой на источник сообщала, что президент Афганистана улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой и двумя советниками.

Тем временем тысячи афганцев и иностранных граждан выходят на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Кабула, чтобы улететь из страны. Некоторые самолеты оказывались перегруженными, и пассажиров снимали с рейсов, пишет The Guardian. Иностранные посольства предупредили своих граждан и граждан Афганистана, что ехать в аэропорт небезопасно и идти туда можно только по указанию.

AFP со ссылкой на очевидца сообщает, что военные США стреляли в воздух в аэропорту Кабула из-за людей, которые вышли на взлетно-посадочную полосу. "Мне очень страшно, они много стреляют в воздух", – сказал собеседник агентства.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщают, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь.

67 государств и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое вечером 15 августа распространил Госдепартамент США.

Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.

"Афганцам и иностранцам, которые хотят уехать, должно быть разрешено сделать это – дороги, аэропорты и границы должны оставаться открытыми, и должно поддерживаться спокойствие. Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. Мы в международном сообществе готовы им помочь",– говорится в обращении.