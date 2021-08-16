Миссия в Кабуле

«Американская мечта» о современном, прогрессивном Афганистане, которую Вашингтон лелеял на протяжении двух десятков лет, рухнула за несколько недель. Подобными заголовками пестрит мировая пресса. Все, что осталось от светского государства, сосредоточилось в аэропорту Кабула. Американцы и их партнеры по коалиции срочно эвакуируют персонал посольств. Рядовые афганцы, не желающие жить под талибами, штурмуют отлетающие самолеты. Уже есть жертвы. Среди застрявших в Афганистане – граждане Грузии.

Тбилиси готовится отправить в Кабул специальный борт для эвакуации граждан Грузии. 22 военнослужащих-контрактника все еще остаются в Афганистане. В исламской республике они находятся, выполняя обязательства по частным контрактам, и не являются служащими регулярной армии. Военных должен был забрать украинский борт, но в назначенный час они не явились в аэропорт.

О том, что гражданам Грузии не удалось покинуть Кабул, стало известно из Twitter Министерства иностранных дел Украины. Согласно информации ведомства, в общей сложности были вывезены 80 человек, среди которых граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов и Хорватии.

После этого, отметил на специальном брифинге замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, было решено отправить за гражданами отдельный борт:

«Вчера утром они обратились к нам за помощью, к сожалению, до этого мы не знали, что они там. Нам позвонили и попросили помочь вернуть их в Грузию. К двум часам мы уже обеспечили рейс из аэропорта Кабула, договорились со странами-партнерами и попросили наших граждан прибыть в аэропорт. К сожалению, они не смогли этого сделать к рейсу, украинский борт улетел без них. Кроме того, мы провели переговоры с другими странами-партнерами. Они подтверждают готовность эвакуировать наших граждан, если те приедут в аэропорт Кабула, запланировано еще несколько рейсов. Однако, к сожалению, из-за напряженной обстановки в городе ночью им не удалось добраться до аэропорта, они предпочли остаться на базе. Мы уже работаем над вопросом их транспортировки в аэропорт. Турецкая сторона подтвердила свою готовность помочь нам доставить их в аэропорт Кабула на бронетранспортерах, операция уже идет. Кроме того, было решено, что правительство Грузии отправит отдельный борт для их эвакуации».

Оппозиция уже раскритиковала власти страны за то, что они не обладали информацией о том, что в Афганистане находились граждане Грузии. Но неожиданно для себя была осуждена самими контрактниками. Один из находящихся в пригороде Кабула грузинских военных Леван Джангирашвили на своей страничке в Facebook призвал не конвертировать судьбу остающихся в Афганистане граждан Грузии в политические очки:

«Словом, со вчерашнего дня, когда власть в Афганистане перешла в руки талибов, все СМИ активно освещали тему «солдат, оказавшихся в ловушке в Афганистане». Да, я тоже здесь, с моими друзьями, и я хочу сказать вам, что мы прекрасно себя чувствуем, и мы не молим о помощи! Просто обидно, когда вы используете рассказы людей, оказавшихся в такой ситуации, чтобы заработать политический рейтинг! Прежде всего, спасибо всем, кто принял эту историю близко к сердцу, всему коллективу МИДа, который откликнулся с завидным профессионализмом и оперативностью! Мы возвращаемся в Грузию, все будет хорошо!»

В экспертном сообществе отмечают, что операция по эвакуации грузинских граждан осложняется тем, что аэропорт Кабула окружен талибами и передвижение в его направлении, особенно военных, требует особых мер безопасности. Но специалисты сомневаются в том, что «Талибан» будет препятствовать эвакуации. Политолог, востоковед Зураб Батиашвили считает, что приход к власти талибов в Афганистане, безусловно, несет новые риски всему региону, в том числе Грузии, но делать какие-либо прогнозы пока преждевременно, так как с уходом американцев за кулисами афганской сцены могут появиться абсолютно разные игроки с разными интересами:

«Их эвакуация состоится либо сегодня, либо завтра утром. Сейчас ситуация такая, что снаружи аэропорт окружен талибами, а периметр контролируют американские военные. На сегодняшний день воздушный коридор остается относительно безопасным. Что касается развития событий, то у талибов довольно радикальные взгляды и идеология, что создает ряд угроз и вызовов всему региону. Одна из причин – увеличение наркотрафика как основного источника доходов талибов в регионе. И это также касается Грузии. А также усиление радикальных идеологий и группировок в соседних с Афганистаном странах. Также надо учитывать, что Афганистан является сферой интересов большого количества стран – это Иран, Китай, Пакистан, Индия и другие. Но пока сложно предсказать, как будет действовать «Талибан», и трудно предсказать, чьи интересы будут превалировать».

В России при этом не сомневаются, что талибы не ограничатся одним лишь Афганистаном. Сенатор Франц Клинцевич, имеющий непосредственный афганский опыт, считает, что спешный вывод американских войск вкупе с триумфальным наступлением талибов больше похож на операцию американских спецслужб, чем на отступление. В противном случае, считает Клинцевич, военные не оставили бы талибам такое количество военной техники и боеприпасов. Все это, отмечает сенатор, похоже на создание зоны нестабильности в подбрюшье России, и приводит в пример Грузию:

«Дестабилизация Средней Азии будет обязательно, потому что развитие вот этих вот агрессивных действий, тенденций по расширению своего халифата (талибы намерены провозгласить Афганистан Исламским эмиратом), обязательно затронут Среднюю Азию с проведением там через беженцев специальной работы с использованием противоречий, которые есть на территории сопредельных государств, с формированием протестных мероприятий… вне всякого сомнения, это будет. А как только начнется дестабилизация этих республик, это так или иначе затронет нас. И беженцы, и в последующем дестабилизация ситуации среди этих народов на территории Российской Федерации. Это стратегия, и американцы от нее не отступятся. Они будут эту стратегию проявлять везде, как они это делали в Грузии, Армении, Молдавии, Украине… попробовали в Белоруссии. Создание очагов напряжения – это стратегия американских спецслужб, и не имеет значения, кто у них у власти, какая риторика у представителей власти и какие тенденции они публично озвучивают. Ничего не изменится, Россия должна быть готова к этим вызовам».

При этом эксперты, цитируемые международными СМИ, склоняются к версии, что Вашингтон попросту не предполагал, насколько нежизнеспособным окажется афганское государство, державшееся, по сути, лишь на американском военном присутствии. Главными причинами сокрушительного поражения правительства Ашрафа Гани эксперты называют запредельную коррупцию в армии и полиции, неспособность обращаться с подаренной сложной техникой при широко распространенной неграмотности, потерю таможенных сборов и, как следствие, неспособность правительства платить жалованье военным и полицейским. Кроме того, по мнению наблюдателей, с того момента, как инициатива перешла к талибам, военные стали мгновенно сдаваться им из страха, что те все равно победят и будут мстить.

Ну, и еще одним немаловажным фактором мог стать миф о численном превосходстве правительственной армии над талибами. Превосходство, отмечают многие эксперты, было лишь на бумаге. По словам самих же американских военных, афганцы создавали целые «батальоны-призраки», чтобы получать на них деньги от США и разворовывать их.

А президент Афганистана Ашраф Гани, который не скрывал гордости по поводу статуса одного из ведущих мировых экспертов по несостоявшимся государствам, в итоге стал свидетелем краха своего собственного.

Так или иначе, в ближайшее время «Талибан», по мнению многих экспертов, вряд ли будет проявлять открытую агрессию в отношении соседей по региону. За десятилетия подполья группировка, очевидно, осознала, что международная легитимация ей не повредит. И если мировое сообщество в итоге признает право талибов на власть в Афганистане, регион получит сразу два теократических государства-соседа. А учитывая историческое противостояние суннитов и шиитов и непосредственное соседство Афганистана и Ирана, этот фактор может привести к непредсказуемым последствиям.